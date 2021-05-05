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Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Беларусь провести новые выборы президента

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главы МИД стран

Министры иностранных дел "Большой семерки" призвали режим Александра Лукашенко провести новые выборы президента в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - говорится в тексте опубликованом правительством Великобритании.

Кроме того, министры призвали Минск освободить всех политических заключенных и участников протестов, а также положить конец репрессиям и начать диалог с оппозицией и обществом.

"Мы осуждаем репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания ... Мы преданы поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - отмечается в заявлении.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
И американцы подкрепили слова делами. Санкции уже пошли, нефтепереработка, на очереди остальная нефтепереработка и калийные удобрения. Диктатора надо давить.
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05.05.2021 22:43
+2
Це дурниця ,вимогати щось у параноїдального шизофреніка ,з маячею "Русского мира" в голові !!!)))
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05.05.2021 22:42
+2
наверное сейчас скажу то, шо многим не понравится.
но переговоры Климкена с бубой закончатся тока тем, шо он вернется домой и доложит Байдену - сер, там при власти одна кацапня и расчитывать не на кого, если мы говорим о сотрудничестве....
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05.05.2021 22:53
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Призвали? А-ааа... ну ладно.
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05.05.2021 22:42 Ответить
Це дурниця ,вимогати щось у параноїдального шизофреніка ,з маячею "Русского мира" в голові !!!)))
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05.05.2021 22:42 Ответить
И американцы подкрепили слова делами. Санкции уже пошли, нефтепереработка, на очереди остальная нефтепереработка и калийные удобрения. Диктатора надо давить.
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05.05.2021 22:43 Ответить
Диктатор ,це одне,але яка у вас незчисленна кількість гнид від кремлівських вошей !!)))
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05.05.2021 22:49 Ответить
😂 нефтепереработка и остальная нефтепереработка 😂 только Беларусь никогда не экспортировала промышленные объемы ГСМ или удобрений в США! Можешь мечтать и дальше! 😂
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06.05.2021 09:19 Ответить
Свободен брсмовский лукабот. Смерть диктатуре!
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06.05.2021 17:34 Ответить
😂 свободу Юрию Деточкину! 😂
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12.05.2021 09:57 Ответить
призываем лиса в курятнике кур не есть.....
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05.05.2021 22:48 Ответить
наверное сейчас скажу то, шо многим не понравится.
но переговоры Климкена с бубой закончатся тока тем, шо он вернется домой и доложит Байдену - сер, там при власти одна кацапня и расчитывать не на кого, если мы говорим о сотрудничестве....
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05.05.2021 22:53 Ответить
Ну и толку с этого призыва? Пока усача не вынесут вперёд ногами, то ни о каких свободных и справедливых выборах в принципе не может быть речи.
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05.05.2021 23:48 Ответить
Правильные призывы на первый взгляд!... Но, для них главное остановить усиление влияния Китая в Восточной Европе, которому всемерно способствует Президент Лукашенко!... А то, что в результате путлер аннексирует Республику Беларусь и паработит Беларуский народ их не волнует!
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06.05.2021 09:13 Ответить
 
 