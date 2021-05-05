Экспертиза не выявила отпечатков арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко на "изъятой" у него гранате, - адвокат Ладин
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Согласно результатам дактилоскопической экспертизы, не обнаружены отпечатки пальцев арестованного в оккупированном Крыму журналиста Владислава Есипенко на гранате, якобы изъятой у него.
Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 5 мая, состоялись следственные действия с Владиславом Есипенко в здании управления ФСБ. В ходе следственных действий защита ознакомилась с заключением дактилоскопической экспертизы, в соответствии с выводами которой отпечатков пальцев Владислава Есипенко на гранате, которая якобы была изъята у него, не обнаружено", - рассказал Ладин.
Адвокат также подтвердил Крым.Реалии информацию о том, что к обвинению Есипенко добавили еще одну статью.
"Следователь ознакомил нас с постановлением о соединении уголовных дел. Было два уголовных дела, в одном из которых Есипенко обвиняли в изготовлении взрывчатых веществ, второе - в хранении. Вот сейчас они объединены. И, соответственно, новое окончательное обвинение, с большой степенью вероятности, будет у Владислава Есипенко - это обвинение по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1, то есть изготовление и хранение взрывчатых веществ", - пояснил Ладин.
Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.
16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.
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