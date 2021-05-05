Наемники РФ с начала суток 11 раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи поселка Новоалександровка противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловкы вооруженные формирования Российской Федерации дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 18 гектаров территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

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