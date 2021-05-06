За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 494 человека, всего - 783 812, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 419 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"24 494 человека привиты против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 в Украине. 783 812 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1 147 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 5 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (5 608), Днепропетровской (2 604) и Киевской (1 886) областях, меньше всего - в Полтавской (76), Волынской (196) и Черновицкой (313) областях.



