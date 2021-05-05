Главные новости 5 мая: обстрел больницы в Красногоровке, Вирастюка не зарегистрировали депутатом

Оккупанты обстреляли больницу с COVID-пациентами в Красногоровке, силач Вирастюк пока не стал депутатом, в Украине действую новые правила получения субсидии - главные новости Украины 5 мая.

Наемники РФ обстреляли больницу в Красногоровке

Обстрел начался около 23:30 4 мая. Медучреждение и соседние здания остались без света. Непосредственно от обстрела никто не пострадал, но вскоре после него от инфаркта скончался мужчина с коронавирусом. Полиция расследует случившееся по статье "теракт". Украинская сторона СЦКК направила из-за обстрела ноту ОБСЕ.

Также наемники РФ выстрелили противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, начался пожар.

Всего с начала суток - 11 нарушений режима тишины, без потерь.

Опасные находки на Донбассе

Вблизи Новгородского оккупанты разбросали с БПЛА начиненные взрывчаткой детские игрушки. Одну из них - детский музыкальный проигрыватель - обнаружили и обезвредили украинские саперы. "Это иначе как желанием убить, просто убить не назовешь", - прокомментировал боец ВСУ Вячеслав.

А возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами.

Свежие президентские и партийные рейтинги

Согласно опросу КМИС, на выборах президента наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский - 31,4% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - Порошенко с 18,1%. Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности) Тимошенко (11,9%), И. Смешко (10,4%) и Ю. Бойко (9,6%).

Среди партий наибольшую поддержку имеет "Слуга народа", которую поддержали 21,3% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - "Европейская Солидарность", которую поддерживают 17,7%. Третье-четвертое места делят "ОПЗЖ" (12,2%) и "Батькивщина" (10,2%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (7,6%). Поддержка других партий ниже проходного барьера.

Вирастюка не зарегистрировали депутатом

Центральная избирательная комиссия единогласно установила, что оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом нет - ведь 1 мая Большая Палата Верховного Суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

Председатель СН Корниенко заявил: "Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем".

В Испании задержали подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане

Испанская полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству как минимум двух правоохранителей на Майдане в 2013 году. По версии следствия, он жил Барселоне, Мадриде и Валенсии, а в последнее время - в удаленном сельском доме близ Пусоля. Мужчину выследили при помощи специального устройтсва и задержали во время похода в кафе.

Субсидию можно получить только с декларацией о доходах и расходах

Новые правила действуют с 1 мая. Теперь получить субсидию можно, предоставив декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. При этом субсидии не будут назначаться, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства не превышает 130 кв. метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома.