Эпидзонирование Украины: четыре региона вышли из "красной" зоны, два - из "оранжевой". В Киеве и Винницкой области некоторые показатели соответствуют "зеленой" зоне

В Украине "красную" и "оранжевую" зоны карантина сократили на пять областей, в "желтой" - теперь 15 регионов. Кроме того, в Винницкой области и Киеве некоторые показатели соответствуют "зеленой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская (все три перешли в "желтую зону) и Житомирская (перешла в "оранжевую" зону) области.

Из "оранжевой" в "желтую" перешли Днепропетровская и Ривненская области.

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В итоге "красными" остаются лишь три области - Запорожская, Полтавская и Сумская. В "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев - в "желтой" зоне.

Ни в одном регионе не превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19, также ни в одном регионе не превышена загруженность больничных коек с кислородом.

Вместе с тем, в Донецкой, Сумской и Черкасской областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19.

Также в семи областях превышен эпидемиологический порог COVID-19. Самый худший показатель в Донецкой области - 141,7%. Однако в Винницкой области этот показатель соответсвует нормам "зеленой" зоны.

Кроме того, нормам "зеленой" зоны соответсвует показатель Киева по коэффициенту выявления новых случаев COVID-19.