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В Польше туристов из трех стран будут отправлять на недельный карантин, даже если результата COVID-теста будет отрицательным

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Польше туристов из трех стран будут отправлять на недельный карантин, даже если результата COVID-теста будет отрицательным

В Польше путешественников из трех стран посадят на недельный карантин. Это обязательное условие, даже если результат COVID-теста у приехавших будет отрицательным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают Польские новости.

Речь идет о путешественниках из Южной Африки, Индии и Бразилии, которые прибыли в Польшу. По прибытию они смогут выйти из карантина на основании проведенного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.

Обязательство по карантину считается выполненным, если тест проводился медицинской диагностической лабораторией.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщил, что обязательный карантин для людей, прибывающих из этих стран связан с распространением новых вариантов коронавируса.

"Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней", - сообщил Недзельский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше подтверждены уже 16 случаев инфицирования индийским штаммом COVID-19

Напомним, в Польше ослабили карантинные ограничения. Полякам разрешили посещать торговые центры, но там остались обязательные правила.

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили индийский штамм коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.
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Южная Африка это уже страна?
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06.05.2021 08:24 Ответить
Немає географічної назви Південна Африка, але є Південно-Африканська Республіка. Про неї і мова в оригінальній статті
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06.05.2021 08:56 Ответить
ЮАР
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06.05.2021 08:58 Ответить
Ну що, масочники, допоміг вам намордник?
А вакцина як вам зайшла? Почуваєте себе здоровими?
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06.05.2021 08:54 Ответить
ну от і вакцина не допоможе проти індуських технологій . А то файзер пфайзер мали надію як на Бога
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06.05.2021 09:59 Ответить
А в нас як з туристами з цих країн?0 реакції?
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06.05.2021 11:59 Ответить
 
 