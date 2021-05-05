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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) оккупация (9496) Россия (91190) Енин (327)

"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина инициировала многомиллиардные судебные иски против России, чтобы оккупированный Крым стал для Кремля "чемоданом без ручки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

"Еще в 2014 году, когда оккупационная власть Крыма начала фактически отжимать собственность украинских предприятий, Министерство иностранных дел сформулировало юридическую позицию, в соответствии с которой соглашение между правительством Украины и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций может быть действенным инструментом возврата или компенсации потерянных активов, и министерство призывало активно использовать этот механизм. В частности, Министерство иностранных дел зашло третьей стороной в значительное количество коммерческих арбитражей, на сегодняшний день существует больше дюжины соответствующих процессов, они находятся на разных стадиях", - рассказал заместитель министра.

По его словам, наиболее амбициозные процессы инициировала НАК "Нафтогаз" – "там сумма претензий достигает 4,5 млрд долларов".

"Есть и другие процессы, где суммы начисленных убытков насчитывают сотни миллионов долларов. Безусловно, российская сторона занимает свою привычную позицию – максимальное затягивание всех юридических процессов. Тем не менее, дальнейшие процессы обжалования решений в кассации не останавливают решений апелляционной инстанции, и по большому счету все это приводит к тому, что за все эти промедления заплатит российский налогоплательщик. Наша задача – чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России, повышая таким образом цену российской агрессии. Этот день наступит", - отметил Енин.

Читайте: В международных инстанциях единый процесс "Украина против России" невозможен, потому что каждый поданный иск основан на разных конвенциях, - Енин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
" Ще у 2014 році, окупаційна влада Криму почала фактично віджимати власність " (с)

"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 9285

Щоб вони вдавилися тією комуналкою !
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05.05.2021 17:01
+5
Лучше в камень на шее.
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05.05.2021 16:41
+5
спитай у росіян: "за что ваша зарплата упала с $1000 в 2014-м до $600 cейчас" ? "Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 8099

ручка у чемодана-Крыма - уже не золотая, а бриллиантовая "Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 2955
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05.05.2021 16:49
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спитай у росіян: "за что ваша зарплата упала с $1000 в 2014-м до $600 cейчас" ? "Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 8099

ручка у чемодана-Крыма - уже не золотая, а бриллиантовая "Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 2955
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05.05.2021 16:49 Ответить
Правильно мыслите..цена за грабёж должна быть все выше и выше.
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05.05.2021 16:38 Ответить
І навіщо нам той остров-крис?
Зірвати перешиек, та хай сидять на своємо острові...
Начорта та обуза...зрадник навік залишиться зрадником ...
КРИСчани як повії продалися, то начорта нам вони потрібні
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05.05.2021 19:38 Ответить
Лучше в камень на шее.
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05.05.2021 16:41 Ответить
" Ще у 2014 році, окупаційна влада Криму почала фактично віджимати власність " (с)

"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 9285

Щоб вони вдавилися тією комуналкою !
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05.05.2021 17:01 Ответить
На цензорі заборонено російські ресурси постити...
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05.05.2021 17:14 Ответить
"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 5600
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05.05.2021 17:31 Ответить
"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 1116
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05.05.2021 17:15 Ответить
Для цього мусить бути розгорнута дуже гібридно-гібридна війна проти кацапні, але то хіба не при цьому гівнокомандувачу можливе.
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05.05.2021 17:21 Ответить
Сказал министр 'без головы'
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05.05.2021 21:54 Ответить
 
 