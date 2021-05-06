РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14114 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
648 3
вакцина (3815) карантин (16730) статистика (2307) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 494 человека, всего - 783 812, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 494 человека, всего - 783 812, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 419 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"24 494 человека привиты против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 в Украине. 783 812 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав

По данным министра, прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1 147 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 5 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (5 608), Днепропетровской (2 604) и Киевской (1 886) областях, меньше всего - в Полтавской (76), Волынской (196) и Черновицкой (313) областях.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 494 человека, всего - 783 812, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 494 человека, всего - 783 812, - Степанов 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ляшко вчера сказал что за сутки вакцинировано более 73000 человек...

Во истину говорят...что если зебил не сбрешет...то он дня не проживет...
показать весь комментарий
06.05.2021 08:34 Ответить
Понад 300 людей в Україні на сьогоднішній день повністю вакциновано.
Понад !!! 300.
Точніше 303 особи з 48 млн.
Це 0,0006%.
Це просто жах 👿
Це повний крах управлінського генія Зеоманського !!
показать весь комментарий
06.05.2021 09:24 Ответить
 
 