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Новости Политика УкраиныПроисшествия Убийство Шеремета
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Маслов Леонид (59) Антоненко Андрей (259)

Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов

За время пребывания подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко под стражей прошло 30 судебных заседаний по вопросу о его заключении или освобождении.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Антоненко Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, 16 заседаний прошло в рамках досудебного расследования, 1 - на подготовительном производстве, 13 - в суде присяжных. Суд выпустил Антоненко с 13 раза, а в целом - с 30-го.

"Разбирательств ходатайств прокурора - 10. Все удовлетворены. Апелляций защиты на это подано и рассмотрено 11 (на первое заключения рассматривалось отдельно две апелляции). Все отклонены. Ходатайств защиты об освобождении (habeas corpus) - было подано 11. Два ходатайства защиты в суде присяжных рассматривались одновременно с ходатайствами прокурора о новом продлении. 10 из них были отклонены, одиннадцатое - удовлетворено частично: заключение изменено на домашний арест, хотя защита всегда просила личное обязательство", - написал Маслов.

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От отметил, что все защитники Антоненко - участники войны с РФ.

"Дело очень тяжелое, но не сложное. Постоянная игра на чужом поле со слабой командой, играющей крайне грубо против правил. Самое трудное было иногда после очередной бессонной пары ночей работы над очередными процессуальными документами и изнурительных подготовок речей слышать:

(1) Эти адвокаты проиграли ВСЕ дела по Антоненко.

(2) Неужели нельзя было найти денег на хороших адвокатов? Почему Юлию Кузьменко выпустили, а У ВАС клиент сидит?

По правде говоря, на это и было рассчитано", - заявил адвокат.

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Он обратил внимание, что 30 апреля прокурор Михаил Тишин заявил, что домашнего ареста Антоненко будет достаточно, хотя еще 16 апреля по его запросу апелляционный суд принял противоположное решение.

"А что у нас случилось между 16 и 30 апреля? Может, допросили всех 263 свидетелей? Может, проснулась "Притулина совесть" (новый бренд) и представительница пострадавших, подчиненная Авакова стала в суде на сторону справедливости и правды, решив поискать почему же погиб Шеремет? Может, Аваков с Ковалем нашли настоящих убийц среди порно, которые они снимали в кроватях Яны Дугар и Зоряны Коновалец? (Да, это не шутка, эти обнаглевшие моральные уроды действительно проводили такое "НСРД", устанавливая ВИДЕОКАМЕРЫ, направленные на кровати девушек!). Может, судья Голуб исповедовалась в грехах и решила в страстную пятницу вернуть свое лицо к людям? Вчера у Тишина, Голуб, Павленко, Гладия, Тютюн не было никаких сомнений в том, что общество, выпустив несудимого отца двух детей под домашний арест с браслетом, подвергает себя опасности, а тут. Когда Тишин выжимал из себя этот сакраментальный "домашнего ареста будет достаточно", как же жалко и противно он выглядел. Как отвратительно выглядит все это шоу. Отвратительная рожа правосудия смотрит на вас. Оккупанты должны повыздыхать", - резюмировал Маслов.

Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов 01

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
А скільки тут, на Цензорі ботви з піною на писеу доксщували, що Антоненко буде сидіти, бо винен... у тому, що учасник війни за Україну, а отже - не нормальний. І дехто з тієї ботви позицяонує себе, як патріот. Тьху! Гидко!
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05.05.2021 23:54
+16
Крутили-мутили і ніяк.
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05.05.2021 23:36
+15
Хм... Куда-то девались стотыщмельонов доказательств...
Не иначе, как Порошенко спер; больше некому...
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05.05.2021 23:46
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Правила форума Совет форумчан
Крутили-мутили і ніяк.
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05.05.2021 23:36 Ответить
Реформувати на 100% корумповану систему не можливо ,лише повний демонтаж і створення з нуля ,як приклад Хорватія !! )))
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05.05.2021 23:57 Ответить
Позорная клоунада недонаполеона -недопутлера берега попутала от безнаказанности ! Холуи рашистские ! Даже не извинились за ВСЕ ! Получите 🪃
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06.05.2021 00:03 Ответить
Недооценілі ************* піханого...
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06.05.2021 00:12 Ответить
Правосудия в Украине нет, как и правоохранительных органов.
Реформа возможна только с чистого листа: ни один человек, который имел к этому карательному аппарату, хотя бы косвенное отношение, должен быть лишен права работать в новых судах, прокуратуре и полиции.
PS
А вообще, какой логикой руководствовалось это существо, называемое прокурором?
Ведь Антоненко объявлен убийцей и террористом!
Причем холуи Венедиктовой, с пеной у рта рассказывали про то, что вина его доказана!
То есть, они выпустили убийцу и террориста?
Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов - Цензор.НЕТ 6322
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05.05.2021 23:41 Ответить
Это пешка.Он не логикой руководствовался а вышестоящим начальством.
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05.05.2021 23:45 Ответить
А это и начальству вопрос.
В общем то, его начальство, такая же пешка и холуй.
Ранг только более высокий.
Но вот наблюдают люди из Европы за такими дивертисментами и делают выводы.
И очень сложно после такого доказать, что в Украине есть правосудие и правоохранительные органы, а не доставшийся от совка в наследство карательный аппарат...
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05.05.2021 23:51 Ответить
О ВСТРЕЧЕ С НАСТОЯЩИМ УБИЙЦЕЙ-ТЕРРОРИСТОМ № 1 мечтает Зезасранец , соскучился за очком монстрилы
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06.05.2021 00:07 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати
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06.05.2021 06:06 Ответить
Что прокурору по телефону заявили,то и он заявил.
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05.05.2021 23:44 Ответить
Хм... Куда-то девались стотыщмельонов доказательств...
Не иначе, как Порошенко спер; больше некому...
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05.05.2021 23:46 Ответить
Блинкен уедет - опять посадят...
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05.05.2021 23:51 Ответить
Кст, не буду удивлен...
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06.05.2021 00:02 Ответить
а я так уверен.
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06.05.2021 00:06 Ответить
*************** дно давно пробито ! Подарил путлеру террорюг «вагнероаце», выкрал чауса , чтобы прикрыть свой шутовской зад , нарушил конституцию сто тысяч раз
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06.05.2021 00:32 Ответить
Мыши съели.
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05.05.2021 23:53 Ответить
А скільки тут, на Цензорі ботви з піною на писеу доксщували, що Антоненко буде сидіти, бо винен... у тому, що учасник війни за Україну, а отже - не нормальний. І дехто з тієї ботви позицяонує себе, як патріот. Тьху! Гидко!
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05.05.2021 23:54 Ответить
Доречно...завтра перелистаю новини того періоду...
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06.05.2021 00:06 Ответить
Например? Кого Вы имеете в виду , не считая🤢 🤖 ?
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06.05.2021 00:11 Ответить
Тих, хто "голосував не за Зєлєнского, а проти Порошенка, бо патріоти". І це і гмиценківцв, і тимошенківці і ще дехто.
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06.05.2021 01:00 Ответить
А коли це він став учасником війни? Він коли треба було від армії відкосив, потім в 14 відкосив вдруге а потім писарем став і носа на ту війну не показував. Коли він став учасником?
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06.05.2021 00:21 Ответить
Ця зелена гидота тільки так і працює...
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06.05.2021 07:39 Ответить
Проскакувала інфа, що Антоненка, Дугарь і Кузьменко на ПАРЕ хотіли визнати політв'язнями. Зєля злякавсь, що не зможе користуватись своїм маєтком в Іспанії
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06.05.2021 00:34 Ответить
Утырок , твой членограй четырежды откосил , а Ленка продавала позиции военных и была в базе «миротворца « и это -ФАКТ
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06.05.2021 00:41 Ответить
Это означает некое смещение властного баланса внутри Системы: армейские каким-то образом стали политически сильнее.
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06.05.2021 00:47 Ответить
скорее конторские
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06.05.2021 04:34 Ответить
Но ведь Антоненко - армейский, а не конторский.
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06.05.2021 05:37 Ответить
⚡️ Большая палата Верховного суда отменила протокол об установлении результатов в злосчастном округе №87.

Напомню, что там в пределах 2.5% оказались три кандидата в нардепы: "слуга" Вирастюк, "майбаховец" Шевченко и "свободовец" Кошулинский.

Причем, есть мнение, что если бы не "карусели" и "подвозы", победа была бы за Кошулинсим. А так в битве за похищенную дубинку сошлась центральная власть и олигархат областного разлива.

Еще неясно, как именно закончится эта история, будем наблюдать.

⚡️Кстати, говорят, на Банковой остались очень недовольны тем, что министр внутренних дел Арсен Аваков не стал помогать Вирастюку защищать "победу".

А так как отношения между Аваковым и главой ОП Ермаком не отличаются теплотой, последний решил использовать это недовольство и поддавить позиции министра.

Вполне возможно, что освобождение из СИЗО Андрея Антоненко (Риффмастера) было в русле этих событий, учитывая, что сам прокурор не стал настаивать на дальнейшем содержании под стражей. Без команды сверху такое маловероятно.

Чем закончится эта битва, тоже посмотрим.
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06.05.2021 01:21 Ответить
МОЖЕ БУТИ
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06.05.2021 13:23 Ответить
Напомню "сметунам" клована -

"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - добавил президент.

После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".

"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.

Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».
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06.05.2021 07:52 Ответить
Бачив статюю на Кавказ- центрі де порівняли відео з Лондона та з Вул. Франка, є дуже схожа людина на Чепігу, і зовсім не на Антоненка, такі діла
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06.05.2021 08:02 Ответить
Зеленский скот и подонок
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06.05.2021 08:15 Ответить
 
 