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Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка

В Кремле знали, что у чешских властей есть данные о причастности спецслужб РФ ко взрывам во Врбетице. Поэтому Россия запустила информационную кампанию, чтобы дискредитировать Прагу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам главы военной разведки Чехии Яна Бероуна, передает Hospodářské noviny, российская пропаганда продолжает работать в этом направлении.

"Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как (чешские власти. - Ред.) проинформировали общественность об этом инциденте", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице: Генпрокурор Земан допускает приостановку дела

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Также читайте: Чешское СМИ обвинило Гамачека в попытке скрыть причастность ГРУ РФ ко взрывам в Врбетице в обмен на Sputnik V. Тот говорит, что это ложь и домыслы

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 5000
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05.05.2021 20:47
+4
Так параша всегда так делает. Наперед знает, что обосрется и ставит под себя ведро Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 6221
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05.05.2021 20:47
+3
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 8571
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05.05.2021 21:15
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Так параша всегда так делает. Наперед знает, что обосрется и ставит под себя ведро Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 6221
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05.05.2021 20:47 Ответить
песков ставит горшок, направляет и выносит.
а так все верно.
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05.05.2021 20:52 Ответить
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 5000
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05.05.2021 20:47 Ответить
а чехи ответили "асимметрично" - запустили к себе кацапских ночных щенков, шо тепеть удивляются?
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05.05.2021 20:48 Ответить
Чехи поняли, кто склады подорвал. Украина до сих пор не понимает.
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05.05.2021 21:03 Ответить
Порошенко ж! Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 1787
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05.05.2021 22:06 Ответить
На слідуючих виборах виборці знову будуть знати хто!
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05.05.2021 22:44 Ответить
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 8571
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05.05.2021 21:15 Ответить
Класна фотка, не?
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05.05.2021 21:16 Ответить
Путен як живий.. паскуда
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05.05.2021 21:38 Ответить
у "сверхдержавы" походу появился очередной любящий союзник в Европе
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05.05.2021 21:43 Ответить
ТАК ПРОСТО УБЕЙТЕ ШВАЛЬ ХЙЛА !)
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06.05.2021 09:15 Ответить
 
 