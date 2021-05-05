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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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Крым (26014) оккупация (9496) Россия (91193) Терешкова (6) Рудоманов (5)

Более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер

Лишь в трех областях Украины нет улиц в честь в советского космонавта, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС, многолетнего депутата Госдумы России Валентины Терешковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook блогера Александра Рудоманова.

В своем материале на LB он напоминает, что в 2014 году совместно с другими депутатами в Крым прибыла Валентина Терешкова для "общения с жителями". 1 марта она голосовала за разрешение ввода российских войск на территорию Украины.

В Украине еще со времен Советского Союза существуют улицы, названные в честь Терешковой. Рудоманов обнаружил в "Википедии", что на момент оккупации Крыма таких было 79.

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После агрессии России часть улиц переименовали. Например, в Закарпатье и Хмельницкой области.

Согласно данным Государственного реестра избирателей, в Украине насчитывается 278 топонимов в честь Терешковой.

"На временно оккупированных территориях находится 48 улиц и переулков в честь Терешковой: 13 - в Луганской области, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму. На неоккупированной части Украины улиц в честь Терешковой 230. В трех областях улиц нет - в Днепропетровской, Луганской и Запорожской областях, больше всего же их в Хмельницкой области - аж 37", - пишет автор и прилагает таблицу.

Более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер 01

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Терешкова даже формально подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, отмечает автор.

"Если человек был только депутатом СССР, то он не подпадает под Закон о декоммунизации, потому что это выборное лицо. Но Валентина Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, а следовательно занимала руководящую должность в высших органах власти и управления СССР, и поэтому подпадает под действие закона. Кроме этого, Валентина Терешкова голосовала за аннексию Крыма, когда была депутатом 6-го созыва думы РФ. Мы направили обращение к местной власти Смелы, Купянска, Чугуева, Подольска о необходимости в переименовании улицы в честь Терешковой", - рассказал начальник отдела анализа государства Украинского института нацпамяти Богдан Короленко.

Как выяснил Рудоманов, самая распространенная причина непереименования - городской совет не проголосовал за соответствующее решение. Не нашлось достаточно голосов.

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Вторая по распространенности причина - депутаты не нашли голосов для переименования на этапе топонимической комиссии.

Третья причина - местные жители против переименования на предложенные названия улиц.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 5271
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05.05.2021 21:10
+28
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 1852
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05.05.2021 21:18
+20
Ок, але першою ***** у космосі була Лайка )
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05.05.2021 21:22
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Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 5271
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05.05.2021 21:10 Ответить
Да, совесть -это серьзно. 🙂
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05.05.2021 21:12 Ответить
Совесть? Покаяние? У расейцев? Да они и слов то таких не знают!
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06.05.2021 20:49 Ответить
Она обгадила свою историю и вопрос однозначно требует обнуления. Что посеешь...
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05.05.2021 21:11 Ответить
В гібридній війні,як в будь-якій війні дрібниць не буває !!!)))
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05.05.2021 21:37 Ответить
Гібридну війну бажано проводити на території ворога, а не у себе під ковдрою.
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05.05.2021 21:47 Ответить
ОК,я самоліквідувався ,вибач !!!))
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05.05.2021 22:00 Ответить
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 1852
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05.05.2021 21:18 Ответить
похожа на малпу
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05.05.2021 21:20 Ответить
Не ображайте вампочок! Вони красивіші!
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05.05.2021 21:32 Ответить
После полёта в скафандре было горячо от строительного материала для скрепных скульптур. Терешкова обгадилась по полной в прямом смысле этих слов.
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06.05.2021 01:12 Ответить
валентине терешковой
за полет космический,
марсиане подарили,
х"йло автоматический....
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06.05.2021 09:56 Ответить
А вы переобзовите улицы на - ул. Первой суки полетевшей в космос
И посмотрите на реакцию, гарантирую будет весело.
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05.05.2021 21:19 Ответить
Ок, але першою ***** у космосі була Лайка )
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05.05.2021 21:22 Ответить
Тем более - пусть умрет от зависти
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05.05.2021 21:27 Ответить
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05.05.2021 21:30 Ответить
Это как раз совсем не важно. Важно, что первым в мире запустил космический корабль украинец Королев!
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05.05.2021 22:13 Ответить
Потому что ему энкаведисты выбили ему все зубы.
Своим бы не выбили.
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06.05.2021 00:21 Ответить
и в штаны тебе тоже евреи насрали?
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06.05.2021 00:32 Ответить
Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів[10]; 30 грудня 1906 (12 січня 1907), Житомир, Волинська губернія, колишня Російська імперія - 14 січня 1966, Москва, Російська РФСР) - український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор. Вважається основоположником практичної космонавтики.
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06.05.2021 00:31 Ответить
Попробовал бы он написать что-то другое.
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06.05.2021 01:09 Ответить
Может и удивлю, но у Брежнева и папа и мама были украинцами, и сам Брежнев указывал свою национальность: "украинец".
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06.05.2021 01:19 Ответить
цитата из мемуаров брежнева-«Таким образом, по национальности я русский, по происхождению - коренной пролетарий, потомственный металлург».-у королева отец родои из белорусси- а мать украинка- а то что он учил рююский язык е означает что он был русским-
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06.05.2021 01:29 Ответить
да что ты говоришь, моя мама (еврейка) была при совке записана русской Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 3818
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06.05.2021 01:49 Ответить
Да анкета при поступлении в киевский вуз говрит о том что Королев украинец
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06.05.2021 04:15 Ответить
Анкету на вступление он писал тоже собственноручно.А отец у него где-то из Могилева ,скорее белорус.
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06.05.2021 13:29 Ответить
Брежнев, паспорт (ссылка)
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06.05.2021 01:45 Ответить
дурак, Украина была и в 1906 и раньше, но не имела государственности.
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06.05.2021 02:32 Ответить
Какой ватный бред.В универсалах Хмельницкого в 17 веке уже было разграничение Украины и Польши и на европейских картах конца 16 века название Украина присутствовало.
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06.05.2021 13:34 Ответить
Окраинные земли Королевства Польского



i ще, зкацаплений придурку, екЗперд, i польською i українcькою кацапське слово "акраiна" звучить зовсiм не так, тобто Україна до кацапської "акраiни" не має нiякого вiдношення.
сама паРаша - це реальна "акраiна", реальнi (далi кацапським койне*) "**..ня", патаму как куда дальше Украины от цивилизованного мира, большая часть обосРахи это вообще жопа мира".
покеда, убогий, не кашляй.
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06.05.2021 16:09 Ответить
пшла вон, сраная замкадная ла-ла-лашка.)
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06.05.2021 16:19 Ответить
зкацаплене, що та кого мали на увазi поети та письменники, коли ще в першiй половинi 19 сторiччя писали про Україну та українцiв?
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06.05.2021 15:59 Ответить
В Кропивницькому ще з 2016-го вулиця в честь Руслана Слободянюка котрий загинув під Старогнатівкою в 2015 році.
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05.05.2021 21:25 Ответить
Я за Белку и Стрелку...
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05.05.2021 21:28 Ответить
Колись (років 15-20 тому) на Львівській площі у Києві білою фарбою на тротуарі було нанесено написи. Рухаючись у напрямку від Золотих воріт до Будинку художника, читаєш (написи тоді були написані "на ізигє"):
- Гагарин жив!
І через 10 метрів - продовження:
- Белка і Стрелка тоже!
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05.05.2021 23:23 Ответить
Фотка напомнила фильм Адвокат Дьявола с молодым Киану Ривзом. Там у слуг сатаны иногда проступали истинные черты лица сквозь маску которую они носят, прям как у этих двоих.
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05.05.2021 21:31 Ответить
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 6617
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05.05.2021 21:34 Ответить
Немецкий самолет.
Кстати на этой неделе Аркадий Бабченко рассказал про историю этой песни
https://www.youtube.com/watch?v=B69CquvLHgY

Советы крали даже песни.
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05.05.2021 23:40 Ответить
Уродство, граничащее с маразмом и предательством!
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05.05.2021 21:44 Ответить
Ну, те що назви вулиць треба поміняти, то тут у мене питань не має.
У мене тільки три питання:
- Як прижиттєво назвали стільки вулиць?
- Якого х*ра поназивали?
- І чому досить не знесли ці назви?
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05.05.2021 21:44 Ответить
Чому на фото цар-х@йло вітається з Озі Осборном?
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05.05.2021 21:48 Ответить
А я думав, то якийсь трансгендер...
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05.05.2021 21:59 Ответить
терешкова это фрик-
оззи осборна двойник
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05.05.2021 21:56 Ответить
Россияне, простите глупую женщину - Валентину Терешкову, поднявшуюся из грязи и не знающую ничего кроме вранья и лизоблюдства. Вам видимо стыдно за свою соотечественницу, променявшую совесть на деньги и регалии, за дома в России и заграницей. Россию жаль, что власть из людей делает негодяев и подонков.
У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем! Лживая паскуда!
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05.05.2021 22:12 Ответить
"Россияне, простите..."
Це ти до кого звертаєшся? На Цензорі кацапів нема. Та й не соромно їм ані за *****, ані за Терешкову.
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05.05.2021 23:29 Ответить
"россияне" и прости - ці слова разом не використовуються.

І ось чому.

"россияне"- біологичний вид схожий на людську расу по зовнішнім характеристикам.
прости - слово яке використовується до людської раси.
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06.05.2021 08:03 Ответить
А чому ці вулиці не попали в список декацапізації? Майже 300 вудиць в честь кацманавтки-обриганки це перебір.
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05.05.2021 22:16 Ответить
Безумовно хворих лікують. Вони невинні.
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05.05.2021 22:17 Ответить
Что Валентина Терешкова ,что Зоя Космодемьянская два валенка пара Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 5688
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05.05.2021 22:21 Ответить
Скоро на Расеи будут путать Космодемянскую космонавта с Терешковой ,которая поджигала дома русских крестьян на оккупированной территории.
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05.05.2021 22:25 Ответить
Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 3014
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05.05.2021 22:25 Ответить
ув. Авас правильно и чётко высказался: убрать с украинских улиц эту безграмотную люмпен-ткачиху Терешкову, пропагандистский символ вонючего совка, которую, как животную самку на колхозной свиноферме, случили в показушном космическом "браке" с космонавтом Николаевым.
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06.05.2021 02:44 Ответить
Слетала в космос за стоимость туалетной бумаги всея совдепии,за деньги, которые можно было истратить на приобретение в нормальных странах фабрик по производству туалетной бумаги и обустройства теплых сортиров в сельских школах. Результат: от полёта толку ноль,зато в 63% сельских школ РФ удобства на улице!
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05.05.2021 22:36 Ответить
Тогда в той стране еще не было туалетной бумаги. Ее стали наконец-то выпускать уже после прогулок американцев по Луне. Это был феноменальный технологический прорыв Советов.
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05.05.2021 23:24 Ответить
Слава Богу в Дніпрі 0. За то рейтінг сивочолого. при якому взірвали всі запаси снарядів, та без об,яви війни, жму руку обнімаю, будь здоров.
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05.05.2021 22:55 Ответить
Тут такое дело, запасы снарядов взорвали Зеленша с КалоМойшей, когда рвались к власти.
Но вы и дальше топите за сепаратистов квартальных Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 4672
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06.05.2021 06:55 Ответить
Вообще то они названы в честь первой женщины космонавта, а не то что написали в заголовке, конец.
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05.05.2021 23:07 Ответить
Тупые мариканцы не додумались назвать сотни улиц в честь своих астронавтов. Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 9832
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05.05.2021 23:28 Ответить
А что уникального совершила Терешкова ?
Мощно обгадила скафандр ?
Так это все могут.
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06.05.2021 00:23 Ответить
Да таких советских улиц миллион. Декоммунизация тоже оказалось фейковой.
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06.05.2021 00:36 Ответить
Терешкова как и Гагарин это подопытные кролики,которых запускали в космос украинцы-Королев и Глушко.А после поддержки оккупации Крыма этой фашистской гнидой её имя вообще должно быть вытерто из украинской культуры и истории.
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06.05.2021 04:24 Ответить

Ну і "пощастило" нам українцям з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" що аж плакати хочеться! Прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла, так ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші у всьому світі криваві вороги окупанти суверенної української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, заразні, бандити, алкоголіки і наркомани... Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша вона хоч (худо -бедно ) і космічна країна але скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть дикі тубільні племена тумба - юмба!-
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06.05.2021 05:02 Ответить
"Преподобная" Терешкова предложившая обнулить путинский срок обнулила всякое уважение к себе.
Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 600
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06.05.2021 07:17 Ответить
ох....ть ....
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06.05.2021 08:18 Ответить
Валентине терешковой за полет космический
подарил никита лысый *** автоматический...
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06.05.2021 09:27 Ответить
Это какой то немыслемый бред.
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06.05.2021 21:01 Ответить
 
 