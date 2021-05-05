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Новости Политика Украины
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Вирастюк (82) ЦИК (3635) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, –

Решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Василия Вирастюка народным депутатом принято во исполнение решения Верховного Суда.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Партия "Слуга народа" подробно изучила решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу довыборов в 87-м округе, принятое 30 апреля. Не имея возможности комментировать решение отдельной судебной ветви власти, отмечу, что юристы и время дадут оценку такому видению уважаемого Верховного Суда. Партия "Слуга народа" и наш кандидат по 87 округу Василий Вирастюк были третьей стороной в этом процессе, мы не принимали в нем участие и не представляли нашу позицию. Очевидно, что сегодняшнее решение ЦИК об отказе в регистрации нашего кандидата направлено именно на исполнение решения Верховного Суда", – сказал Корниенко.

В то же время он выразил надежду, что ЦИК и в дальнейшем будет проявлять высокие стандарты обеспечения избирательного права наших граждан, показанных на местных выборах и довыборах по двум округам, и будет принимать решение исключительно в рамках, которые определенны законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" согласны с необходимостью проверки всех заявлений о нарушениях на довыборах в Прикарпатье, - Мошенец

"Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы", – добавил Корниенко.

Напоминаем, 5 мая, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

Также читайте: Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87, - ОПОРА

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
высокие стандарты, продемонстрированные во время этих выборов Колей Оболонским, который Тищенко, могли наблюдать все интересующиеся
Ну а бедному Васе теперь никогда не отмыться от того позора, который был на этих выборах.
Был же просто спортсменом, хоть и бывшим, а теперь зачем-то стал зелёной мразью.
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05.05.2021 18:40
+9
такого кабана толкали толкали и на тебе
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05.05.2021 18:36
+8
Тепер зробили і з Вірастюка клоуна, звичайно за його бажанням)
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05.05.2021 18:57
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а чого на засіданні ЦВК з 17-ти членів по штату був присутній лише необхідний кворум з дванадцяти? Що, інші бойкотували засідання? Хто дав команду бойкотувати (якщо він був, звісно)?
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05.05.2021 18:35 Ответить
Какой бойкот, если решение принято? ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8320
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05.05.2021 18:36 Ответить
ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9935№92
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05.05.2021 18:59 Ответить
Ты бы процедурки не пропускал. Вон как тебя ломает. ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 179
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05.05.2021 19:02 Ответить
То це мешканці Прикарпаття шахраї і заважають провести чесні вибори ??)))
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05.05.2021 18:36 Ответить
пиши в Спортлото
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05.05.2021 18:37 Ответить
Дякую,за слушну пораду ,вже пишу телегу в Спортлото!!!))
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05.05.2021 18:38 Ответить
Та да! То уцули заманили Оболонського Миколу, щоб подивитися на живого зеленого ідійота. Будуть тепер вуйки мати про що говорити. 😁 І будуть легінів вчити :
- Дивись, Юзю, якщо зв'яжешся з такими зеленими опришками, як тй Кольцьо з Києва, т будеш таким обісраним, як наш Базьо з Франківська!
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05.05.2021 19:30 Ответить
ага, і колю катлету на допомогу викликали із града стольного Києва.
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05.05.2021 19:36 Ответить
Ну да! А сами жулики оказывается "третья сторона" которая типа ни за что пострадала
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05.05.2021 20:08 Ответить
такого кабана толкали толкали и на тебе
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05.05.2021 18:36 Ответить
.. не витрамає бюджет Слуги три таких рила... Там Юзіку та Стефанчуку їсти нема чого, а тут ще цей ротяка.... Та ще й сильний..)))
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05.05.2021 19:12 Ответить
так Вирастюку ж жрачка нужна, там же дієта і ще які спецдобавки для мускул, ото вони дорожче обіда будуть. жруть не в себез без графіка оті двоє. почитай про бодібілдінг і ти ніколи не поставиш таког як Вирастюк з отими двома в один ряд.
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05.05.2021 19:38 Ответить
..шановний!! Мається на увазі не їжа... Це аллегорія... У ВР жруть інше...бюджет... посади... кошти за голосування... та й ПРОСТО ЖРУТЬ!!!))) А Вірастюк стоїть значно нижче і Юзіка і Стефанчука у розумовому сенсі!!))) Бачити, що витворяють слуги... і полізти туди ..може тільки відверто нерозумна людина. І Вірастюк це підтвердив своїми діями!!! Був найсильнійшою людиною світу.... а став посьміховиськом..!!!
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05.05.2021 19:49 Ответить
Игра была равна, играли два говна.
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05.05.2021 18:37 Ответить
тому вони обидва повинні бути анульовані і більш не допущені до виборів які треба проводити, але без двох баранів.
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05.05.2021 19:39 Ответить
От лишенько!
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05.05.2021 18:38 Ответить
если ето слуга - покажите мне уже его пана
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05.05.2021 18:39 Ответить
сколько лет упорного труда и напороства и так обосрать себя с слугами народа это надо ему премию дарвина дать
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05.05.2021 18:39 Ответить
Фірастюк а ти не гірше Верещук ірки пролетів! Парасольку потрібно було в неї взяти, для відосіка.
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05.05.2021 18:39 Ответить
высокие стандарты, продемонстрированные во время этих выборов Колей Оболонским, который Тищенко, могли наблюдать все интересующиеся
Ну а бедному Васе теперь никогда не отмыться от того позора, который был на этих выборах.
Был же просто спортсменом, хоть и бывшим, а теперь зачем-то стал зелёной мразью.
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05.05.2021 18:40 Ответить
Народная мудрость гласит : Не хочешь проснуться с ***...дью , то не ложись ней спать.
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05.05.2021 19:25 Ответить
Воно й було гамнисте.Як і брат.
ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2662
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05.05.2021 20:34 Ответить
вірастюк просто лишній рот у бєніній зеофермі. Тому бобіки не сильно стараються
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05.05.2021 18:41 Ответить
Маромойський вирішив показати блазню, ХТО тут хазяїн!👺
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05.05.2021 18:43 Ответить
выговор коле котлете за провал командировки)
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05.05.2021 18:51 Ответить
Суд так просто відмовив у реєстрації депутата? А не може він відмовити в реєстрації наприклад президента. А то якось просто виходить. Нема маштабу.
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05.05.2021 18:55 Ответить
Янукович теж ішов на перевибори президентські, коли він нібито був переможець)
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05.05.2021 18:59 Ответить
Повністю згоден. Я просто не цікавився, що там за мишинна возня з цим верастюком.
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05.05.2021 19:34 Ответить
Не "Суд відмовив", а ЦИК! Во исполнение решения суда. И отвечая на ваш вопрос, аналогичное решение могло быть и на выборах президента
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05.05.2021 20:05 Ответить
Не просто, а на основні неможливості встановлення результатів виборів через фальсифікації. Точно так само, як у 2004! І рішення має бути таким ж, як у 2004 - переголосування...
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06.05.2021 00:02 Ответить
Тепер зробили і з Вірастюка клоуна, звичайно за його бажанням)
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05.05.2021 18:57 Ответить
Так він і був майже клоуном. Раніше на арені "силачі" та клоуни виступали поруч.
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05.05.2021 19:12 Ответить
спікся вася-циркач
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05.05.2021 19:02 Ответить
тот же клоун только с гирями -пролетает мимо кассы ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 241а так хотелось воровать и карманы набивать
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05.05.2021 19:11 Ответить
Вася - невдачник, злягся з Зеленими - невдачник дважди...
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05.05.2021 19:30 Ответить
Клоунада не с Вирастюком, а с ЦИКом и ВС. Отменили - а дальше что? Довыборы, перевыборы или что? Решение половинчатое и непонятное ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4645
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05.05.2021 20:24 Ответить
Ну, а якщо по-справедливості і по логіці - який з цього Вірастюка Народний Депутат? Гора м"яса на стероїдах і повна відсутність мозгів (і як виявляється і совісті)... Таскав би свої гирі і каміння і став би відомим Українцем у віках. А так - тільки зганьбився...
Руслан Кошулинський - Політик, Патріот, Воїн. Він у ВР захищатиме і розвиватиме Україну і серцем, і душею, і досвідом і розумом. І не продасть і не продастся.
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05.05.2021 20:41 Ответить
Большой, сильный, добродушный - Таких система отвергает, способы они найдут, они не девственники в политике, а опытные прожжённые ... (краснеет). Вспомните Виталия, как его только не обзывали!
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05.05.2021 21:13 Ответить
Ну шо Вася, помогли тебе твои зебили?
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05.05.2021 21:43 Ответить
 
 