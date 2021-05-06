Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

Наемники РФ выстрелили из ПТУР в направлении жилого сектора Попасной, что вызвало пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

"Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который мог разрушить объекты критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал", - говорится в сообщении.







В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

В ОТГ "Север" отмечают, что подобные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК