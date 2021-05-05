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Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатометов, - ОТГ "Север"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатометов, - ОТГ

5 мая в результате вражеского обстрела ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

"Сегодня, 5 мая, в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

На действия противника наши воины открыли ответный огонь.

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Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Автор: Володимир Янченко
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для ЗЄ всьо харашо,це ж не снайпер .
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05.05.2021 23:16 Ответить
Якось горбато-возле Пивденного,-ОТГ"Север" !!!))))
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05.05.2021 23:18 Ответить
Да гремело как на все 152мм...
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06.05.2021 01:45 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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05.05.2021 23:25 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ "Північ". - Цензор.НЕТ 2221
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06.05.2021 07:08 Ответить
 
 