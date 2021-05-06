На Львовщине разобрали остатки рухнувшего моста и готовятся к строительству нового, - "Укравтодор"

В течение суток на месте разрушенного моста во Львовской области были разобраны остатки конструкции и начаты подготовительные работы по строительству нового моста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Мост через реку Западный Буг был построен еще в 1960 году и с тех пор на нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Во время ремонта дороги Н-17 в 2015-2017 годах на нем только был снят верхний слой асфальта и уложен новый.

В ходе президентской программы "Большая стройка" проекты проходят обязательную техническую и научную экспертизы.

В ходе исследование, проведенного "Укравтодором" в 2020 году стало известно, что в немедленном ремонте нуждаются 895 мостов, из которых 169 находятся в предаварийном состоянии.

Обрушившийся мост через Западный Буг относился к разряду предаварийных и в 2020 году уже был включен в программу восстановления мостов. Разработка проектной документация для его реконструкции на завершающей стадии.

В 2020 году уже были восстановлены 158 мостов, а на 2021 год запланировано восстановление как минимум 160 сооружений.

Кубраков также напоминает, что в прошлом году похожая авария произошла на мосту на трассе Н-23 через реку Чортомлык в Днепропетровской области. На восстановление разрушенной секции моста потребовалось всего 7 месяцев. В кратчайшие сроки Укравтодор обещает построить и новый мост через Западный Буг.

Напомним, ранее стало известно, что на строительстве вантового моста в Запорожье уже установлена первая секция пролетной конструкции. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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