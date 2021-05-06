Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 217 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - почти 24 тыс.

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 217 нарушений режима прекращения огня за сутки, 4 мая. Все нарушения произошли в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ от 5 мая 2021 года.

В Донецкой области СММ зафиксировала 217 нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва (1 разрыв, 5 взрывов в воздухе и 28 взрывов неопределенного происхождения). Большинство таких нарушений произошли в районе к юго-западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), к востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) и в юго-восточном направлении от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка). За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 64 таких нарушения.

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 140 таких нарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ за два дня обнаружила более 2 тыс. мин на Донбассе. ФОТОрепортаж

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 23 991 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 7 745 взрывов, 3 054 пролетевших неопределенных боеприпаса, 197 вспышек дульного пламени, 83 осветительные ракеты, а также не менее 12 912 очередей и выстрелов).