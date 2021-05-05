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Зеленский (16493) Сенат США (383) Портман Роберт (27)

Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом:

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. "Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах", - отметил он.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более $700 млн, из которых почти $400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.

Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация остается опасной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нетерпением жду, когда Зеленский продолжит воплощать антикоррупционные реформы, - американский сенатор Портман

В свою очередь Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США в противодействии дезинформации.

Также читайте: Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
Альо, Портман, асісяй!Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня" - Цензор.НЕТ 7409
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05.05.2021 23:04
+24
І вААбще, фуйло хроший парень, з ним можна домовитися. Знімайте санкції.
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05.05.2021 23:10
+23
Кусок дерьма этот придурок!
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05.05.2021 23:08
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05.05.2021 23:01 Ответить
Альо, Портман, асісяй!Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня" - Цензор.НЕТ 7409
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05.05.2021 23:04 Ответить
Ну да вместо снайперов курсантов кацапских сдавших зачёты начали 120 тым и птурами . Скоро с артучилищ приедут на сдачу зачётов а мерзость зелёная так и будет про тишину зебилам вещать
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05.05.2021 23:48 Ответить
Ответы нашептывала Мендель или уже новая мандель?
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05.05.2021 23:04 Ответить
Вовик, просто надо перестать стрелять!!! твою земать !
Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня" - Цензор.НЕТ 7167
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05.05.2021 23:06 Ответить
Вовик-ушлёпок как услышал про 700 "лимонов", так аж в штаны надристал от счастья.
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05.05.2021 23:27 Ответить
Кусок дерьма этот придурок!
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05.05.2021 23:08 Ответить
І вААбще, фуйло хроший парень, з ним можна домовитися. Знімайте санкції.
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05.05.2021 23:10 Ответить
нiт.
якщо для цього треба буде ще одне руде прикацаплене знести? - теж зробимо..
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05.05.2021 23:21 Ответить
Зачем ему советники, разведка и прочая мелочевка?
Великий стратег, который проводит анализ обстановки по одному единственному фактору!
И делает выводы...
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05.05.2021 23:12 Ответить
Стратег, публично признавший отсутствие надобности думать стратегически.
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05.05.2021 23:29 Ответить
верніть Пороха!
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05.05.2021 23:13 Ответить
Років на 20!
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05.05.2021 23:30 Ответить
Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з сенатором США Портманом: "Стало менше снайперського вогню" - Цензор.НЕТ 7317
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06.05.2021 00:42 Ответить
Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня" - Цензор.НЕТ 4532
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05.05.2021 23:14 Ответить
Гнида. Опять "постреливают" у него.
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05.05.2021 23:16 Ответить
Портман: ну шо там, молокосос?
Зелох: стало меньше снайперского огня. Я проверял.
Портман: неужели прямо на передовую ездил?
Зелох: не совсем. Я вышел на улицу из своей резиденции, слышу, что всё тихо... Нуу, вот и решил, что огня стало меньше.
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05.05.2021 23:17 Ответить
При добрих снайперах, особливо якутах,він навіть "нечего не успеет услишать". В кращі часи совка в батальйонах охорони служили представники коренних народов севера. Була така байка чи правда про караульного якута, котрий міг з акм прострелити пачку "слоника" (пачка індійського чаю 50гр. із зображення слона) яку перекидували зечарам через 5м паркан в зону.
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06.05.2021 07:17 Ответить
Вы можете поверить? через 30 лет Независимости в Украине есть улицы "терешковой" "гагарина" и прочей кацапсиновой нечести,пособников красно-коричневых ордынских людоедов !!Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 23:20 Ответить
Ну Гагарина можно оставить, а вот ставшую пропутлеровской Терешкову - нах.
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05.05.2021 23:37 Ответить
Врет как дышит такое брехливое и лживое Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня" - Цензор.НЕТ 3120
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05.05.2021 23:23 Ответить
А оно врать начало много и нагло ещё со времён сдачи анализов перед выборами.
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05.05.2021 23:40 Ответить
напрягает...
наушник не выпал? а тож наметет, баран мелкокалиберный,.....
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05.05.2021 23:27 Ответить
Тільки ворог може зробити таке припущення , що менше снайперів зі сторони рашистів стріляють по нашим бійцях !
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05.05.2021 23:28 Ответить
Мала потвора- хтива-мстива-брехлива !
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05.05.2021 23:31 Ответить
наші снайперські групи відвів з передової, от і менше.....
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05.05.2021 23:33 Ответить
Стало меньше снайперского огня? А почему? Просто снайпера сейчас бухают,то Пасха,то 1 Мая а тут и день победобесия на носу. Вот праздники кончатся и начнут валить.Господи!!!!!!!!! Какой же он дурак пришибленный!!!! Этот идиот убрал контрснайперские группы с передовой по приказу Путина и теперь их снайпера как в тир ездят в ОРДЛО тренироваться по живым мишеням,нашим солдатам.
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05.05.2021 23:38 Ответить
Стало меньше снайперского огня. Мы вышли на плато, после волны и мы чемпионы. Вообще там было и плохое и хорошее, а впрочем какая разница, если мы дороги асфальтируем. Даже думаю, идти на второй срок или нет. Дякую, дуже дякую. Мой прокурор к вашим услугам. И самое главное это здоровье. Чего и вам желаю.
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05.05.2021 23:47 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣
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05.05.2021 23:51 Ответить
Пускай кривляется, прыгает, хмурится или улыбается. Но только пусть делает всё это молча. Пускай просто молчит. Его молчание и ничегонеделание принесёт Украине гораздо больше пользы чем самый невинный высер который он выпустит из своего рта.
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05.05.2021 23:53 Ответить
У тебя война....
Какой режим прекращения?
Я смотрю смерть солдат теперь для него просто статистика.
Инфантильная лохушка....
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06.05.2021 03:25 Ответить
Урод !
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06.05.2021 05:05 Ответить
Брехливе прокремлівське зелене чмо.
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06.05.2021 06:34 Ответить
І все ж таки, йому бракує клепки в голові!
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06.05.2021 06:46 Ответить
А те що більше тридцяти наших військових загинули лише в цьому році і більшість від ворожих снайперів, так наших снайперів немає тому ворог відчув свою безкарність ,чого не придумає клоун для свого рейтингу.
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06.05.2021 08:53 Ответить
 
 