РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7687 посетителей онлайн
Новости Здоровье Борьба с коронавирусом
4 126 14
вакцина (3815) врачи (1449) Ляшко Виктор (1317) COVID-19 (18599)

Сделать прививку от COVID-19 можно и без декларации с семейным врачом, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Сделать прививку от COVID-19 можно и без декларации с семейным врачом, - Ляшко

Декларация с семейным врачом не является необходимой для того, чтобы получить вакцину от COVID-19.

Об этом изданию LB.ua сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое: отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении прививки, второе: записаться на вакцинацию можно в удобном для вас пункте прививки, прививаться можно не обязательно там, где заключена декларация с семейным врачом, таких запретов не существует. Если случаи отказа в проведении прививок именно из-за декларации, прошу сообщать об этом в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, и мы рассмотрим каждое такое обращение", - сказал Ляшко.

Он добавил, что если вакцинация происходит не у семейного врача, то с собой нужно взять паспорт и идентификационный код, чтобы врач внес эти данные в электронную систему.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

Напомним, сейчас в Украине проходит широкомасштабная прививочная кампания препаратом AstraZeneka производства Кореи. Попасть на прививку могут все желающие, независимо от возраста и принадлежности к группе риска. За последние сутки вакцинировали 73 376 человек.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
.. так и по Киеву пройтись... хрен тоже найдёшь пункты вакцинации. Он Зеля..чтобы уколоться (вакциной!!!) на передовую поехал и грудь побрил!!! И опыт колоться (не вакциной) у него отсутствует.... пока только на порошке (не Петре Алексеевиче) сидит. )))
показать весь комментарий
05.05.2021 18:44
+3
Прошелся сегодня по своему селу...хотел вакцинироваться но не нашел пункта вакцинации..
Народ говорит ближайший в 40 км..
Передвижных пунктов тоже никто не наблюдал..
показать весь комментарий
05.05.2021 18:33
+2
Щойно я телефонувал на цей номер кілька разів - весь час зайнято ! Чергова брехня від зелених потвор!
показать весь комментарий
05.05.2021 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прошелся сегодня по своему селу...хотел вакцинироваться но не нашел пункта вакцинации..
Народ говорит ближайший в 40 км..
Передвижных пунктов тоже никто не наблюдал..
показать весь комментарий
05.05.2021 18:33 Ответить
Значит надо срочно звонить по тел.0 800...и они типа рассмотрят в порядке очереди свободных мобильных хр.накокоптеров)
показать весь комментарий
05.05.2021 18:41 Ответить
.. так и по Киеву пройтись... хрен тоже найдёшь пункты вакцинации. Он Зеля..чтобы уколоться (вакциной!!!) на передовую поехал и грудь побрил!!! И опыт колоться (не вакциной) у него отсутствует.... пока только на порошке (не Петре Алексеевиче) сидит. )))
показать весь комментарий
05.05.2021 18:44 Ответить
Фельдшер в селе есть...фельдшерский пункт есть....а вакцины в нем нет...
Неужели фельдшер не сможет сделать обычный внутремышечный укол?? Или по какой причине в села не завозят вакцину??
показать весь комментарий
05.05.2021 18:37 Ответить
можливості зберігання скоріш за все. щоб уколоти у селі, повинна приїхати бригада, і то коли той фельдшер подасть список бажаючих і яку вакцину бажають, стільки розморозять і привезуть і уколять.
показать весь комментарий
05.05.2021 19:45 Ответить
Вакцини , дійсно , немає , це все брехня !
показать весь комментарий
05.05.2021 18:49 Ответить
Щойно я телефонувал на цей номер кілька разів - весь час зайнято ! Чергова брехня від зелених потвор!
показать весь комментарий
05.05.2021 18:52 Ответить
.. то скоріше вони перейшли на інтернет-чати...))) Замовляете... вони пишуть куди доставлять та де закладуть... перераховуєте кошти... знаходите закладку... і колетесь. Кажуть , що працює безвідмовно!! На стінах навіть интернет-адреси понаписані. Ви не бачили? А Ви там телефонуєте!!))))
показать весь комментарий
05.05.2021 19:03 Ответить
у тому може і бути причина малої кількості уколів за день: їм дали ліміт уколів у день, бо треба дотягти до наступної поставки, щоб не сказали, що нічого не роблять, коли виколять ту малость по бажанню записавшихся, то як раз байдикування вийде до наступної поставки.
показать весь комментарий
05.05.2021 19:48 Ответить
Сегодня знакомая (старше 65 лет) позвонила записаться на вакцинацию, ей предложили сделать укол прямо сегодня, она сегодня не захотела записалась на 12 мая.
показать весь комментарий
05.05.2021 21:49 Ответить
"За последние сутки вакцинировали 73 376 человек" - це стаття за допасочний тиждень? за вчора, що і є сутками, вакциновно усього десь 3 тищі. а за сьогодні дані будуть завтра.
показать весь комментарий
05.05.2021 19:43 Ответить
Вакцины! Прививки! Каму вакцины! Прививки, щеплення от всех штамммов, свежие
показать весь комментарий
05.05.2021 21:07 Ответить
Ляшко гонит порожняк. Как обычно и делает "зелена *******". Нет никаких "обособленных пунктов вакцинации", все эти пункты при медицинских учреждениях. И запись на вакцинацию ведет семейный врач.
показать весь комментарий
05.05.2021 21:18 Ответить
"Попасть на прививку могут все желающие, независимо от возраста и принадлежности к группе риска" - БРЕД! Обратился к семейному - отказ, потому, что не входу в группу риска. Позвонил на линию МОЗ - пока прививаться могут только группы риска!!!
Зачем вводить в заблуждение народ???!!!
показать весь комментарий
06.05.2021 16:09 Ответить
 
 