Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 843 499 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 580 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 155 850 574 случая инфицирования, из них 843 499 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 255 906 человек, из них 14 580 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 133,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.





Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9, по летальным случаям - 19-ю и 8-ю позицию соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов