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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 843 499 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 580 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 155 850 574 случая инфицирования, из них 843 499 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 255 906 человек, из них 14 580 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров 01

Побороли болезнь и вылечились 133,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.


Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9, по летальным случаям - 19-ю и 8-ю позицию соответственно.

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Пока наших туристов не впустили, в Турции было норм.
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06.05.2021 09:17 Ответить
Шо означає твоє "впустили"? Їм з минулого липня ніхто і не забороняв.
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06.05.2021 09:38 Ответить
В прошлом июле Украина не была лидером Европы по заболеваемости. А сейчас Украина - лепрозорий.
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06.05.2021 10:05 Ответить
Не придурюйся, в тебе йшлося про "впустили".
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06.05.2021 11:09 Ответить
Именно. Впустили из лепрозория заразных и получили вспышку пандемии.

И Египет уже получил украинский "подарок" потому что в самый пик февраль-март принимал украинцев.

А вот в Израиле все отлично потому, что провакцинировались и заразных дикарей на пушечный выстрел не подпускают.
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06.05.2021 12:29 Ответить
Вон оно шо?.. Це ж всі сиділи, а потім як поперли!.. в самий пик... З якого же ти лісу? >< Ну, власно, після "дикарей" все ясно.
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06.05.2021 12:39 Ответить
Ездили и до этого.

Но для того, кто в бронепоезде, повторю:
До этого Украина еще не была рассадником заразы.
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06.05.2021 12:41 Ответить
Точно, минулого року туди приїздили італійці не з розсаднику без всіяких тестів і решта європейців, кацапи і білоруси. Вірус спав. А тепер, виявляється, українці - "дікарі".
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06.05.2021 13:01 Ответить
Почему это теперь?

Украинцы всегда были и остаются дикарями по сравнению с теми же итальянцами.
Собственно, это определяется социальной культурой и уровнем жизни. Выйди на улицу и лицезрей стада нищих, невежественных кугутов, которым насрать на все, кроме своих "бурачкив".

П.С. К тому же, насчет итальянцев, разъезжающих по Миру во время вспышки в Италии эпидемии, ты, как истинный ковидиот, откровенно соврал.
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06.05.2021 14:30 Ответить
Нема сенсу брехати, бо це знаю не тіки я.
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06.05.2021 15:25 Ответить
Интересно, как, если им из домов выходить было запрещено.

А то, что ты типа "знаешь" - это сугубо твои проблемы.
Ты ведь "знаешь" еще и то, что вакцинация - это всемирный заговор, а Ковид - это все выдумки.
Следующий уровень таких "знаний" - Билл Гейтс чипирует людей и плоская земля.
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06.05.2021 16:16 Ответить
Не напружуйся, ти вже достатньо про українців написав. Кацапською, до речі.
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06.05.2021 17:27 Ответить
Действительно, зачем что-то писать, когда ты являешься ярчайшим примером неверующего всезнающего кугута.
Достаточно просто почитать, что ты уже второй год пишешь про Ковид и вакцинацию.

Повторить по-украински или так всосешь?
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06.05.2021 17:33 Ответить
 
 