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Нацполиция (15725) самоубийство (858) Херсонщина (3475) интернат (82) буллинг (56)

Трое 17-летних учеников школы-интерната на Херсонщине "травили" 14-летнюю девочку, из-за чего та пыталась покончить с собой, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое 17-летних учеников школы-интерната на Херсонщине

На Херсонщине полицейские составили протоколы по факту буллинга в отношении трех учеников школы-интерната, которые издевались над 14-летней девочкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Херсонской области.

Жертвой буллинга со стороны 17-летних старшеклассников стала 14-летняя ученица 8 класса школы-интерната Бериславского района. В течение года трое ребят психологически унижали девочку и высказывались в ее адрес нецензурной бранью. А недавно ученица отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу и ее спасли. Об этом случае сообщили в полицию, было открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Работники ювенальной превенции провели всестороннюю проверку фактов возможного буллинга в учебном заведении. Потерпевшая рассказала, что она более года учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются над ней и всячески унижают. Это подтвердили и родители девочки. Они объяснили, что дочь отказывалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.

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Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где 4 часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления. Позже некоторые из учеников признались, что действительно трое одноклассников без причины оскорбляли ученицу.

Руководство интерната объяснило, что постоянно проводят со всеми детьми воспитательную работу, но в этом учебном заведении учатся дети с непростым характером и которые имеют проблемы с поведением.

Полицейские изучили характеристики всех трех буллеров. Выяснилось, что в отношении ребят уже составлялись административные протоколы по хулиганским действиям. Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с несовершеннолетними о недопустимости подобного поведения и правовых последствий систематической травли. В отношении обидчиков составлены административные протоколы по ст. 173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Потерпевшая жсейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Чому "буллинг",а не цькування !! Скількі ще буде тривати засмічення мови іншомовним сміттям !!!)))
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05.05.2021 17:39
+6
Минимум 10 000 штрафа директору и заму за каждый факт и они будут бегать за каждым уродом и гасить его садистские наклонности. А малолетним дебилам чистить навоз бесплатно что бы через нос и руки доходило до мозгов.
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05.05.2021 18:30
+5
"Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления"

Уверен если бы руководство серьезно штрафовали за такие случаи, то они бы не доводили до такого.
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05.05.2021 18:21
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Чому "буллинг",а не цькування !! Скількі ще буде тривати засмічення мови іншомовним сміттям !!!)))
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05.05.2021 17:39 Ответить
Потому что булинг это более точное научное определение понятное во всем мире. Под словом травля может подразумеваться шейминг и другие явления. У локальных слов есть своя специфика которая вносит путаницу.
Не будьте как Задорнов.
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05.05.2021 17:53 Ответить
Таким чином згодом втратимо мову ,отримаємо ленгвич !!! Чи варто міняти -язик на ленгвич???)))
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05.05.2021 17:57 Ответить
Переход на англоязычные термины это обычная практика в западных странах. Боюсь с таким соседом как РФ, если мы откажемся от глобализации, то потеряем страну. Надо жертвовать меньшим ради сохранения большего.
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05.05.2021 18:14 Ответить
Є гарний твір-"За двома зайцями" ,або як казав Шевченко-Чужому научайтесь і свого не цурайтесь !!! Як жила в селі.то казала як всі-гудзики,а як поїхала до міста,то почала говорити-пуголовици !!!)))))
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05.05.2021 18:19 Ответить
Буллер-цькувальник....а как по русски будет?Травленник или травлер?
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06.05.2021 04:41 Ответить
Дмитро якщо виборюєшь місце щодо української мови, то почни с дитсадочков. Діти на Київщині говорять проміж себе россійською поголовно. Навіть в україномовних родинах . Є причина. От коли розберешься з цім тоді маєшь право писати маячню про "буллінг"
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05.05.2021 18:59 Ответить
Я маю розбиратися ,чи ми.свідомі громадяни України ,маємо шанувати та берегти рідну мову ???
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05.05.2021 19:17 Ответить
Как минимум вы можете проверить мои слова и написать языковому омбдусмену, а не пустой тратой времени заниматься нападая на термин "буллинг"
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05.05.2021 19:20 Ответить
Я не проти термінів,я проти вживання іншомовних термінів в побуті,я проти засмічення мови іншомовними термінами!!))
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05.05.2021 19:32 Ответить
Я живу біля двох шкіл і бачу як дитина йде з батьками та щебече українською,на що батькі відповідають російською ,оце ганебне видовище !!))
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05.05.2021 19:20 Ответить
Киев как и большинство украинских городов русскоязычный на бытовом уровен. И силой это не изменить, любые языковые ущемления выгодны только Кремлю и больше никому. Лучше бы проверили чиновников на знание украинской и выгнали кто не владеет - начинать можно с Авакова.
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05.05.2021 19:23 Ответить
На жаль ,українці отримали велечезну ганебну спадщину від багатовікової асиміляціі українців московитами-"русскоязичие " !!!)))
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05.05.2021 19:35 Ответить
"Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления"

Уверен если бы руководство серьезно штрафовали за такие случаи, то они бы не доводили до такого.
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05.05.2021 18:21 Ответить
имхо, только физический труд сделает из обезьяны человека, когда времени на всякую х**ню нет. да и 17 лет - вполне уже. а так - скоро возможно увидим фотки "в розыске"
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05.05.2021 21:02 Ответить
Минимум 10 000 штрафа директору и заму за каждый факт и они будут бегать за каждым уродом и гасить его садистские наклонности. А малолетним дебилам чистить навоз бесплатно что бы через нос и руки доходило до мозгов.
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05.05.2021 18:30 Ответить
"Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления"
В каких-то вещах Украина - таки Россия...
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05.05.2021 18:41 Ответить
Родители тоже уроды редкостные , над их ребёнком издеваются , а они молчат в тряпочку .😡
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05.05.2021 19:36 Ответить
Почти довели до самоубийства и за это не получили вообще ничего. Разъяснительные работы... Потому и мудaков всех мастей так много, что жертва всегда остаётся в значительно худшем положении.
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05.05.2021 20:25 Ответить
Где воспитаница интерната раздобыла таблетки, тоже вопрос к дирекции интерната.
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06.05.2021 08:03 Ответить
интернаты это зло, дайте людям денег и они сами всех позабирают с интернатов
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06.05.2021 15:41 Ответить
 
 