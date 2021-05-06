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Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19

В Египте из-за распространения коронавируса власти были вынуждены вновь ввести жесткий локдаун в стране. Карантин объявлен в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Reuters.

В специальном телеобращении к нации выступил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Он заявил, что локдаун вводится на две недели с четверга, 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны.

Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

"Правительство глубоко обеспокоено тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. Мы видим, что инфекция поражает целые семьи, когда один человек заболевает, он заражает все своих родных и близких", - сказал премьер-министр.

Мадбули напомнил о том, что необходимо иметь защитные маски на лице и добавил, что власти уже оштрафовали 1,7 млн человек на 50 египетских фунтов (3 доллара) за несоблюдение масочного режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Турции: Локдаун никак не коснется украинских туристов

Напомним, ранее об ужесточении локдауна заявила Турция. В стране будут продаваться только продукты питания, корма для животных и бытовая химия за исключением парфюмерии и косметики.

Также добавим, что Польша ввела обязательный карантин для граждан трех стран. Причиной такого решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в этих странах, а также активная циркуляция новых штаммов инфекции.
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Топ комментарии
+7
Привіт Ібіпту з Буковеля!Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 448
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06.05.2021 09:31
+5
сколько лет фотке?)а то в Крыму ещё с 2014го сезон так и не начался
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06.05.2021 10:02
+4
Та нет)Египет -кацапы,им же запретили в Турцию ездить,когда Эдорган за Крым опять нас поддержал...вот оно и понеслось к египтянам
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06.05.2021 10:00
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Привіт Ібіпту з Буковеля!Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 448
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06.05.2021 09:31 Ответить
Турцию наши туристы уже подкосили. Теперь Египет...
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06.05.2021 09:34 Ответить
Та нет)Египет -кацапы,им же запретили в Турцию ездить,когда Эдорган за Крым опять нас поддержал...вот оно и понеслось к египтянам
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06.05.2021 10:00 Ответить
В Сочах и на Крыме всё открыто.
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06.05.2021 09:36 Ответить
в Сочах и Крыме сами так "отдыхайте"Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 3924
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06.05.2021 09:41 Ответить
сколько лет фотке?)а то в Крыму ещё с 2014го сезон так и не начался
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06.05.2021 10:02 Ответить
Вот дебилы, носятся с одной и той же фоткой 2007 года Закриті магазини, пляжі та парки: в Єгипті запровадили жорсткий локдаун через COVID-19 - Цензор.НЕТ 6458
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06.05.2021 11:22 Ответить
Наши левые "справки" своё дело сделали! Украинский турист - бактериологическое оружие...
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06.05.2021 09:57 Ответить
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06.05.2021 10:03 Ответить
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