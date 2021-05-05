"Слуга народа" Костин врет, Венецианская комиссия хочет, чтобы решающий голос при очистке ВСП принадлежал независимым международным экспертам, - ЦПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Венецианская комиссия считает, что решающий голос при очистке Высшего совета правосудия должен принадлежать независимым международным экспертам, а не самим судьям, как утверждает "слуга народа" Андрей Костин.
Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.
Позиция Венецианской комиссии содержится в обнародованном ею срочном выводе на президентский законопроект №5068 относительно конкурсного отбора и проверок на добродетель членов Высшего совета правосудия.
"Эксперты Венецианской комиссии отметили, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добродетель действующего состава.
Поданный Зеленским законопроект №5068 предусматривает создание Этического совета в составе 6 членов. 3 из них должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации. Задача Этического совета - предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверка на добродетель действующего состава органа.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков
""Венецианка" отметила, что именно независимые эксперты, номинированных международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Этического совета. Так, решения должны приниматься большинством голосов, при этом поддержка как минимум двух международных экспертов является обязательной", - сказано в сообщении ЦПК.
Также на Цензор.НЕТ: ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП
"Председатель судебного комитета Рады Андрей Костин обманывает себя, коллег и президента, говоря, что согласовал с международниками другую модель по ВККС (в законопроекте # 3711_1)", - написал в Фейсбуке глава организации "ЦПК" Виталий Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Так вроде первый раз.
Та кожного разу брешуть!
Ну шо тут поделаешь. Опять обманмвають сцаря бояре нерадивые.
И только шабунька несет правду в царские ушки.
а ще недавно поливала його шоколадним лайном...
Отвечая на вопрос местных журналистов о том, почему номера «Квартала» - антироссийские, Зе ответил, что русские и украинцы - один народ.
А уже будучи президентом Зеленский изменил мнение и заявил, что общего у русских и украинцев - «только граница».
а вообще зеленыe не врут, так тока - брешут все время....
Також експерти наголосили на тому, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, мають мати визначальний вплив на рішення Етичної ради.
Рішення повинні ухвалюватися більшістю голосів, при цьому, підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов'язковою. Окрім цього, у випадках, коли голоси розподілятимуться три на три, перевага має бути за тією позицією, яку підтримують щонайменше двоє міжнародних експертів."
Если мы хотим навести порядок в судебной системе, то без этого внешнего управления не обойтись.