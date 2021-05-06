Члены Совбеза ООН осудили попытки РФ использовать трагедию в Одессе для разжигания вражды и ненависти, - Кислица

Члены Совбеза ООН, приняли совместное заявление по результатам неофициального мероприятия, устроенного Россией по поводу Одесской трагедии 2 мая, разоблачили сущность российской пропаганды и призвали РФ немедленно прекратить агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине и политизацию человеческих трагедий.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Организованное сегодня неформальное мероприятие является очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны постоянного члена СБ ООН - Российской Федерации. Российская сторона продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти", - сказал он.

По словам дипломата, Украина приветствует совместное заявление, которое "четко разоблачает сущность российской пропаганды".

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Представленные сегодня "российские так называемые свидетельства и дезинформация", добавил Кислица, не имеют ничего общего с трагическими событиями в Одессе 2 мая, а направлены исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании РФ.

В среду, 5 мая, Российская Федерация пыталась распространить ложный нарратив об Украине, устроив в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке неофициальное мероприятие с привлечением членов Совета Безопасности, посвященное годовщине трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014. К участию в мероприятии в режиме онлайн РФ привлекла "свидетелей" и "участников" событий, большинство из которых скрываются от правоохранительных органов Украины на подконтрольных РФ территориях или в России. Члены Совбеза ООН Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, США, Великобритании, а также Бельгии и ФРГ приняли совместное заявление, в котором осудили действия России.