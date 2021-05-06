Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (по поводу саммита) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха предательства", - заявил Кулеба.

"Но я смотрю на это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент", - отметил он.

Глава МИД Украины назвал предложение Байдена президенту России о встрече "прекрасным примером дипломатии".

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По его мнению, саммит позволит Украине "выиграть время" на фоне роста напряженности на Донбассе, поскольку, считает он, Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.