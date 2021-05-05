Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня"
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. "Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах", - отметил он.
Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более $700 млн, из которых почти $400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.
Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация остается опасной.
В свою очередь Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО.
Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США в противодействии дезинформации.
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якщо для цього треба буде ще одне руде прикацаплене знести? - теж зробимо..
Великий стратег, который проводит анализ обстановки по одному единственному фактору!
И делает выводы...
Зелох: стало меньше снайперского огня. Я проверял.
Портман: неужели прямо на передовую ездил?
Зелох: не совсем. Я вышел на улицу из своей резиденции, слышу, что всё тихо... Нуу, вот и решил, что огня стало меньше.
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
наушник не выпал? а тож наметет, баран мелкокалиберный,.....
Какой режим прекращения?
Я смотрю смерть солдат теперь для него просто статистика.
Инфантильная лохушка....