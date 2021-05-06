Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 843 499 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 580 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 155 850 574 случая инфицирования, из них 843 499 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 255 906 человек, из них 14 580 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 133,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9, по летальным случаям - 19-ю и 8-ю позицию соответственно.
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И Египет уже получил украинский "подарок" потому что в самый пик февраль-март принимал украинцев.
А вот в Израиле все отлично потому, что провакцинировались и заразных дикарей на пушечный выстрел не подпускают.
Но для того, кто в бронепоезде, повторю:
До этого Украина еще не была рассадником заразы.
Украинцы всегда были и остаются дикарями по сравнению с теми же итальянцами.
Собственно, это определяется социальной культурой и уровнем жизни. Выйди на улицу и лицезрей стада нищих, невежественных кугутов, которым насрать на все, кроме своих "бурачкив".
П.С. К тому же, насчет итальянцев, разъезжающих по Миру во время вспышки в Италии эпидемии, ты, как истинный ковидиот, откровенно соврал.
А то, что ты типа "знаешь" - это сугубо твои проблемы.
Ты ведь "знаешь" еще и то, что вакцинация - это всемирный заговор, а Ковид - это все выдумки.
Следующий уровень таких "знаний" - Билл Гейтс чипирует людей и плоская земля.
Достаточно просто почитать, что ты уже второй год пишешь про Ковид и вакцинацию.
Повторить по-украински или так всосешь?