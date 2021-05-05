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Новости Политика Украины
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Главы МИД Нидерландов Блок, Бельгии Вильмес и Люксембурга Ассельборн посетят Донбасс, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главы МИД Нидерландов Блок, Бельгии Вильмес и Люксембурга Ассельборн посетят Донбасс, - посольство

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок вместе с вице-премьером - министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном посетят Украину 6-7 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Нидерландов в Украине.

"Цель визита заключается в поддержке тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, страны обсудят продолжение реформ в Украине", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что на четверг, 6 мая, запланирован визит министров на линию соприкосновения на востоке Украины и встреча с гражданским обществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Нидерландов Блок заверил Кулебу в поддержке на фоне растущей агрессии РФ на Донбассе: "Украина не в одиночестве"

В пятницу, 7 мая, как ожидается, состоятся встречи глав МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга с членами украинского правительства, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Главы МИД Нидерландов Блок, Бельгии Вильмес и Люксембурга Ассельборн посетят Донбасс, - посольство 01

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Автор: Анна Судак
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В Лисичанск приезжайте-посмотрите на бельгийское наследие,после"крепких хозяйственников". Главы МИД Нидерландов Блок, Бельгии Вильмес и Люксембурга Ассельборн посетят Донбасс, - посольство - Цензор.НЕТ 6353
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05.05.2021 19:22 Ответить
Краще в Юзівку !!!)))
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05.05.2021 20:33 Ответить
их бы всех расселить там вдоль линии разграничения - ото была бы стена против кацапов и ордловских даунов, бо приехал-посмотрел-озаботился-уехал, шо то пака не особенно работает...
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05.05.2021 19:27 Ответить
Що привезли,неосяжне занепокоєння,чи глибоку стурбованість ????))))
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05.05.2021 20:11 Ответить
Это те Нидерланды что расия сбила малайзийский самолёт с их гражданами ?
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05.05.2021 20:29 Ответить
интересно сколько тысяч люксембургов поместятся на территории раши
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05.05.2021 20:41 Ответить
 
 