ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко

Решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Василия Вирастюка народным депутатом принято во исполнение решения Верховного Суда.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Партия "Слуга народа" подробно изучила решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу довыборов в 87-м округе, принятое 30 апреля. Не имея возможности комментировать решение отдельной судебной ветви власти, отмечу, что юристы и время дадут оценку такому видению уважаемого Верховного Суда. Партия "Слуга народа" и наш кандидат по 87 округу Василий Вирастюк были третьей стороной в этом процессе, мы не принимали в нем участие и не представляли нашу позицию. Очевидно, что сегодняшнее решение ЦИК об отказе в регистрации нашего кандидата направлено именно на исполнение решения Верховного Суда", – сказал Корниенко.

В то же время он выразил надежду, что ЦИК и в дальнейшем будет проявлять высокие стандарты обеспечения избирательного права наших граждан, показанных на местных выборах и довыборах по двум округам, и будет принимать решение исключительно в рамках, которые определенны законом.

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"Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы", – добавил Корниенко.

Напоминаем, 5 мая, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

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Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.