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Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт

Гражданка Украины неудачно пошутила во время досмотра багажа. Сотрудники аэропорта вызвали взрывотехников. На рейс женщина не попала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Как рассказали польские пограничники, 40-летняя женщина собиралась лететь в Киев, однако во время осмотра багажа заявила, что везет бомбу.

Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.

Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их автомобиль остановили - пытались сбежать пешком. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Любительница 95 квартала.
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05.05.2021 19:01
+15
Не оцінили гумористку.
Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
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05.05.2021 19:07
+7
Поставте їй щтемпсель на лоба, та не пускайте більш за кордон.
Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
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05.05.2021 19:16
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Любительница 95 квартала.
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05.05.2021 19:01 Ответить
Фанатка. 😁 Любительку переплюнула!
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05.05.2021 19:15 Ответить
Фанаткам и любителькам до профи далеко.
На Дальнем, посадка в какой то маленький ЯК, всё по свойски, посадка, заходят пилоты. Один, самый добоё умный перед трапом, дотрагивается до крыла, скобы покачал. Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 567 "Ничего страшного, на один рейс хватит" Время было Горбачёвское, гласность, самолёты как спелые яблоки сыпались с неба. Пасажиры ни в какую. "А вдруг не хватит?" Припирались долго. Не помогли партбилеты нач. порта и командира. В итоге, самолёт "резервом" (пустой) полетел на другой аэродром, а от туда прислали такой же. А у вас детский лепет, бомба.
Большой Ту, под новый год, часов в 22:00 до Москвы уходил на запасной, так как была Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 8395 "повреждена система антиоблединения пилотского стекла". Спирт вытек. Дождались пока из пассажирского салона последует вопрос, а водку можно, ну или коньяк. Собрали спиртное у пассажиров и оп - ля посадили в Москве. Правда благородно, шампанское не брали, градус не тот.
Вот как профи шутят.
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05.05.2021 19:35 Ответить
немає вже Задорнова, і шутніки самотужки шутять.
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05.05.2021 19:26 Ответить
Плевать, не важно! Вас грабят - вот что важно.
"Укрэнерго" предложило повысить тариф на передачу электроэнергии на 21%
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05.05.2021 19:02 Ответить
Ага, и при этом решило снова покупать электроэнергию у белорусского упыря...
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05.05.2021 20:01 Ответить
Ей бы 500гр. серого вещества. Это немного, но чувство юмора улучшает...
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05.05.2021 19:02 Ответить
Её куриного мозга как раз достаточно для голосования за шмарклю.
"Зачем платить больше?!")))
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05.05.2021 19:21 Ответить
С похмелюги просто...
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05.05.2021 19:05 Ответить
Не оцінили гумористку.
Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
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05.05.2021 19:07 Ответить
Умалішонний? 😲 Маєш напевне пруфи, рішення судів? Тільки пруфи від Бігуса не пропонуй. Бігус вже визнав свою писанину брехнею і вибачився в ефірі 24 каналу. 😁
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05.05.2021 19:18 Ответить
Рішення суду про що? За що саме Бігус вибачився, портянка ти педротова?
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05.05.2021 19:27 Ответить
За баригу. 😁 Сказав, а довести не міг. 😂
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05.05.2021 19:31 Ответить
Я зрозумів, що означення "олігарх" в тебе протесту не викликало. Це вже прогрес.
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05.05.2021 19:36 Ответить
А де в тебе про олігарха? Я щось попустив? 😲
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05.05.2021 20:42 Ответить
Св'ята Свиня? З великої букви? Що це? Згадками пишеш. У тебе видіння? Галюцинації? 😲
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05.05.2021 22:15 Ответить
Ти би спершу прочитав докладно за що "вибачався" чи не "вибачався" Бігус. І яким тут боком твоя свята Свиня.
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05.05.2021 19:38 Ответить
Вот ты животное тупое ,не поддающееся дрессировке (черепаха или змея)
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05.05.2021 19:41 Ответить
Проходи мимо, Гарик.
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05.05.2021 19:45 Ответить
а ты лучше прямиком проходи в супермаркет - и полюбуйся на цены (гречка там, сахар, яйца, олия )
так вам, лузеры малороссийские, и надо.
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05.05.2021 21:12 Ответить
Тааак! А тепер власну версію, за що вибачався (чи не вибачаяся) Бігус! 😁 Давай, жгі далі, ісчьо жгі!
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05.05.2021 20:44 Ответить
Наркоман штолє?
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05.05.2021 19:20 Ответить
Ти заблукав чи що? Шукаєш своїх співсектантів з "життя по новому "?
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05.05.2021 19:30 Ответить
ты что? - сегодня на форуме дежурный зебил, которого все ипут?

сколько за смену башляют?
стОит твое позорище таких денег?
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05.05.2021 21:14 Ответить
це шутка Задорнова, вони вирішила її перевірити на практиці.
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05.05.2021 19:27 Ответить
Та ці упоранти дістають своїми шмонами в аеропортах конкретно. Летів раз через Польщу з дітьми, такий шмон влаштували ще й пальці на наявність вибухівки провіряли, я його питаю чи в нього все з головою в порядку,він ж бачить що я з дітьми,щось там пшекати почав....
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05.05.2021 21:16 Ответить
Надо было сказать так на таможне: " Это российская бомба точно такая же какой Кремль взорвал вашего президента, минист ра обороны и две трети правительства, и будет взрывать и дальше пока вы вместо военной помощи Украине разбираетесь с абортами и Бендерой "
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05.05.2021 19:10 Ответить
Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 488
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05.05.2021 19:10 Ответить
Хорошая шутка. Юмор продлевает жизнь. Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 7872 Иногда в тюрьме.
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05.05.2021 19:14 Ответить
Поставте їй щтемпсель на лоба, та не пускайте більш за кордон.
Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
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05.05.2021 19:16 Ответить
Ей надо было в воздухе так пошутить. Эффект был бы больше. Мальчик, водочки, мля!
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05.05.2021 19:25 Ответить
это наверное уже и есть хуже не будет хоть поржем
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05.05.2021 19:32 Ответить
осмотр багажа - чем не повод для шуток в зеленом стиле, особенно 40летней пани?
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05.05.2021 19:36 Ответить
не факт что только 100 евро. Ещё вызов взрывотехников могут заставить оплатить. даже за чемодан который оставили чтобы сбегать в туалет штраф от 300 евро
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05.05.2021 19:50 Ответить
Клинический случай. В Польше такие шутки не проходят (да и в любой нормальной стране тоже). Как по моему мнению - еще легко отделалась.
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05.05.2021 19:53 Ответить
Рисковая и веселая дама. Хорошо еще, что свои шутки шутить начала с Гданьского аэропорта, а не Тель-Авивского.
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05.05.2021 20:21 Ответить
В Египте в автобусе по дороге в аэропорт, гид шутил, спрашивая туристов. - У кого есть с собой бомба, выходите сейчас. У кого есть наркотики, отдавайте мне и едем дальше..
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05.05.2021 22:53 Ответить
Надо памятки поцепить "Шутить нельзя".
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05.05.2021 23:02 Ответить
Новости одного дня:

Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их автомобиль остановили - пытались сбежать пешком.

В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте.
Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу

Кацапы, сэр(с) ?
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06.05.2021 02:08 Ответить
 
 