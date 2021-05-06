Возле украинской границы остается 80 тыс. военнослужащих РФ, - The New York Times

Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам источников, "российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы к 1 мая – и они действительно отошли от границы". Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что издание трактует как "сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова".



Генерал-майор Майкл Репасс, бывший командующий силами специальных операций США в Европе в отставке, который теперь является советником НАТО по специальным операциям на Украине, также заявил, что Россия отвела только часть войск и "сохранила довольно смертоносные силы в регионе". Он отметил, что россияне "могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России".

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Представители администрации Байдена заявили, что они воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может сравниться – и фактически превзойти НАТО – по количеству военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе. Речь идет о многонациональных военных учениях стран НАТО Defender Europe, которые стартовали 4 мая, в них принимают участие 28 тыс. военных из Соединенных Штатов и европейских союзников.



Военные аналитики полагают, что развертывание войск Путина явно предназначалось для того, чтобы "быть видимым" – попытка поиграть мускулами и "часть стандартной процедуры Кремля, особенно в начале каденции нового американского президента".



В то же время чиновники администрации Байдена считают опасным то, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать более глубокий кризис. Уверенности в целях Путина у них нет – и "эта двусмысленность могла быть частью расчетов российского лидера", отмечает издание.



Некоторые американские официальные лица говорят, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы "разоблачить блеф Соединенных Штатов и Европы" и дать понять Киеву пределы поддержки Запада. Предполагается, что Россия хочет вызвать реакцию Запада, и эта реакция не оправдает надежд украинского правительства.

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Россия, возможно, уже достигла этой цели, считает The New York Times. США заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву, отмечают в издании.