Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж
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Наемники РФ выстрелили из ПТУР в направлении жилого сектора Попасной, что вызвало пожар.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".
"Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который мог разрушить объекты критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.
В ОТГ "Север" отмечают, что подобные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК
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Ніц.
днр/лнр, упц мп, конфликт, інший надуманий бред москалів(((
ох задаст за ето буба завтра ему и Нуланд....
лучше под трамвай попасть, чем под бубин гнев