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Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция

В Полтавской области полиция выявила мужчину, который занимался подделкой и продажей справок об отсутствии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В подделке медицинских документов и их реализации через интернет-мессенджер подозревают 21-летнего жителя Кременчуга. Полицейские установили, что мужчина предлагал через различные интернет-каналы услуги по тестированию на COVID-19 без сдачи анализа. Справка об отсутствии коронавирусного заболевания стоила около 250 гривен.

Злоумышленник разместил объявление о возможности заказа справок об отрицательном результате теста на COVID-19 более чем 150 интернет-ресурсах. В настоящее время полицейские устанавливают количество лиц, воспользовавшихся услугами фигуранта.

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Следователи осуществляют расследование по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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А Государство за 800 продает трехкопеечный тест... Да и тот получен как гуманитарка...
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05.05.2021 16:51 Ответить
...и точность у него точно такая же как и у справок фигуранта (50/50) Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3096
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05.05.2021 16:56 Ответить
Государство устранило конкурента Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5561
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05.05.2021 16:58 Ответить
А за сколько продаются справки о его присутствии? Или это подделкой документов не считается
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05.05.2021 16:58 Ответить
Так цену 1000 розничную этот дискаунтер ломал. Вот коммерсанты и обиделись
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06.05.2021 16:51 Ответить
 
 