Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (по поводу саммита) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха предательства", - заявил Кулеба.
"Но я смотрю на это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент", - отметил он.
Глава МИД Украины назвал предложение Байдена президенту России о встрече "прекрасным примером дипломатии".
По его мнению, саммит позволит Украине "выиграть время" на фоне роста напряженности на Донбассе, поскольку, считает он, Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.
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Байден ігнорував
тоді карлик стягнув війська до кордону, вимагаючи від Зеленського погодитися на вибори в лухандоні. Зеленський сказав хер тобі, вибори там будуть лише після повного взяття кордону під контроль Україною
тоді карлик почав верещати зараз нападу
і тоді подзвонив Байден карлику. і домовились у загальних рисах на особисту зустріч колись там в майбутньому, літом наприклад
кремлядська пропагандонська машина подала цей дзвінок як блискучу перемогу карлика пітерського гопника
Байден одним дзвінком зняв напругу з кордонів України
ну, тепер вони зустрінуться, можливо, коротше, повна зрада і все погано, продовжуйте завивати