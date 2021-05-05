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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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ВСК (440) Молдова (1682) Чаус (338)

К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе

Правоохранители Молдовы установили, что к похищению беглого судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены.

Об этом в интервью Главкому сообщил председатель временной следственной комиссии парламента Молдовы,созданной после похищения Чауса, Василь Настасе, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть официальное расследование, которое ведет прокуратура по особым делам, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Насколько нам известно, они уже установили, что к похищению Чауса причастна группировка из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. Или, это была группа лиц, которая была ангажирована, чтобы похитить судью", - сказал Настасе

Парламентарий подчеркнул, что дело о похищении Чауса раскрыто.

"Расследование еще в процессе, но кто именно это сделал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. В этом деле нет каких других версий. В этом похищении участвовали украинцы. Осталось только выяснить, связаны ли они с государством или нет. Это будет установлено в ходе следствия, и все это ведет в одном направлении", - пояснил глава ВСК парламента Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции

Настасе также сообщил, что ВСК общалась с женой Чауса, которая подтвердила, что фото беглого судьи с подбитым глазом "соответствуют действительности и сделаны после его похищения".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+37
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 1108
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05.05.2021 20:50
+33
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 9437
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05.05.2021 20:40
+31
Та ще і ревізор приїхав.....

К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 3547
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05.05.2021 20:38
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Очень своевременное заявление
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05.05.2021 20:35 Ответить
Та ще і ревізор приїхав.....

К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 3547
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05.05.2021 20:38 Ответить
Бідні в бубочки його бубєнчики К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 3861
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05.05.2021 20:36 Ответить
Віслючок вже давно між молотом та ковадлом !!!Дійство лялькового балагана триває !!!)))
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05.05.2021 20:40 Ответить
100%
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05.05.2021 20:45 Ответить
Это антисемитизм! С отягчающими!
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05.05.2021 20:48 Ответить
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 2857
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05.05.2021 20:49 Ответить
Пісец тваринка непомітна !!)))
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05.05.2021 20:38 Ответить
Та навіть дуже помітна, тільки приходить непомітно.
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06.05.2021 05:56 Ответить
Я навіть знаю головного бандита цього угруповування.
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05.05.2021 20:39 Ответить
Відпочива на Кіпрі ?
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05.05.2021 20:52 Ответить
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 9437
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05.05.2021 20:40 Ответить
Так це було до того, на стадіоні, тепер - "нікому нічего нє должен".
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06.05.2021 05:59 Ответить
Це ще клоунада, чи вже важкий злочин - кіднепінг? Цікави, чи розуміє сам Зєлєнскій різницю?
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05.05.2021 20:40 Ответить
Виходячи з того, скільки вереску від молдован стосовно Чауса, є відчуття що рішенням їхнього суду планувалось надати Чаусу політичний прихисток і потрібним людям вже добряче заплатили через Петю і його друга Плахотнюка. А тут такий облом.
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05.05.2021 20:41 Ответить
З полегшенням ,недолуге !!!))
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05.05.2021 20:43 Ответить
Тут не облом, а кримінальна справа та тюрьма сцикуну світить. І в Ростов воно вже не втече К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 7770
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05.05.2021 20:47 Ответить
Лижня вже прокладена, через Буковель на лижах в Оман.
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06.05.2021 06:10 Ответить
долбоджоп, якби так - то легше замочити... Тим більше, не живцем в Україну переправляти...
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05.05.2021 20:55 Ответить
А сколько вереску,приведи пример?
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06.05.2021 04:21 Ответить
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе.
--------
Не украинцы,а зеленский и квартал у власти.
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05.05.2021 20:42 Ответить
Можно бы и поточнее сказать но ВР уже статью за антисемитизм ввело.
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05.05.2021 20:49 Ответить
А лаптеногие в ответственности за то, что ху%ло у власти?
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05.05.2021 20:50 Ответить
Треба перевірити, ті українці можуть бути з російськими паспортами. Такі навіть в Раді сидять.
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06.05.2021 06:01 Ответить
Що,шановна, скучила ,чи що ???
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05.05.2021 20:51 Ответить
Лера - !!!! К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 7253
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05.05.2021 20:53 Ответить
Просто Пані Лєра хоче Афоньку на нуль помножити, і в неї це успішно вийде. К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 7239
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05.05.2021 21:05 Ответить
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 1108
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05.05.2021 20:50 Ответить
А представляете, если бы британцы во время второй мировой войны выбрали Чарли Чаплина?))
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05.05.2021 20:57 Ответить
Ржали б по пріколу.
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05.05.2021 21:25 Ответить
Прикалываться мы будем завтра, представляю какие печеньки везут Нелоху. К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 6487
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05.05.2021 21:30 Ответить
Та і папєрєднікі не кращі Клоуна. Треба віддати їм всім належне. А забрати у них все, що раніше належало народу.
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05.05.2021 21:33 Ответить
ДумайТЕ, что пишите. И какой же позорный поступок Зеленского может переплюнуть приказ Яныка на расстрел людей на Майдане?!
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05.05.2021 21:57 Ответить
"Режим тиші"
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05.05.2021 22:39 Ответить
Я про этот режим тишины с 2014 года слышу, что изменилось то?
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06.05.2021 03:49 Ответить
А чого в майбутньому часі ,БУДЕ?
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06.05.2021 06:08 Ответить
Ні до чого кращого,ніж повісити цю справу на службовців виконуючих наказ,або якоїсь патріотичної організації зелені мавпи не додумаються.
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05.05.2021 20:52 Ответить
слушайте меня....вам никак не угодишь.... то верещите что властям нужно учится у израиля (масад) мол найти преступника в мире, и похитив доставить его в израиль! то снова вам не так . а что не так не могу понять? что вам не нравится что вы воняете вечно здесь...? похитили не так.... сбежал воришка аферист и отсиживается в европе 2 года и не сидит...тоже не так....а как нужно? да эту падлу за ноздри тянуть волоком с молдовы в украину по земле нужно...а Молдове я бы сказал...а чем вы недовольны скажите?! 2 года корупционер миллионер ворюга аферист судьишка вонючка сидит жирует , сбежал от ответственности и просит полит убижежища. а вы сидите там морозитесь... 2 года .давать или нет , какое убежище....про что думать? молча бы департировали бы гопника и всё, простите но как то так... задрали уже все... ещё с этой вонючкой разбираться....((
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05.05.2021 20:54 Ответить
Тебе как настоящему зелебобику все равно не понять , так что не напрягайся.
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05.05.2021 20:57 Ответить
зато тебе понять порохоботику .... я не тот ни другой просто с вас тут можно от постов обоссаться такие забавные .поэтому и не участвую в вашем сраче тут . новости читаю а писать и сраться с вами здесь нет смысла .сутками одно и тоже и про одного и тоже .. тошнит уже ((
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05.05.2021 21:01 Ответить
А так ты не просто зелебобик , ты зелебобик- мазохист.
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05.05.2021 21:04 Ответить
Оно тупое и понять не может ,что срать в душу дружеской стране -не геройство , а жидовские заскоки. Казламордых убийц отпускать а прохвоста через жопу красть -это Масад?
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05.05.2021 22:32 Ответить
Выкрасть этого судью за две недели до экстрадиции в Украину этого Чауса, да еще так топорно, это с какой целью? От большого ума по типу как штурм микроавтобуса со сдавшимся террористом орлами Баканова. А может попытка лаптестана поссорить Украину с Молдовой?
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05.05.2021 21:04 Ответить
да читал про срок этот...тоже согласен.... чего раньше тогда не выкрали его....да и чего с молдовы тянули? что там думать? вместе боремся против рашки и корупции и держать у себя всяких аферистов беглицов .смысл...? а что будет если завтра януковича похитят... тут также срач будет ...похвалы на этом сайте никогда не дождёшся...чтобы он не сделал хорошего даже .я же всё вижу . всё, не хочу больше никому отвечать...и спорить...мне ясно давно что здесь и ка .и против кого....(( это без меня .
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05.05.2021 21:09 Ответить
А от якби Овоща викрали в Макшанії - то тоді б я перший похвалив би Осла. Викрасти у ворожому стані. А у хороших сусідів які нас підтримують красти - робити падляну.
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05.05.2021 21:23 Ответить
согласен что хорошие соседи , и мы против одного врага . но хорошие соседи не морозятся тоже несколько лет не выдавая всяких животных преступников по заявлению в розыск интэрпол! а молча отдают как добрые соседи... ведь чаус никто! ноль. вонючка .таких судей десятки тысяч .он же не президент. не алигарх. он никто.. так что с ним сюсюкаться и ждать...а интересно...сказали что через 2 недели его департируют уже после похищения или до?)) это разные вещи... говорить можно всякое ..
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05.05.2021 22:04 Ответить
тем более что уже была готова передача официально
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05.05.2021 22:27 Ответить
Не хочешь больше никому отвечать,а все строчишь и строчишь.
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06.05.2021 04:28 Ответить
Та хоча б щелепу зломали чи ногу, щоб по пенькам не бігав.
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06.05.2021 06:03 Ответить
Попытка поссорить,да,может быть.Но этот случай,скорее всего будет очень хорошим предлогом для Президента М. Санду,в деле чисток силовых структур Молдовы.
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05.05.2021 21:10 Ответить
Да на здоровье, пусть чистит если надо. Но это уже сугубо ваше внутреннее дело.
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05.05.2021 22:21 Ответить
а Беню Шмаркля не дума в США вивезти,щоб він вкрадені гроші віддав,чи Янелох в долі?
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05.05.2021 22:31 Ответить
Дебил-зе, его через две недели выдали бы. Но тебе этого не понять
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06.05.2021 01:25 Ответить
Осел современный говно Мидас , ну то есть превращает все в говно к чему прикоснется и куда приедет. По тому и СВР при нем превратилось в то что превратилось. Прикол же даже не в том , что обосрались на весь мир , а в том что элементарнейшую операцию , которую райотделовские менты в состоянии провести , они умудрились провести хуже чем кацапы из ГРУ.
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05.05.2021 20:55 Ответить
ти не в курсі, в Польщі сьогодні все спокійно?
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05.05.2021 20:56 Ответить
Вроде да.
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05.05.2021 21:02 Ответить
Якщо чесно, то не смішно, зовсім. Скільки ж це зелене лайна державі зробило. Відмиватися будемо десятиріччями. Зате ідіоти поржАли.
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05.05.2021 20:55 Ответить
вот почему тем молдаванам так неймется ? дался им тот чаус...
явно их кто-то подуськивает
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05.05.2021 20:56 Ответить
І не кажи. Попросилиб у нашого Осла взамін заграти на піаніно. Так нет же!
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05.05.2021 21:02 Ответить
А от представьте еслиб на месте нашего Бубочки був би якийсь дурачок? То половили би наших шпійонів прямо в Молдові.
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05.05.2021 21:00 Ответить
Опа на! ВасилЬ Настасе! Этот Василь (!) Настасе околачивался практически во всех парламентах начиная с начала 90-х годов,в которые неизвестно как попадал. Он парень очень одаренный,как и его многие односельчане,которых очень много промелькало во власти. Но самое интересное,что этот ВасилЬ брат того Андрея Нэстасе из платформы DA,который голосовал в ПАСЕ за возвращение рфии в ПАСЕ! Сейчас рейтинг этой платформы ниже проходного процента в Парламент,поэтому им нужно любыми методами подняться до прохода в Парламент. Ребята,-занимайтесь спокойно своими делами.
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05.05.2021 21:06 Ответить
та в нас Шуфрич приблизно такий - і що з того?
Ну то шо, що клоуни? Все-одно, якщо брешуть, то в деталях. По концепції бреше тільки *****, йому можна, він - диктатор.
А нам - головне: Чаус в Україні, живий поки ще; і його вивозили під дипломатичним прикриттям. Далі - наш справи.
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05.05.2021 21:21 Ответить
И как это связано с чаусом?
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06.05.2021 04:32 Ответить
Думай,Петька,-думай!
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06.05.2021 11:53 Ответить
"чьто ні дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт нє так".
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05.05.2021 21:08 Ответить
І що? Якогось Чауса вкрали. Вагнерівці втекли, Чауса вкрали, всі все крадуть, асфальт тріскається. Мабуть просто башка не варить. Та й не мабуть - а точно.

А взагалі, оці всі сенсації - Україні до дупи. Усім до дупи. Крім судді Чауса.
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05.05.2021 21:08 Ответить
Парламент Молдовы распущен 21 апреля.
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05.05.2021 21:09 Ответить
Да. И Чаус не действителен.
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05.05.2021 21:27 Ответить
Господа, но ведь это элементарно, какой бы он ни был тот Чаус, пускай ворюга, баксы в банки трехлитровые закатывал, но у него тоже есть права, на адвоката, на справедливый суд. Вы куда его дели, что вы творите?
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05.05.2021 21:44 Ответить
И стоило ли оно отношений с Молдовой?
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05.05.2021 21:45 Ответить
Краще б так кацапів викрадали
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05.05.2021 21:50 Ответить
Украинские спецслужбы нехорошо повели себя, когда засунули тайно этого Чавеса в 2016 в Молдову и забрали его в 2021 не спросясь Хозяев.
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05.05.2021 22:02 Ответить
очередной жидкий обсерон великого из великих что не сделает все вкривь и вкось
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05.05.2021 22:05 Ответить
И шо. Накосячили, когото уволили? Дебилы
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05.05.2021 22:24 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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05.05.2021 22:28 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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05.05.2021 22:30 Ответить
Петренко и Боширук. Чепига между прочим украинская фамилия. Был такой знаменитый украинский атаман.
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06.05.2021 00:20 Ответить
До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе - Цензор.НЕТ 9675
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06.05.2021 00:22 Ответить
будет очень жаль, если это сделала не СБУ До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе - Цензор.НЕТ 3724
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06.05.2021 02:46 Ответить
А зачем?
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06.05.2021 06:39 Ответить
неотвратимость наказания, затем.
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07.05.2021 01:19 Ответить
Який "нарід",такі і правителі. Куда не кинь--провали і приниження держави.
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06.05.2021 08:11 Ответить
Правильно сделали!
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06.05.2021 08:47 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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06.05.2021 11:28 Ответить
Пан Настасе є лише головою тимчасової слідчої комісії Парламенту. По-друге, він опирається на дані "правоохоронних органів" і "прокуратури", які ще не оприлюднені, тому і вживає термін "наскільки нам відомо" (геть не сприйнятний для міжнародних стосунків, тим більше для претензій) Та й репутація цього Василя бажає кращого... Це називається - ОБС (одна баба сказала).
Ймовірніше це "мутняк", де молдавани вчергове лоханулися і пробують "перевести стрілки" на якихось міфічних "українців" (доречі, кожен третій громадянин Молдови - етнічний українець). А, заодно і пробувати підняти хиткий рейтинг М.Санду, котра останнім часом все більше нагадує "раннього Зеленського" (пішки на роботу, розігнати Парламент, розберемося з Тирасполем...). Типа - "пари нє відно, а танцору обідно"...
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06.05.2021 14:29 Ответить
(доречі, кожен третій громадянин Молдови - етнічний українець)-Ты,как всегда оказался конченным кретином! До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе - Цензор.НЕТ 4834 Такого президента как М. Санду у украинцев еще долго не будет. И это потому что слишком много таких дураков как ты,среди украинцев!
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06.05.2021 16:25 Ответить
 
 