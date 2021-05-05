Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт

Гражданка Украины неудачно пошутила во время досмотра багажа. Сотрудники аэропорта вызвали взрывотехников. На рейс женщина не попала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Как рассказали польские пограничники, 40-летняя женщина собиралась лететь в Киев, однако во время осмотра багажа заявила, что везет бомбу.

Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.

Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.

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