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Протестующие рестораторы перекрыли движение транспорта на главном перекрестке Сум

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Протестующие рестораторы перекрыли движение транспорта на главном перекрестке Сум

Работники общепита требуют, чтобы местные власти разрешили работу летних площадок. Те отвечают, что не могут этого сделать, так как в области действует "красная" зона карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Сначала участники акции протеста около часа они стояли с лозунгами на Театральной площади, а когда к ним не вышел никто из представителей местной власти - переместились на перекресток и перекрыли дорогу.

Протестующие блокировали движение на наиболее загруженном транспортном участке города, чем создали немалые неудобства для водителей и горожан.

Сумы находятся в "красной" зоне с 23 марта, в городе закрыты не только бары и рестораны, но и их летние площадки.

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"Мы не работаем уже два месяца, два месяца мы без работы и ждем окончания локдауна. Мы просим открыть летние террасы, потому что другие города открываются. Мы также готовы работать и просим предоставить нам работу", - говорит администратор ресторана Екатерина Атаманенко.

На прошлой неделе местные власти обещали разрешить работу летних площадок. Но теперь говорят, что не могут этого сделать.

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"Или мы выйдем из "красной" зоны, или будет изменено Постановление КМУ. Мы не можем идти вопреки законодательству или решениям центральной власти. Ни в одной области Украины областная комиссия ТЭБ ТНП не позволяла работать отдельно площадкам, летним площадкам. Отдельные разрешения принимали городские комиссии ТЭБ ТНП или городские органы власти, исполкомы, городские советы, ну, это уже их ответственность", - пояснил заместитель председателя Сумской ОГА Тарас Савченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Так они не только не работаю, но продолжают платить аренду, как и многие, почему об этом не написано, ещё раз понимаю что журналисты продажные
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05.05.2021 20:23
+6
В прошлые выходные ездил за продуктами и так, по мелочам, на рынок. Поразило количество закрывшихся точек, хотя обычно перед праздниками была самая "косовица". Мелкий бизнес накрывается Мендель все сильнее и сильнее.
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05.05.2021 20:23
+6
Які ще відкриті майданчики,це що Конче-Заспа чи Велюр з Букавеллю !!!)))
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05.05.2021 20:27
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Так они не только не работаю, но продолжают платить аренду, как и многие, почему об этом не написано, ещё раз понимаю что журналисты продажные
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05.05.2021 20:23 Ответить
И "красные зоны" вводят очень хитро - зонально. Они вроде как есть, а вроде как и нет. Компенсацию поэтому им получить нереально.
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05.05.2021 20:27 Ответить
В прошлые выходные ездил за продуктами и так, по мелочам, на рынок. Поразило количество закрывшихся точек, хотя обычно перед праздниками была самая "косовица". Мелкий бизнес накрывается Мендель все сильнее и сильнее.
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05.05.2021 20:23 Ответить
Відкриті ринки зачиненні ,а гіпер-супермаркети гендлюють на повну !!!)))
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05.05.2021 20:29 Ответить
Які ще відкриті майданчики,це що Конче-Заспа чи Велюр з Букавеллю !!!)))
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05.05.2021 20:27 Ответить
Протестующие рестораторы перекрыли движение транспорта на главном перекрестке Сум - Цензор.НЕТ 1292
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05.05.2021 20:32 Ответить
Кто бы мог знать, что рестораторы - это самая активная часть нашего общества?
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05.05.2021 20:41 Ответить
Судячи по тому, як один депутат-ресторатор невтомно "мотається" по Прикарпаттю і Закарпаттю, то дійсно активна.
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05.05.2021 21:28 Ответить
они активны когда касается бабла, которое они не могут с населения содрать. за время карантина.
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05.05.2021 22:33 Ответить
Для более сильного эффекта рестораторам надо было н@ср@ть под дверью квартир своих соседей.
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05.05.2021 20:43 Ответить
не понимаю я их...
у власти простой парень из Кривова-рога.
не барыга.
не мародёр.
по Г+Г его хвалят.

что им, черт побери, еще не хватает?!
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05.05.2021 21:02 Ответить
То їм харківські підказали, шо можна і з літніми працювати і навіть з нелітніми.
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05.05.2021 21:23 Ответить
Рестораторов легко переквалифицировать в каменщики-штукатуры)))
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05.05.2021 21:27 Ответить
у лікарні, там нехватка рук. як Слуги наказували.
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05.05.2021 21:56 Ответить
Абсурд и сюр - ресторанщики хотят кушать! Протестуючі ресторатори перекрили рух транспорту на головному перехресті Сум - Цензор.НЕТ 6969
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06.05.2021 00:17 Ответить
 
 