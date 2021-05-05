Более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лишь в трех областях Украины нет улиц в честь в советского космонавта, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС, многолетнего депутата Госдумы России Валентины Терешковой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook блогера Александра Рудоманова.
В своем материале на LB он напоминает, что в 2014 году совместно с другими депутатами в Крым прибыла Валентина Терешкова для "общения с жителями". 1 марта она голосовала за разрешение ввода российских войск на территорию Украины.
В Украине еще со времен Советского Союза существуют улицы, названные в честь Терешковой. Рудоманов обнаружил в "Википедии", что на момент оккупации Крыма таких было 79.
После агрессии России часть улиц переименовали. Например, в Закарпатье и Хмельницкой области.
Согласно данным Государственного реестра избирателей, в Украине насчитывается 278 топонимов в честь Терешковой.
"На временно оккупированных территориях находится 48 улиц и переулков в честь Терешковой: 13 - в Луганской области, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму. На неоккупированной части Украины улиц в честь Терешковой 230. В трех областях улиц нет - в Днепропетровской, Луганской и Запорожской областях, больше всего же их в Хмельницкой области - аж 37", - пишет автор и прилагает таблицу.
Терешкова даже формально подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, отмечает автор.
"Если человек был только депутатом СССР, то он не подпадает под Закон о декоммунизации, потому что это выборное лицо. Но Валентина Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, а следовательно занимала руководящую должность в высших органах власти и управления СССР, и поэтому подпадает под действие закона. Кроме этого, Валентина Терешкова голосовала за аннексию Крыма, когда была депутатом 6-го созыва думы РФ. Мы направили обращение к местной власти Смелы, Купянска, Чугуева, Подольска о необходимости в переименовании улицы в честь Терешковой", - рассказал начальник отдела анализа государства Украинского института нацпамяти Богдан Короленко.
Как выяснил Рудоманов, самая распространенная причина непереименования - городской совет не проголосовал за соответствующее решение. Не нашлось достаточно голосов.
Вторая по распространенности причина - депутаты не нашли голосов для переименования на этапе топонимической комиссии.
Третья причина - местные жители против переименования на предложенные названия улиц.
Пожалуйста, подождите...
за полет космический,
марсиане подарили,
х"йло автоматический....
И посмотрите на реакцию, гарантирую будет весело.
Своим бы не выбили.
i ще, зкацаплений придурку, екЗперд, i польською i українcькою кацапське слово "акраiна" звучить зовсiм не так, тобто Україна до кацапської "акраiни" не має нiякого вiдношення.
сама паРаша - це реальна "акраiна", реальнi (далi кацапським койне*) "**..ня", патаму как куда дальше Украины от цивилизованного мира, большая часть обосРахи это вообще жопа мира".
покеда, убогий, не кашляй.
- Гагарин жив!
І через 10 метрів - продовження:
- Белка і Стрелка тоже!
Кстати на этой неделе Аркадий Бабченко рассказал про историю этой песни
https://www.youtube.com/watch?v=B69CquvLHgY
Советы крали даже песни.
У мене тільки три питання:
- Як прижиттєво назвали стільки вулиць?
- Якого х*ра поназивали?
- І чому досить не знесли ці назви?
оззи осборна двойник
У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем! Лживая паскуда!
Це ти до кого звертаєшся? На Цензорі кацапів нема. Та й не соромно їм ані за *****, ані за Терешкову.
І ось чому.
"россияне"- біологичний вид схожий на людську расу по зовнішнім характеристикам.
прости - слово яке використовується до людської раси.
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
Но вы и дальше топите за сепаратистов квартальных
Мощно обгадила скафандр ?
Так это все могут.
Ну і "пощастило" нам українцям з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" що аж плакати хочеться! Прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла, так ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші у всьому світі криваві вороги окупанти суверенної української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, заразні, бандити, алкоголіки і наркомани... Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша вона хоч (худо -бедно ) і космічна країна але скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть дикі тубільні племена тумба - юмба!-
подарил никита лысый *** автоматический...