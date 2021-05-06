До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

До 1 июня текущего года Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Уверенность в этом в комментарии Reuters выразил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

Подчеркивается, что речь идет о принятии закона (во втором чтении и целом. – Ред.) об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины. Также планируется внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - отметил Арахамия.

Он также уточнил, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

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