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G7 (714) Россия (91190)

Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Россию полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Главы МИД стран

Российской Федерации следует отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска, заявили в среду главы МИД стран "Большой семерки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряжённости", - говорится в части коммюнике министров, посвящённой Украине. Кроме того, в G7, говоря о ситуации на востоке Украины, призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня".

Главы МИД G7 заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - говорится в коммюнике.

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Вместе с тем, страны "группы семи" (G7) выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.

"Мы продолжим вовлекать Россию в решение региональных кризисов и мировых вызовов, в частности в проблемы изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике", - говорится в итоговом документе встречи.

Участники встречи также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

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"Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации", - говорится в документе.

Автор: Володимир Янченко
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Это случится толькотогда, когда вова поедет к ухйлу и они заключат сделку - уход рашистов с Донбаса в обмен на отказ Украины от НАТО , только поэтому вова туда рвется- и станет миротворцем
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05.05.2021 20:58 Ответить
Выход у США один, коль ЕС не хочет Украины в НАТО (даже свою оборонительную структуру готовит) сделать Украину особым партнером.
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05.05.2021 21:00 Ответить
де бы такую работу найти, шо бы призывать и призывать годами?
интересно скока лет на "призываловоло" они учились? )))
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05.05.2021 20:59 Ответить
G7 оружие не дает = всё остальное бла бла бла... в пользу кремлядей
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05.05.2021 21:08 Ответить
нехай стоять
зібрані в купу багато мужиків без бойового завдання і без наказу діяти, там швидко починається мародерство, п'янство, мордобой, насильницький гомосексуалізм...
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05.05.2021 21:25 Ответить
А, да? Ну... это ведь всё меняет! Это предотвратит Третью Всемирную.
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05.05.2021 22:35 Ответить
 
 