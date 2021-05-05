Поставка COVID-вакцины Украине может укрепить отношения Вашингтона с Киевом на фоне усиления угрозы со стороны России, - Politico

Украинское правительство просило Вашингтон посодействовать с доступом к вакцинам против COVID-19 с декабря 2020 года, еще до того, как Дональд Трамп покинул президентский кабинет. Перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена Киев усилил свои просьбы помочь с дозами.

Об этом пишет Politico, отмечая, что переговоры продолжались на протяжении последних недель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Вопрос пандемии был одним из ключевых во время телефонного разговора Зеленского с Байденом, который состоялся 2 октября и длился 50 минут.

Об этом изданию сказали украинские и американские чиновники.

Администрация Байдена хочет активнее раздавать вакцины в качестве помощи, чтобы сдержать Китай и Россию, которые наращивают экспорт своих препаратов ради усиления глобального политического влияния. Но чиновники США пока не оказали никакой конкретной помощи Киеву. Потому что они еще не решили, кому отдать приоритет. Поскольку запросов на помощь чрезвычайно много. И они поступают от разных стран. Об этом Politico сказали чиновники из администрации Байдена, которые знают подробности ситуации.

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Американо-украинский диалог по вакцинам от COVID-19 разоблачает все больший конфликт между желанием команды Байдена стать крупнейшим донором прививок в мире и решением отложить все пожертвования, прежде чем большинство американцев не пройдут иммунизацию. Американские чиновники говорят, что решение отправить миллионы доз в Индию было легко принять, потому что там тысячи людей умирают от COVID-19 каждый день. Но в случае с Украиной, где количество новых ежедневных случаев заражения сокращается, все не так просто.

"Ей просто не нужны дозы так остро, как Индии сейчас. Среди всех вещей, которые беспокоят США сейчас в вопросе Киева, вакцины не первые в списке", - сказал неназванный собеседник, который участвует в дипломатическом диалоге между США и Украиной.

В Киеве не ожидают, что Блинкен во время визита объявит о передаче Украине вакцин от COVID-19. Внимание будет, прежде всего, сосредоточено на войне на Донбассе, а также на большом количестве российских войск возле украинской границы. Politico пишет, что осторожный подход Байдена к вакцинной дипломатии с Киевом напоминает американские колебания относительно передачи военной поддержки и летального оружия Украине, чтобы она могла защититься от России. Поставка доз может укрепить отношения Вашингтона с Киевом во времена, когда Украина чувствует себя все более уязвимой, пока российские войска скапливаются у ее границ.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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