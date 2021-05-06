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НАБУ (4030) ВР (28721) декларация (1313) законопроект (3038) МВФ (3297) НБУ (4807) Арахамия (956)

До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

До 1 июня текущего года Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Уверенность в этом в комментарии Reuters выразил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

Подчеркивается, что речь идет о принятии закона (во втором чтении и целом. – Ред.) об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины. Также планируется внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - отметил Арахамия.

Он также уточнил, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Поезд ушел, клоуны.Отозван даже постоянный представитель МВФ в Украине . До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2984
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06.05.2021 09:41
+16
Тепер МВФ послав вас вжопу.
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06.05.2021 09:42
+12
Що ви, с_ки, лва роки робили???
Чекали приїзду американців та чарівного копняка???
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06.05.2021 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Що ви, с_ки, лва роки робили???
Чекали приїзду американців та чарівного копняка???
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06.05.2021 09:40 Ответить
Поезд ушел, клоуны.Отозван даже постоянный представитель МВФ в Украине . До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2984
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06.05.2021 09:41 Ответить
Тепер МВФ послав вас вжопу.
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06.05.2021 09:42 Ответить
Агрохімія в дає бажане за дійсне. 😁 Зелені дебіли не лише не усувають розбіжності у позиціях, а й старанно і з аніакпльною впертість поглиблюють їх. Як от зі звільненням поза правовим полем Коболєва. Цікаво, що змусить світового банкіра давати гроші злодія і професійним гравцям на ігрових автоматах?
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06.05.2021 09:43 Ответить
А для людей когда хоть что то нормальное примите,примат абхазский?
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06.05.2021 09:45 Ответить
Там Порох по трубе поясняет клоуну, что и как. А пока, зебобики, держитесь. Денег не будет
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06.05.2021 09:46 Ответить
До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1253
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06.05.2021 09:50 Ответить
Жрать-то хочется!!))))
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06.05.2021 10:09 Ответить
примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ/ авторам законопроектов премии. Как Витренко и Коболеву.
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06.05.2021 10:19 Ответить
и даже эвтаназию пенсионеров, что более гуманно, чем жить на пенсию?
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06.05.2021 10:21 Ответить
Ой как замечательно,денюшки в долг опять получим,экономика начнет подниматься без свободы предпринимательства,без снижения налогов,без наказаний казнокрадов,без создания рабочих мест,все так просто.
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06.05.2021 10:26 Ответить
Если вдуматься в написанное в статье, станет понятно что деньги от МВФ нам пока не светят...
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06.05.2021 10:33 Ответить
От вас, ЗЕбилы, в ситуации с МВФ требуют исполнения законов, а не показухи.
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06.05.2021 10:47 Ответить
а як же право на корупційний суверенітет ?
чи Блінкен вже роздав всім пенделей ?
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06.05.2021 10:49 Ответить
До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для принятия во все дырки, со всех сторон от МВФ, - Арахамия. Как женщины лёгкого поведения добавил он, и улыбнулся До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2160
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06.05.2021 11:07 Ответить
государственики за дозу переживают и думают что еще из хаты можно вынести и продать. На свои жить не умеют, ублюдочный апетит не позволяет. Менять свидомость вместе с системой.
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06.05.2021 11:11 Ответить
Хламидия, вы уже столько наколотили, что вам Никто Ничего Не даст... У Бени, кукловода Буратиной , попросите, чтобы вернул стыренные с привата 5.5 млрд.дол... и будут вам деньги на "вэликоэ будивныцтво"... Придурки...
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06.05.2021 11:12 Ответить
А після отримання кредиту внести зміни до законів, районним судом за 101 км від Києва відмінити закони і т.д.
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06.05.2021 11:39 Ответить
Совок вова до основанья все разрушил, как завещал великий папкин вождь, а о потім обіцянки-цяцянки зебілам "в прівичку"...
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06.05.2021 12:23 Ответить
Предание свежо, но верится с трудом.
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06.05.2021 12:46 Ответить
 
 