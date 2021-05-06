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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел

6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года. В частности, заболел 271 ребенок и 113 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03госпитализированы - 1 849 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03летальных случаев - 374;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03выздоровел - 14 351 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08заболели - 2 097 024 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08выздоровели - 1 711 709 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08летальных случаев - 45 451;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ривненской (403) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 14
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Топ комментарии
+3
Привіт із Буковеля, чувакі!!!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4629
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06.05.2021 08:21
+2
осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
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06.05.2021 08:27
+2
ну вот, всё становится на свои места. И это ещё без Пасхи.
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06.05.2021 09:22
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Привіт із Буковеля, чувакі!!!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4629
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06.05.2021 08:21 Ответить
Отдыхает чувачОк в поте лица своего...при первой же возможности...
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06.05.2021 08:29 Ответить
Стебанов забрехався взагалі. Під 400 смертей і така кількість нових випадків. (с) Не вірю! Після травневих свят, Великодня, після того як бездумно відправили дітей в школи на пару тижнів - побачите, що буде далі... Діти перезаражаються в переповнених класах, а потім рознесуть ковід по селах, куди поїдуть влітку на канікулах. Більш того, чи вакцинували ви вчителів перед тим як наражати людей на ризик ? Вакцин нема, але ви тримайтесь ! Так?! Стебанов просто маніпулює статистикою, намагаючись втриматись у кріслі міністра! Дохтор смерть! В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала - Цензор.НЕТ 1554
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06.05.2021 09:50 Ответить
осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
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06.05.2021 08:27 Ответить
Так "винні" Європа і США, які по словам "найвеличнішого" не дають Україні вакцину.
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06.05.2021 08:49 Ответить
Это люди пришли с симптомами. Куда их еще вакцинировать, чтоб загнулись?
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06.05.2021 13:16 Ответить
ну вот, всё становится на свои места. И это ещё без Пасхи.
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06.05.2021 09:22 Ответить
Картина маслом. "У Ковіда закінчились травневі вихідні".
На інших ресурсах вже повним ходом йде пошук винних (крайніх) у тому що в найближчі тижні кількість нових хворих та померлих перевалить навіть більше чим до зняття червоних зон з Києва та області і т.д..
Судячи з усього чиїсь БОТи винними у захворюваності на Ковід вже роблять "мацковський патріархат" і їх прихожан, що вони на Великдень заразили всю Україну з новою силою.
Але ніхто не зважає на те що після свята ще не пройшло два тижні. І після першотравневих бухаловок натовпами без масок не прйшло ще два тижні. Просто на вихідних взагалі не проводились тестування в державних установах по направленням.
Головна теза вже літає у повітрі "Степанов з Ляшком хороші хлопці, побороли хвилю Ковід та відкрили біомасі доступ до транспорту та до базарів, а от винне буде у всьому свято Великдень"...
Біомаса у нас в більшості тупа, бидло і великий відсоток "рождЬОнних перЄЄхать в Кієв".
Ковід прийде, по справжньому, з часом, в кожен дім. І поки не почне забирати регулярно в сім'ях когось то бидло так і буде антикарантинщиками, антиковідниками, протимасочниками.
Втративши від Ковід друга 42 років, співробітника 39 років, родича 60 років та сам із сім'єю капітально перехворівши починаєш реально оцінювати цю заразу.
Одне зрозуміло, наступні рази хвороби будуть ще важчими. А вакцинація то є лотерея "пощастить - не пощастить".
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06.05.2021 10:07 Ответить
Все одно будуть винні громадяни, а Степанов і зелена шобла не при ділах.

Гідрант просто вчиться, як решта клоунів у владі.
Зебіли два роки тому зробили вибір на користо шапіто, тепер можуть гордитися результатами!
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06.05.2021 10:26 Ответить
Чому така висока смертність?
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06.05.2021 10:58 Ответить
Потому-что в умершие записывают всех, у кого был диагностирован ковид. Т.е. не факт, что они умерли от ковида и его осложнений - они умерли с ковидом. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы
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06.05.2021 11:24 Ответить
А почему тогда общая смертность от всех причин в Украине за 2020 год была выше на 6,1%, чем смертность в 2019 году?
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06.05.2021 17:19 Ответить
1,5-2,5% так и держится уже больше года.
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06.05.2021 13:17 Ответить
Нет смертности от ковида. Залечивать могут. Хватит эти тесты впаривать
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06.05.2021 16:04 Ответить
А почему тогда общая смертность от всех причин в Украине за 2020 год была выше на 6,1%, чем смертность в 2019 году?
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06.05.2021 17:20 Ответить
людей залечивают до смерти, согласно протоколов воз
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06.05.2021 18:06 Ответить
Наибольшая смертность в развитых странах была, когда вообще никаких протоколов лечения ковида не было. Да и по домам немало людей померло. А Вы все конспирологические сказки сочиняете.
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06.05.2021 18:11 Ответить
отвратительные протоколы лечения воз ковида были. По домам умирали благодаря неоказанию помощи и страха от больниц. Хватит из простуды делать болезнь. Даже кислород не нужен, отвыкают быстро мышцы дыхания . Залечили миллионы людей
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06.05.2021 18:24 Ответить
Ага, были протоколы лечения болезни, которую никто неи знает? Жги исчо.
Если это была обычная простуда, то почему умирали в домах? там ее как раз и пытались лечить, как обычную простуду...
"Даже кислород не нужен, отвыкают быстро мышцы дыхания" Когда человек синеет от гипоксии, там даже дилетант поймет, что кислород таки нужен... Про тмышцы повеселил. Люди месяцами в коме ледат и потом при выходе особых проблем с дыхательными мышцами нет. А тут неделя-две и такой эффект. При других болезнях такой смертности на аппаратах ИВЛ и близко нет.
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06.05.2021 18:30 Ответить
Вы нулевый
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06.05.2021 18:38 Ответить
Vi Wa

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Антип61
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Ну, и кто из нас нулевый? В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала - Цензор.НЕТ 5587
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06.05.2021 21:20 Ответить
 
 