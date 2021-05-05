Протестующие рестораторы перекрыли движение транспорта на главном перекрестке Сум

Работники общепита требуют, чтобы местные власти разрешили работу летних площадок. Те отвечают, что не могут этого сделать, так как в области действует "красная" зона карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Сначала участники акции протеста около часа они стояли с лозунгами на Театральной площади, а когда к ним не вышел никто из представителей местной власти - переместились на перекресток и перекрыли дорогу.

Протестующие блокировали движение на наиболее загруженном транспортном участке города, чем создали немалые неудобства для водителей и горожан.

Сумы находятся в "красной" зоне с 23 марта, в городе закрыты не только бары и рестораны, но и их летние площадки.

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"Мы не работаем уже два месяца, два месяца мы без работы и ждем окончания локдауна. Мы просим открыть летние террасы, потому что другие города открываются. Мы также готовы работать и просим предоставить нам работу", - говорит администратор ресторана Екатерина Атаманенко.

На прошлой неделе местные власти обещали разрешить работу летних площадок. Но теперь говорят, что не могут этого сделать.

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"Или мы выйдем из "красной" зоны, или будет изменено Постановление КМУ. Мы не можем идти вопреки законодательству или решениям центральной власти. Ни в одной области Украины областная комиссия ТЭБ ТНП не позволяла работать отдельно площадкам, летним площадкам. Отдельные разрешения принимали городские комиссии ТЭБ ТНП или городские органы власти, исполкомы, городские советы, ну, это уже их ответственность", - пояснил заместитель председателя Сумской ОГА Тарас Савченко.