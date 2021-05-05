Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов
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За время пребывания подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко под стражей прошло 30 судебных заседаний по вопросу о его заключении или освобождении.
Об этом сообщает в Facebook адвокат Антоненко Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, 16 заседаний прошло в рамках досудебного расследования, 1 - на подготовительном производстве, 13 - в суде присяжных. Суд выпустил Антоненко с 13 раза, а в целом - с 30-го.
"Разбирательств ходатайств прокурора - 10. Все удовлетворены. Апелляций защиты на это подано и рассмотрено 11 (на первое заключения рассматривалось отдельно две апелляции). Все отклонены. Ходатайств защиты об освобождении (habeas corpus) - было подано 11. Два ходатайства защиты в суде присяжных рассматривались одновременно с ходатайствами прокурора о новом продлении. 10 из них были отклонены, одиннадцатое - удовлетворено частично: заключение изменено на домашний арест, хотя защита всегда просила личное обязательство", - написал Маслов.
От отметил, что все защитники Антоненко - участники войны с РФ.
"Дело очень тяжелое, но не сложное. Постоянная игра на чужом поле со слабой командой, играющей крайне грубо против правил. Самое трудное было иногда после очередной бессонной пары ночей работы над очередными процессуальными документами и изнурительных подготовок речей слышать:
(1) Эти адвокаты проиграли ВСЕ дела по Антоненко.
(2) Неужели нельзя было найти денег на хороших адвокатов? Почему Юлию Кузьменко выпустили, а У ВАС клиент сидит?
По правде говоря, на это и было рассчитано", - заявил адвокат.
Он обратил внимание, что 30 апреля прокурор Михаил Тишин заявил, что домашнего ареста Антоненко будет достаточно, хотя еще 16 апреля по его запросу апелляционный суд принял противоположное решение.
"А что у нас случилось между 16 и 30 апреля? Может, допросили всех 263 свидетелей? Может, проснулась "Притулина совесть" (новый бренд) и представительница пострадавших, подчиненная Авакова стала в суде на сторону справедливости и правды, решив поискать почему же погиб Шеремет? Может, Аваков с Ковалем нашли настоящих убийц среди порно, которые они снимали в кроватях Яны Дугар и Зоряны Коновалец? (Да, это не шутка, эти обнаглевшие моральные уроды действительно проводили такое "НСРД", устанавливая ВИДЕОКАМЕРЫ, направленные на кровати девушек!). Может, судья Голуб исповедовалась в грехах и решила в страстную пятницу вернуть свое лицо к людям? Вчера у Тишина, Голуб, Павленко, Гладия, Тютюн не было никаких сомнений в том, что общество, выпустив несудимого отца двух детей под домашний арест с браслетом, подвергает себя опасности, а тут. Когда Тишин выжимал из себя этот сакраментальный "домашнего ареста будет достаточно", как же жалко и противно он выглядел. Как отвратительно выглядит все это шоу. Отвратительная рожа правосудия смотрит на вас. Оккупанты должны повыздыхать", - резюмировал Маслов.
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
Пожалуйста, подождите...
Реформа возможна только с чистого листа: ни один человек, который имел к этому карательному аппарату, хотя бы косвенное отношение, должен быть лишен права работать в новых судах, прокуратуре и полиции.
PS
А вообще, какой логикой руководствовалось это существо, называемое прокурором?
Ведь Антоненко объявлен убийцей и террористом!
Причем холуи Венедиктовой, с пеной у рта рассказывали про то, что вина его доказана!
То есть, они выпустили убийцу и террориста?
В общем то, его начальство, такая же пешка и холуй.
Ранг только более высокий.
Но вот наблюдают люди из Европы за такими дивертисментами и делают выводы.
И очень сложно после такого доказать, что в Украине есть правосудие и правоохранительные органы, а не доставшийся от совка в наследство карательный аппарат...
Не иначе, как Порошенко спер; больше некому...
Напомню, что там в пределах 2.5% оказались три кандидата в нардепы: "слуга" Вирастюк, "майбаховец" Шевченко и "свободовец" Кошулинский.
Причем, есть мнение, что если бы не "карусели" и "подвозы", победа была бы за Кошулинсим. А так в битве за похищенную дубинку сошлась центральная власть и олигархат областного разлива.
Еще неясно, как именно закончится эта история, будем наблюдать.
⚡️Кстати, говорят, на Банковой остались очень недовольны тем, что министр внутренних дел Арсен Аваков не стал помогать Вирастюку защищать "победу".
А так как отношения между Аваковым и главой ОП Ермаком не отличаются теплотой, последний решил использовать это недовольство и поддавить позиции министра.
Вполне возможно, что освобождение из СИЗО Андрея Антоненко (Риффмастера) было в русле этих событий, учитывая, что сам прокурор не стал настаивать на дальнейшем содержании под стражей. Без команды сверху такое маловероятно.
Чем закончится эта битва, тоже посмотрим.
"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - добавил президент.
После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".
"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.
Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».