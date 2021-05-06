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Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 19 раз нарушил режим "тишины", бил из САУ, минометов и ПТРК, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 19 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120- и 82-мм минометов и гранатометов различных систем.

Из минометов 120-мм калибра и артиллерийских установок 122-мм калибра российские оккупанты осуществили обстрел возле населенного пункта Пивденне.

Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-мм калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатометов, - ОТГ "Север"

В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что на обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, а о действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Согласно данным штаба, по состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: "Возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь".

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 19 раз нарушил режим тишины, бил из САУ, минометов и ПТРК, - штаб ОС 01
Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 19 раз нарушил режим тишины, бил из САУ, минометов и ПТРК, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+12
Выздоровления хлопцам........
P.S. доложите об этом ***********, а то оно «рапортует», что всё «пучком».........😡
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06.05.2021 08:19
+7
А вроде война год назад закончилась, когда украинцам еврейчик запретил стрелять.
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06.05.2021 08:16
+7
Несколько дней назад вертолет починили. Все . Успехи закончились вместе с """"лишь бы не Порошенко"""
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06.05.2021 08:46
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Правила форума Совет форумчан
А вроде война год назад закончилась, когда украинцам еврейчик запретил стрелять.
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06.05.2021 08:16 Ответить
Выздоровления хлопцам........
P.S. доложите об этом ***********, а то оно «рапортует», что всё «пучком».........😡
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06.05.2021 08:19 Ответить
А Вова уже закончил договариваться про очередное прекращение огня?
Русские уже из САУ стреляют, танки на очереди...
Нет у клоуна никакого плана Б, он умеет только "я вас очень папрашу..."
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06.05.2021 08:38 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6576
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06.05.2021 08:39 Ответить
Чем давать такие сводки, лучше вообще ничего не давать. Где сводки об успехах украинской армии в борьбе с агрессором и коллаборантами?
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06.05.2021 08:40 Ответить
Несколько дней назад вертолет починили. Все . Успехи закончились вместе с """"лишь бы не Порошенко"""
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06.05.2021 08:46 Ответить
какие могут быть успехи у армии при клоуне-главнокомандующем, в глаз ***** смотрящем???
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06.05.2021 08:50 Ответить
Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4261
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06.05.2021 09:08 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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06.05.2021 10:14 Ответить
Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3600
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06.05.2021 12:46 Ответить
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2021 12:48 Ответить
 
 