За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выздоровели - 704, выявили 622 новых случая, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 622 больных COVID-19, умерли 23 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"622 подтвержденных случая заболевания COVID-19 в сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4720 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 197 357", - сообщил Кличко.

Заболели 339 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 254 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет, а также 17 девочек от трех месяцев до 15 лет и 12 мальчиков от пяти дней до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 90 больных COVID-19, а также 182 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 704 человека. В общем коронавирус преодолели 125 315 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском - 147, в Святошинском - 100 и Дарницком - 99 ", - отметил Кличко.