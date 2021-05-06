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Новости Политика Украины
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Госдепартамент США (1620) Блинкен (745)

Блинкен в Киеве проведет встречи, чтобы подчеркнуть поддержку перед лицом российской агрессии и способствовать реформам, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен в Киеве проведет встречи, чтобы подчеркнуть поддержку перед лицом российской агрессии и способствовать реформам, - Госдеп

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетит Киев 6 мая.

Как уточнили в Госдепе, он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь также будет способствовать прогрессу в повестке дня реформ в Украине, имеющей ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", - отмечается в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он планировал посетить Украину 5-6 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
наушник из бубиной ухи выпадет - и все пойдет прахом.... - опять пурга
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06.05.2021 01:57
+1
ну если шо бы тока подчернуть....
може домой? - у нас тут подчеркилова - тебя тока ждем.....
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06.05.2021 03:00
+1
Для этого не обязательно прилетать ! Можно было хрякнуть по телефону. Все равно ничего не меняет !
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06.05.2021 04:22
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наушник из бубиной ухи выпадет - и все пойдет прахом.... - опять пурга
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06.05.2021 01:57 Ответить
ну если шо бы тока подчернуть....
може домой? - у нас тут подчеркилова - тебя тока ждем.....
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06.05.2021 03:00 Ответить
...будет способствовать прогрессу в повестке дня реформ в УкраинеИсточник: https://censor.net/ru/n3263754
Перевод с дипломатического - Блинкен привез, ну очень большую клизму. Хватит на всех, а мелких бздонов, просто разорвет в клочья.
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06.05.2021 03:25 Ответить
Для этого не обязательно прилетать ! Можно было хрякнуть по телефону. Все равно ничего не меняет !
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06.05.2021 04:22 Ответить
Телефон? Ну да , ну да.
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06.05.2021 04:34 Ответить
Підкреслити підтримку можна і по телефону.. а от переконатись, чи "очільник" України знаходиться в притомному і адекватному стані, здатен приймати рішення і не ховатись під столом ОП, потрібна очна зустріч і спостереження за хворим - безпосередньо
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06.05.2021 06:09 Ответить
Печеньки будут клоуну вставлять.
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06.05.2021 06:09 Ответить
Он будет беседовать с говноклованом ?
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06.05.2021 08:14 Ответить
 
 