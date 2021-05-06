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Новости Политика Украины
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Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (по поводу саммита) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха предательства", - заявил Кулеба.

"Но я смотрю на это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент", - отметил он.

Глава МИД Украины назвал предложение Байдена президенту России о встрече "прекрасным примером дипломатии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Главная цель разговора Зеленского с Путиным - прекращение войны в Украине и деоккупация территорий

По его мнению, саммит позволит Украине "выиграть время" на фоне роста напряженности на Донбассе, поскольку, считает он, Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.
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краще законспектуй, мудодзвін. дасиш твоєму промоскальському презу для вивчення і використання при вилізуванні дупи х@йла.
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06.05.2021 07:24 Ответить
Які можуть бути протирічча ? Якщо Президент США, більший патріот України, ніж сам "очільник" України... ?
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06.05.2021 07:25 Ответить
Рвіть дипстосунки з паРАШЕЮ і просіть США бути виразником інтересів України в перемовинах... ідіоти...
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06.05.2021 07:34 Ответить
Как говаривал Черчиль - у государства не ни врагов, ни союзников, а есть интересы - нельзя складывать все яйца в одну корзину, можно лишиться всего, такая политика это путь в никуда..
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06.05.2021 07:35 Ответить
пояснюю: путлекарлик випригував із тручів, верещав і голосно дзвенів бубенцями на своєму ковпаку, - він вимагав зустрічі з Байденом. Бо ігнор карлика це двін пережити не може, він повтинен типу зустрічатися і типу щось вирішувати
Байден ігнорував
тоді карлик стягнув війська до кордону, вимагаючи від Зеленського погодитися на вибори в лухандоні. Зеленський сказав хер тобі, вибори там будуть лише після повного взяття кордону під контроль Україною
тоді карлик почав верещати зараз нападу
і тоді подзвонив Байден карлику. і домовились у загальних рисах на особисту зустріч колись там в майбутньому, літом наприклад
кремлядська пропагандонська машина подала цей дзвінок як блискучу перемогу карлика пітерського гопника
Байден одним дзвінком зняв напругу з кордонів України
ну, тепер вони зустрінуться, можливо, коротше, повна зрада і все погано, продовжуйте завивати
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06.05.2021 07:42 Ответить
 
 