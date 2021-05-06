Блинкен об отношениях с РФ: США готовы ответить на безрассудные и агрессивные действия

Госсекреталь Энтони Блинкен прокомментировал отношения США и РФ. В этом контексте он заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия России.

Об этом Блинкен заявил в интервью BBC на полях саммита G7 в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Госсекретарь рассказал, что США были сосредоточены на действиях государства - таких как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и вмешательство в выборы.

"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - сказал он.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.