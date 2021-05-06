В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел

6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года. В частности, заболел 271 ребенок и 113 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 849 человек;

летальных случаев - 374;

выздоровел - 14 351 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 097 024 человека;

выздоровели - 1 711 709 человек;

летальных случаев - 45 451;

проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ривненской (403) областях", - рассказал Степанов.











