Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. "Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах", - отметил он.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более $700 млн, из которых почти $400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.

Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация остается опасной.

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В свою очередь Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США в противодействии дезинформации.

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