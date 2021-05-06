Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования

Российские военные "инструкторы" из частных военных компаний в Центральноафриканской Республике устраивают внесудебные казни, грабят и пытают мирных жителей, а также совершают групповые изнасилования.

Об этом в своем расследовании пишет французское издание RFI со ссылкой на рассказы местных жителей и документы рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. В Москве отрицают участие российских наемников в боевых действиях, говоря о небольшой группе "инструкторов".

Впервые рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников официально "выразила тревогу" в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний 31 марта. В отчете авторы перечислили нарушения прав человека, приписываемые российским военным. Докладчики ООН называют три такие ЧВК: "ЧВК Вагнера", Sewa Security Services, созданная в 2017-м и считающаяся филиалом "Вагнера", и Lobaye Invest SARLU, созданная в ЦАР в 2017 году.

В гражданской войне между официальным правительством ЦАР и группировками повстанцев, которая идет в стране с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. По их словам, это "слон в комнате": "Мы все знаем о них, но делаем вид, что их там нет".

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Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских "инструкторов", которые якобы не принимают прямого участия в боевых действиях – за исключением случаев, когда на них нападают.

По данным рабочей группы ООН, частные военные компании несут ответственность за массовые внесудебные казни, произвольные задержания, пытки во время допросов, исчезновения людей, нападения на гражданских, изнасилования. Правозащитники насчитали не менее ста таких эпизодов, к которым причастны российские "инструкторы". В отчетах упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы.

Однако публично осудить российских наемников, выступающих на стороне официальных властей ЦАР, местные жители не решаются из-за атмосферы страха в контролируемых россиянами регионах. Кроме того, считается, что именно представители российских ЧВК помогли отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечает RFI.

В числе тяжких преступлений, предположительно, совершенных российскими военными "инструкторами", правозащитники отмечают, в частности, расстрел в мечети города Бамбари в феврале 2021 года. Повстанцы, спасаясь от наемников, укрылись в мечети, где к этому времени уже прятались мирные жители. Свидетели тех событий рассказали RFI, что, войдя в мечеть, россияне начали "стрелять во все стороны", а затем без суда казнили троих молодых людей. На видео, просмотренном RFI и подтвержденном Amnesty International, журналисты насчитали 15 убитых. Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Арестованные пропали без вести, рассказали RFI их родственники.

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Во время другого инцидента россияне в декабре 2020 года обстреляли грузовик с 30 мирными жителями, который не остановился у блокпоста на дороге, ведущей из Бамбари в столицу страны города Банги. В результате, говорится в докладе ООН, трое гражданских лиц были убиты и 15 ранены. Свидетель, который был в машине и получил при обстреле четыре огнестрельных ранения, позже рассказал, что грузовик не остановился вовремя из-за технической неисправности.

В феврале, когда бои на улицах Бамбари закончились, а выжившие повстанцы начали скрываться среди мирного населения, российские наемники начали массовые "зачистки": местные жители рассказали RFI, как людей увозили после доноса коллег, забирали прямо на рынке, где они торговали. Все попытки найти пропавших родственников оказывались безуспешными.

Также ООН задокументировала несколько случаев сексуального насилия, к которым могут быть причастны россияне. 20-летняя жительница ЦАР рассказала RFI, что несколько говоривших по-русски мужчин 15 февраля обманом усадили ее в машину и увезли в неизвестное место, где насиловали всю ночь. "Они мучили меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они. Я думала, русские здесь для того, чтобы помочь нам", – рассказала женщина.

Кроме того, местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов. "Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", – рассказал RFI один из местных жителей. А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.

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Частные военные компании, перечисленные в расследовании, не ответили на запросы RFI. Посольство России в ЦАР описало выводы рабочей группы ООН как "спекуляцию" и призвало ее "сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных наемниками вооруженных формирований".