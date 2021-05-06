Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19

В Египте из-за распространения коронавируса власти были вынуждены вновь ввести жесткий локдаун в стране. Карантин объявлен в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Reuters.

В специальном телеобращении к нации выступил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Он заявил, что локдаун вводится на две недели с четверга, 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны.

Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

"Правительство глубоко обеспокоено тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. Мы видим, что инфекция поражает целые семьи, когда один человек заболевает, он заражает все своих родных и близких", - сказал премьер-министр.

Мадбули напомнил о том, что необходимо иметь защитные маски на лице и добавил, что власти уже оштрафовали 1,7 млн человек на 50 египетских фунтов (3 доллара) за несоблюдение масочного режима.

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Напомним, ранее об ужесточении локдауна заявила Турция. В стране будут продаваться только продукты питания, корма для животных и бытовая химия за исключением парфюмерии и косметики.

Также добавим, что Польша ввела обязательный карантин для граждан трех стран. Причиной такого решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в этих странах, а также активная циркуляция новых штаммов инфекции.