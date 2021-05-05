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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) Шабунин (462) Высший совет правосудия (544) Центр противодействия коррупции (217)

"Слуга народа" Костин врет, Венецианская комиссия хочет, чтобы решающий голос при очистке ВСП принадлежал независимым международным экспертам, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия считает, что решающий голос при очистке Высшего совета правосудия должен принадлежать независимым международным экспертам, а не самим судьям, как утверждает "слуга народа" Андрей Костин.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

Позиция Венецианской комиссии содержится в обнародованном ею срочном выводе на президентский законопроект №5068 относительно конкурсного отбора и проверок на добродетель членов Высшего совета правосудия.

"Эксперты Венецианской комиссии отметили, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добродетель действующего состава.

Поданный Зеленским законопроект №5068 предусматривает создание Этического совета в составе 6 членов. 3 из них должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации. Задача Этического совета - предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверка на добродетель действующего состава органа.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков

""Венецианка" отметила, что именно независимые эксперты, номинированных международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Этического совета. Так, решения должны приниматься большинством голосов, при этом поддержка как минимум двух международных экспертов является обязательной", - сказано в сообщении ЦПК.

Также на Цензор.НЕТ: ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП

"Председатель судебного комитета Рады Андрей Костин обманывает себя, коллег и президента, говоря, что согласовал с международниками другую модель по ВККС (в законопроекте # 3711_1)", - написал в Фейсбуке глава организации "ЦПК" Виталий Шабунин.

Слуга народа Костин врет, Венецианская комиссия хочет, чтобы решающий голос при очистке ВСП принадлежал независимым международным экспертам, - ЦПК 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
еще никто и никогда не видел слугу, который не врет.
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05.05.2021 21:30
+10
Смєтун на манежі ,лялькова вистава триває !!!))
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05.05.2021 21:27
+10
Зебил соврет, недорого возьмет.
Так вроде первый раз.
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05.05.2021 21:28
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Смєтун на манежі ,лялькова вистава триває !!!))
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05.05.2021 21:27 Ответить
уточняй: шабуня.
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05.05.2021 21:56 Ответить
Розумний зрозуміє,а недолугому воно ні до чого !!)))
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05.05.2021 21:58 Ответить
Зебил соврет, недорого возьмет.
Так вроде первый раз.
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05.05.2021 21:28 Ответить
який перший?
Та кожного разу брешуть!
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05.05.2021 21:57 Ответить
Я запятую пропустил, исправлять лень
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05.05.2021 22:36 Ответить
все суки народа -лживый сброд из грязи
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05.05.2021 21:58 Ответить
еще никто и никогда не видел слугу, который не врет.
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05.05.2021 21:30 Ответить
Ну во сне мы их не видели "Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9320
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06.05.2021 07:02 Ответить
они пришли к власти на брехне. Теперь брехней будут пытаться остаться при ней. И хорошо, если только этим ограничится. Как булыжник - это средство пролетариата, так и вранье - это был, есть и будет инструментом этой власти. Но платежки не обманешь, и потому многим зебобам вскоре придется вспомнить, как горят покрышки. Или быть выселенным из собственных домов и квартир. Выбор прост, зебобики: хотите жить в своей конуре, придется потрудится и подумать над бытием.
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05.05.2021 21:30 Ответить
Если какой нить зебил не сбрехал...значит день он прожил зря...
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05.05.2021 21:31 Ответить
Андрей Костин обманывает себя, коллег и президента...
Ну шо тут поделаешь. Опять обманмвають сцаря бояре нерадивые.
И только шабунька несет правду в царские ушки.
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05.05.2021 21:37 Ответить
А у презедента між своїм відпочинками часу немає хоча б глянути той закон - воно ж ніби юризд чи як?
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05.05.2021 22:44 Ответить
Так це не вперше. Олігархи й їхні слуги регулярно брешуть, що МВФ та Венеціанська комісія вимагають, щоб корупція в Україні процвітала, а доходи громадян зменшувались.
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05.05.2021 21:40 Ответить
Так саме ,як і брешут про якісь вимоги від МВФ !!!)))
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05.05.2021 21:56 Ответить
Чого зразу БРЕШЕ? То "зебільний слуга" так дихає.
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05.05.2021 21:41 Ответить
Пчелы против меда!!!!!😁😁😁😁😁
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05.05.2021 21:43 Ответить
Жесть, а ще десь існує країна, в якій суддів призначають незалежні ( "Слуга народа" Костин врет, Венецианская комиссия хочет, чтобы решающий голос при очистке ВСП принадлежал независимым международным экспертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9700 ) міжнародні експерти?
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05.05.2021 21:46 Ответить
Поцікався судовою реформою Хорватіі !!!)))
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05.05.2021 21:48 Ответить
Не знаю. Знаю одну великую, которую пришлось окорочками подкармливать - как пса помоечеого "Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1259
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06.05.2021 07:04 Ответить
ги, тепер ботва радісно і зашкварно вірить Шабуніну...
а ще недавно поливала його шоколадним лайном...
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05.05.2021 21:46 Ответить
песец, який ти безграмотний, зебіл.
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05.05.2021 21:59 Ответить
Шабунину верят только зебилы типа тебя...а нормальные люли верят документам...а ссылка на документ есть в тексте статьи..
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05.05.2021 22:03 Ответить
Хочешб я тебе шаблон порву? Так вот, Зе -
Отвечая на вопрос местных журналистов о том, почему номера «Квартала» - антироссийские, Зе ответил, что русские и украинцы - один народ.
А уже будучи президентом Зеленский изменил мнение и заявил, что общего у русских и украинцев - «только граница». "Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6470
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06.05.2021 07:10 Ответить
зеленые дружно поют - Осанна, слуговне!

а вообще зеленыe не врут, так тока - брешут все время....
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05.05.2021 21:59 Ответить
Надо доложить Зе, шо Костин провокатор и предатель, и он его возьмет за мошонку и выкинет нах..
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05.05.2021 22:43 Ответить
В.о. голови ВРП Олексій Маловацький: спроби залучити іноземців до формування ВККС створили величезні проблеми для судової системи а що ж хтось думал що так просто буде відігнати від корита?
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05.05.2021 22:48 Ответить
"Також зазначається, що "найбільше занепокоєння" викликає те, що законопроєкт не пояснює "критерії професійної етики та доброчесності", які є основою роботи Етичної ради. Комісія наполягає на більш детальній роботі у цьому напрямку.
Також експерти наголосили на тому, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, мають мати визначальний вплив на рішення Етичної ради.
Рішення повинні ухвалюватися більшістю голосів, при цьому, підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов'язковою. Окрім цього, у випадках, коли голоси розподілятимуться три на три, перевага має бути за тією позицією, яку підтримують щонайменше двоє міжнародних експертів."
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05.05.2021 22:53 Ответить
Не дивно, що бреше. Зе тоже як на вибори ішов так само робив...
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05.05.2021 23:39 Ответить
Когда я слышу, что кто то возражает против внешнего управления, то понимаю, что им просто мешают воровать.
Если мы хотим навести порядок в судебной системе, то без этого внешнего управления не обойтись.
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06.05.2021 03:24 Ответить
 
 