Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт
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Гражданка Украины неудачно пошутила во время досмотра багажа. Сотрудники аэропорта вызвали взрывотехников. На рейс женщина не попала.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Как рассказали польские пограничники, 40-летняя женщина собиралась лететь в Киев, однако во время осмотра багажа заявила, что везет бомбу.
Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.
В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.
Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.
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На Дальнем, посадка в какой то маленький ЯК, всё по свойски, посадка, заходят пилоты. Один, самый
добоёумный перед трапом, дотрагивается до крыла, скобы покачал. "Ничего страшного, на один рейс хватит" Время было Горбачёвское, гласность, самолёты как спелые яблоки сыпались с неба. Пасажиры ни в какую. "А вдруг не хватит?" Припирались долго. Не помогли партбилеты нач. порта и командира. В итоге, самолёт "резервом" (пустой) полетел на другой аэродром, а от туда прислали такой же. А у вас детский лепет, бомба.
Большой Ту, под новый год, часов в 22:00 до Москвы уходил на запасной, так как была "повреждена система антиоблединения пилотского стекла". Спирт вытек. Дождались пока из пассажирского салона последует вопрос, а водку можно, ну или коньяк. Собрали спиртное у пассажиров и оп - ля посадили в Москве. Правда благородно, шампанское не брали, градус не тот.
Вот как профи шутят.
"Укрэнерго" предложило повысить тариф на передачу электроэнергии на 21%
"Зачем платить больше?!")))
Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
так вам, лузеры малороссийские, и надо.
сколько за смену башляют?
стОит твое позорище таких денег?
Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их автомобиль остановили - пытались сбежать пешком.
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Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу
Кацапы, сэр(с) ?