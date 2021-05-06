РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14114 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Трагедия в Одессе
3 815 6
Одесса (7370) ООН (3926) пропаганда (3469) Россия (91193) трагедия (238) Совбез ООН (1020)

Члены Совбеза ООН осудили попытки РФ использовать трагедию в Одессе для разжигания вражды и ненависти, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Члены Совбеза ООН осудили попытки РФ использовать трагедию в Одессе для разжигания вражды и ненависти, - Кислица

Члены Совбеза ООН, приняли совместное заявление по результатам неофициального мероприятия, устроенного Россией по поводу Одесской трагедии 2 мая, разоблачили сущность российской пропаганды и призвали РФ немедленно прекратить агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине и политизацию человеческих трагедий.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Организованное сегодня неформальное мероприятие является очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны постоянного члена СБ ООН - Российской Федерации. Российская сторона продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти", - сказал он.

По словам дипломата, Украина приветствует совместное заявление, которое "четко разоблачает сущность российской пропаганды".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить. ВИДЕО

Представленные сегодня "российские так называемые свидетельства и дезинформация", добавил Кислица, не имеют ничего общего с трагическими событиями в Одессе 2 мая, а направлены исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании РФ.

В среду, 5 мая, Российская Федерация пыталась распространить ложный нарратив об Украине, устроив в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке неофициальное мероприятие с привлечением членов Совета Безопасности, посвященное годовщине трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014. К участию в мероприятии в режиме онлайн РФ привлекла "свидетелей" и "участников" событий, большинство из которых скрываются от правоохранительных органов Украины на подконтрольных РФ территориях или в России. Члены Совбеза ООН Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, США, Великобритании, а также Бельгии и ФРГ приняли совместное заявление, в котором осудили действия России.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это же надо было вложить столько много кремлёвских денег ,чтобы так всему Миру впаривать о сожжённых мальчиков в трусиках в Одессе. Вот идиоты, это кочевой народ московской Орды ,работать на своей бескрайней земли не хотят ,а лезут к соседям под всяким надуманным предлогом. чтобы грабить и убивать Члени Радбезу ООН засудили спроби РФ використати трагедію в Одесі для розпалювання ворожнечі та ненависті, - Кислиця - Цензор.НЕТ 8088
показать весь комментарий
06.05.2021 09:05 Ответить
Не понятно только, что смешного или забавного в "грабить и убивать"...
показать весь комментарий
06.05.2021 09:51 Ответить
Больше жаренных колорадов !
показать весь комментарий
06.05.2021 10:23 Ответить
Где тут трагедия?
показать весь комментарий
06.05.2021 10:44 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
06.05.2021 11:05 Ответить
 
 