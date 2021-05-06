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наемники РФ (2002) ЧВК Вагнера (1278) Центральноафриканская Республика (8)

Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования

Российские военные "инструкторы" из частных военных компаний в Центральноафриканской Республике устраивают внесудебные казни, грабят и пытают мирных жителей, а также совершают групповые изнасилования.

Об этом в своем расследовании пишет французское издание RFI со ссылкой на рассказы местных жителей и документы рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. В Москве отрицают участие российских наемников в боевых действиях, говоря о небольшой группе "инструкторов".

Впервые рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников официально "выразила тревогу" в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний 31 марта. В отчете авторы перечислили нарушения прав человека, приписываемые российским военным. Докладчики ООН называют три такие ЧВК: "ЧВК Вагнера", Sewa Security Services, созданная в 2017-м и считающаяся филиалом "Вагнера", и Lobaye Invest SARLU, созданная в ЦАР в 2017 году.

В гражданской войне между официальным правительством ЦАР и группировками повстанцев, которая идет в стране с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. По их словам, это "слон в комнате": "Мы все знаем о них, но делаем вид, что их там нет".

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Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских "инструкторов", которые якобы не принимают прямого участия в боевых действиях – за исключением случаев, когда на них нападают.

По данным рабочей группы ООН, частные военные компании несут ответственность за массовые внесудебные казни, произвольные задержания, пытки во время допросов, исчезновения людей, нападения на гражданских, изнасилования. Правозащитники насчитали не менее ста таких эпизодов, к которым причастны российские "инструкторы". В отчетах упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы.

Однако публично осудить российских наемников, выступающих на стороне официальных властей ЦАР, местные жители не решаются из-за атмосферы страха в контролируемых россиянами регионах. Кроме того, считается, что именно представители российских ЧВК помогли отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечает RFI.

В числе тяжких преступлений, предположительно, совершенных российскими военными "инструкторами", правозащитники отмечают, в частности, расстрел в мечети города Бамбари в феврале 2021 года. Повстанцы, спасаясь от наемников, укрылись в мечети, где к этому времени уже прятались мирные жители. Свидетели тех событий рассказали RFI, что, войдя в мечеть, россияне начали "стрелять во все стороны", а затем без суда казнили троих молодых людей. На видео, просмотренном RFI и подтвержденном Amnesty International, журналисты насчитали 15 убитых. Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Арестованные пропали без вести, рассказали RFI их родственники.

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Во время другого инцидента россияне в декабре 2020 года обстреляли грузовик с 30 мирными жителями, который не остановился у блокпоста на дороге, ведущей из Бамбари в столицу страны города Банги. В результате, говорится в докладе ООН, трое гражданских лиц были убиты и 15 ранены. Свидетель, который был в машине и получил при обстреле четыре огнестрельных ранения, позже рассказал, что грузовик не остановился вовремя из-за технической неисправности.

В феврале, когда бои на улицах Бамбари закончились, а выжившие повстанцы начали скрываться среди мирного населения, российские наемники начали массовые "зачистки": местные жители рассказали RFI, как людей увозили после доноса коллег, забирали прямо на рынке, где они торговали. Все попытки найти пропавших родственников оказывались безуспешными.

Также ООН задокументировала несколько случаев сексуального насилия, к которым могут быть причастны россияне. 20-летняя жительница ЦАР рассказала RFI, что несколько говоривших по-русски мужчин 15 февраля обманом усадили ее в машину и увезли в неизвестное место, где насиловали всю ночь. "Они мучили меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они. Я думала, русские здесь для того, чтобы помочь нам", – рассказала женщина.

Кроме того, местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов. "Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", – рассказал RFI один из местных жителей. А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.

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Частные военные компании, перечисленные в расследовании, не ответили на запросы RFI. Посольство России в ЦАР описало выводы рабочей группы ООН как "спекуляцию" и призвало ее "сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных наемниками вооруженных формирований".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+37
Ну это 'норма' для кацапо-фашистких мразей
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06.05.2021 00:42
+29
Кацапо-вояки, они такие ... я "насмотрелся" на них в Донбассе и решил для себя окончательно - что больше НИКОГДА их в плен не буду брать... НИКОГДА !!!! ..
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06.05.2021 00:59
+24
Африканці побачили дикунів
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06.05.2021 01:43
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Правила форума Совет форумчан
Ну это 'норма' для кацапо-фашистких мразей
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06.05.2021 00:42 Ответить
Пару днів тому я теж прочитав велику статтю із французського
сайту про злочини кацапських тварюк в ЦАР. Це просто жахливо
що вони там витворяють! Іх там майже 2500 ! А російський консул
теж каже : - Ето не ми! Люди ховалися від російських бандюкив в
мечеті то вони іх там всіх розстріляли! Це вам нічого не нагадує?
І це лише один з багатьох злочинив!
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06.05.2021 12:41 Ответить
в "Центрально-восточноевропейских народных республиках" эти твари ведут себя также Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування - Цензор.НЕТ 9764
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06.05.2021 13:58 Ответить
отребье из самого коцапского отребья, скрепы - выжимка...
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06.05.2021 00:43 Ответить
Животное оно и в Африке животное.
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06.05.2021 00:54 Ответить
Кацапо-вояки, они такие ... я "насмотрелся" на них в Донбассе и решил для себя окончательно - что больше НИКОГДА их в плен не буду брать... НИКОГДА !!!! ..
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06.05.2021 00:59 Ответить
хороший кацапо-оккупант - мертвый кацапо-оккупант
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06.05.2021 11:11 Ответить
"Я думала, русские здесь для того, чтобы помочь нам" Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования - Цензор.НЕТ 5454
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06.05.2021 01:09 Ответить
Полк ПВК захопив країну в 2018.
Тепер жабоїди плачуться,що кацапи хазяйнують на їхній вотчині...
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06.05.2021 01:22 Ответить
отрабатывают на неграх, а как придет время - и собственных граждан в расход
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06.05.2021 01:37 Ответить
Африканці побачили дикунів
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06.05.2021 01:43 Ответить
мацкали везде такие..., твари с особо изощренным инстинктом убийства, унижения и жаждой крови.... лицензионая карточка на тварюк всем желающим....
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06.05.2021 02:38 Ответить
Что дальше?
Озабоченность или встревоженность?
Почему до сих пор позволяется россиянам творить преступления!
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06.05.2021 05:56 Ответить
Агресивні тварини саме так і поводяться - нічого дивного...
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06.05.2021 06:27 Ответить
Советские воины интернационалисты занимались тем же самым, приемники у них такие же ублюдки.
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06.05.2021 06:32 Ответить
Как-то один рассказывал о пребывании в Анголе в 70-х...
- как вы могли, они ведь черные?!
- ну, сначала то конечно, черные...
потом вроде как шоколадные...
а через некоторое время, я их от белых не различаю.... Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования - Цензор.НЕТ 4296
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06.05.2021 08:23 Ответить
Ого. Кацапы под столь сокрушительным санкциями имеют бабло участвовать ещё в одной войне???? И вы ещё верите что их кто то остановит???)))
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06.05.2021 07:27 Ответить
в Африку мигрировал новый вид бешеных диких скреПОНОСНЫХ животных
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06.05.2021 07:40 Ответить
Save Africa!!!
Rissians are coming
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06.05.2021 09:09 Ответить
Пошліть туди французьких військових,нехай їх гвалтують.
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06.05.2021 09:15 Ответить
от это правильно, кацапы должны узнать, шо такое настоящие боевые гейропцы !
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06.05.2021 11:18 Ответить
Покупайте дальше газ жабоеды ...мало граждан франции изнасиловали в бывшей колонии
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06.05.2021 09:18 Ответить
Они делают то же, что и их дидываеватели во Второй мировой делали. Вот только засекретить на 100 лет архивы о тех преступлениях, как Совок, а потом и Раша они не могут.
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06.05.2021 09:56 Ответить
Це не заважає французькій владі підтримувати фуйло.
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06.05.2021 10:15 Ответить
Как там. уточка ***** (уткин) поживает? Висеть ему, рядом с моржовой звиздой!!!
Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування - Цензор.НЕТ 681
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06.05.2021 10:22 Ответить
"Тренировки" в ОРДЛО не прошли даром, дальнейшее усовершенствование решили провести сначала в Сирии, а теперь в ЦАР. ( и они еще других называют фашистами...)
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06.05.2021 10:30 Ответить
а это в принципах вора кричать "лови вора!"
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06.05.2021 11:20 Ответить
масові страти, гвалтування - це норма для кацапів, тому ми не будемо підіймати питання ані в оон ані в обсє ані в раді європи. Але коли українці дають відповідь на вогонь окупантів - тут і обсє і хюмнарайтвотсч, і заклики не підтримувати санкційну політику.
Тому що послідовні!
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06.05.2021 16:14 Ответить
Кацапы во всей своей природной красе Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування - Цензор.НЕТ 1177
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06.05.2021 16:21 Ответить
 
 