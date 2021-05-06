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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico

Бывшие американские чиновники и аналитики среди возможных мест для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным называют Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Politico.

"В то время как президент Джо Байден и президент России Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники пытаются определить лучшее место..." - пишет издание.

По сообщениям СМИ, некоторые европейские правительства уже предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий.

Среди них - правительства Швейцарии, Финляндии и Австрии.

Между тем, бывшие американские чиновники и аналитики сообщили газете, что не стоит исключать и другие города в качестве возможного места встречи.

Во вторник Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и саммит США-ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины

Бывшие американские чиновники и аналитики считают, что президенту США имеет смысл встретиться с российским президентом в столице одной из близлежащих стран.

Среди возможных вариантов они назвали столицу Исландии - Рейкьявик, столицу Чешской Республики - Прагу, столицу Словении - Любляну и столицу Азербайджана - Баку.

Издание напоминает, что в середине апреля сообщалось, что чиновник Чешской Республики предложил принять Путина и Байдена. Но это приглашение, возможно, больше не будет действовать, потому что отношения между Прагой и Москвой с тех пор резко ухудшились.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми.

Салливан подчеркивал, что США и РФ в настоящее время "активно обсуждают" организацию подобной встречи "этим летом в третьей стране, в Европе".
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Топ комментарии
+6
Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 3130
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06.05.2021 08:06
+5
Гаага?
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06.05.2021 07:57
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Гаага?
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06.05.2021 07:57 Ответить
Да, только Гаага. Чтобы 2 раза судьи не заседали. Спокойно оформили карлика и разошлись.
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06.05.2021 08:51 Ответить
только Женева! Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 7144
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06.05.2021 07:58 Ответить
Та ***** усциться з свого бункера вилазити , ще й за кордон
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06.05.2021 07:58 Ответить
Їх там 9 штук.
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06.05.2021 08:00 Ответить
Однофамильці?)
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06.05.2021 08:07 Ответить
Нюрнберг..
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06.05.2021 08:00 Ответить
А в Смоленске не хотят ? Ну что б вся делигация в Смоленск самолетом прилетела
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06.05.2021 08:05 Ответить
Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 3130
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06.05.2021 08:06 Ответить
Вот бы его там кто-нить шлёпнул. Эх, мечты, мечты...
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06.05.2021 08:08 Ответить
Лучше если он сам.
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06.05.2021 08:57 Ответить
Он слишком труслив для этого
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06.05.2021 08:58 Ответить
Во вторник Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным

К чему такие эпитеты? Он как будто вымаливает у ***** эту встречу. Ну сказал бы, что планирует встретиться и все. Нет - начинает вытанцовывать перед ним...
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06.05.2021 08:09 Ответить
Та вже ці новини про можливу зустріч "приїлася". Можна подумати що це подія глобального значення. Результат буде майже нульовий. "Обнулений" звично "погонить дурку".
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06.05.2021 08:55 Ответить
Особенно в Праге этого мудака будут рады видеть. Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 5780 Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 5780 Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 5780
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06.05.2021 08:24 Ответить
Желательно в Баку,возле музея разбитой и трофейной техники в победоносной карабахской войне.
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06.05.2021 08:26 Ответить
В прошлый раз Рейкьявик хорошо зашёл. Только Рейкьявик!!!
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06.05.2021 08:26 Ответить
а Бобруйск?
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06.05.2021 08:27 Ответить
Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 212
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06.05.2021 08:48 Ответить
Повторит судбьу качинського?
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06.05.2021 08:56 Ответить
ПУСТЬ У МЕНЯ НА ХЙЮ ВСТРЕТЯТСЯ !)
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06.05.2021 09:11 Ответить
Русские всегда выбирали Хельсинки. Какая нах Прага.)
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06.05.2021 09:14 Ответить
В какой бы стране не произошла встреча Байдена с шизоидным кремлёвским маньяком , надеюсь, что десятки тысяч украинских патриотов, европейских антирашистов и просто порядочных , адекватных людей встретят кремлёвскую мразь с подобающими террористу и убийце "почестями"....
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06.05.2021 09:24 Ответить
Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 2347
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06.05.2021 09:33 Ответить
Прага не подходит так "чехохфасшисты", Баку , ну как вариант но там сильно " влияние туркохфасшистов" зато рядом "Искандеры", Рейкьявик далеко от бункера и лететь над океаном, а там еще и вулканы "просыпаются", самое подходящее место это ******* в тихой ( славянской) Словении. ( заодно Пукин сделает вид что у него тоже " европейское турне" как у Байдена, заехав в Сербию.)
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06.05.2021 09:46 Ответить
На Рейкьявик!Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 2065
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06.05.2021 10:29 Ответить
 
 