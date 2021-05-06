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В Госдуме РФ предлагают запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Госдуме РФ предлагают запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом

Группа парламентариев внесла в Госдуму РФ законопроект, запрещающий публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Документ, опубликованный в среду, 5 мая, на сайте российского парламента, запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Соответствующие изменения депутаты предложили внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Депутаты также предложили запретить публично отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы" в годы Второй мировой войны.

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Запрет предлагается распространить на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет. В документе не уточняется, какая ответственность будет предусмотрена за нарушение данного запрета.

Автор: Володимир Янченко
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В Госдуме РФ предлагают запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом - Цензор.НЕТ 7076
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06.05.2021 00:43
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06.05.2021 00:18
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Союзники...
В Госдуме РФ предлагают запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом - Цензор.НЕТ 2993
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06.05.2021 00:14
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Сталин и Гитлер почти одно и тоже.
Три равных ***** как не крути.
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06.05.2021 20:58 Ответить
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