В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года. В частности, заболел 271 ребенок и 113 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 849 человек;
летальных случаев - 374;
выздоровел - 14 351 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 097 024 человека;
выздоровели - 1 711 709 человек;
летальных случаев - 45 451;
проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ривненской (403) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
На інших ресурсах вже повним ходом йде пошук винних (крайніх) у тому що в найближчі тижні кількість нових хворих та померлих перевалить навіть більше чим до зняття червоних зон з Києва та області і т.д..
Судячи з усього чиїсь БОТи винними у захворюваності на Ковід вже роблять "мацковський патріархат" і їх прихожан, що вони на Великдень заразили всю Україну з новою силою.
Але ніхто не зважає на те що після свята ще не пройшло два тижні. І після першотравневих бухаловок натовпами без масок не прйшло ще два тижні. Просто на вихідних взагалі не проводились тестування в державних установах по направленням.
Головна теза вже літає у повітрі "Степанов з Ляшком хороші хлопці, побороли хвилю Ковід та відкрили біомасі доступ до транспорту та до базарів, а от винне буде у всьому свято Великдень"...
Біомаса у нас в більшості тупа, бидло і великий відсоток "рождЬОнних перЄЄхать в Кієв".
Ковід прийде, по справжньому, з часом, в кожен дім. І поки не почне забирати регулярно в сім'ях когось то бидло так і буде антикарантинщиками, антиковідниками, протимасочниками.
Втративши від Ковід друга 42 років, співробітника 39 років, родича 60 років та сам із сім'єю капітально перехворівши починаєш реально оцінювати цю заразу.
Одне зрозуміло, наступні рази хвороби будуть ще важчими. А вакцинація то є лотерея "пощастить - не пощастить".
Гідрант просто вчиться, як решта клоунів у владі.
Зебіли два роки тому зробили вибір на користо шапіто, тепер можуть гордитися результатами!
Если это была обычная простуда, то почему умирали в домах? там ее как раз и пытались лечить, как обычную простуду...
"Даже кислород не нужен, отвыкают быстро мышцы дыхания" Когда человек синеет от гипоксии, там даже дилетант поймет, что кислород таки нужен... Про тмышцы повеселил. Люди месяцами в коме ледат и потом при выходе особых проблем с дыхательными мышцами нет. А тут неделя-две и такой эффект. При других болезнях такой смертности на аппаратах ИВЛ и близко нет.
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Антип61
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Ну, и кто из нас нулевый?