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Новости Политика Украины
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Порошенко о встрече Блинкена с главами фракций ВР: Американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко о встрече Блинкена с главами фракций ВР: Американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела

Госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились с пятым президентом Украины и лидером "ЕС" Петром Порошенко в рамках встречи с главами фракций Верховной Рады.

"Только что завершилась более чем часовая встреча с Государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд - человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже была с нами", - сообщил Порошенко журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Встреча была очень конструктивная и символическая. Потому что когда Украину посещает среди первых стран один из высших должностных лиц США - это символ важности Украины для США", - убежден пятый Президент.

"И то, что сказал Государственный секретарь, то, что повторила Виктория Нуланд - это концентрация усилий на проведении и защите реформ. Потому что является очень неприемлемым, когда разрушаются реформы, которые были сделаны в том числе и, как сказал Энтони Блинкен, с его участием в 2014, 2015, 2016 годах нашей командой", - отметил Петр Порошенко.

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Он, в частности, уточнил, что речь идет о реформе корпоративного управления, о реформах, касающихся независимости антикоррупционной инфраструктуры, речь идет о верховенстве права и де-факто подмене юридической структуры определенными волюнтаристскими решениями.

"И Государственный Секретарь, и Виктория Нуланд очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины. И мы получили мощную поддержку, мощный месседж о том. что реформы должны быть защищены и продолжены", - отмечает Порошенко.

"И по реформе Вооруженных сил, и по реформе корпоративного управления, и по реформе децентрализации, и по реформе независимости антикоррупционных институтов, и по многим другим реформам ситуация сейчас хуже, чем это было в 2019 году", - констатирует Петр Порошенко.

Он сообщил, что американские партнеры отмечают две крупнейшие проблемы в Украине. "Первая проблема - это защита суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. И был очень позитивный месседж, что все политические силы сейчас задекларировали, что это самый высокий приоритет - защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии. Я передал Государственному секретарю non-paper и изложил совершенно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Оно включает и необходимость получения Плана действий по членству в НАТО, и поддержку Украины в переговорах по вступлению в НАТО и ЕС", - говорит Порошенко.

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"Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставки оборудования и заканчивая поставкой вакцин. Поделиться опытом, который имеют США в том числе по организации логистики в противодействии (пандемии. - Ред.). Представил наш антиковидный план. И мы договорились о том, что будут предоставлены соответствующие определенные лица для проведения этой координации", - отмечает пятый Президент.

"Мы попросили, чтобы США приняли участие в Крымской платформе. Мы также совместно обсудили активизацию нормандского формата. Назначение специального представителя США для отражения российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ. На сегодняшний день оно разрушено. Потому что много обещаний, которые давала власть, не были выполнены. Разрушено главное, что мы имели в течение пяти лет нашей каденции - это доверие. Мы будем прилагать все усилия, чтобы доверие к Украине было восстановлено", - отметил Петр Порошенко.

"Мы хоть и лидирующая проевропейская оппозиционная политическая сила, говорим о том, что сейчас объединение усилий в проведении реформ и отпоре агрессии является чрезвычайно важным", - подчеркнул лидер партии.

"Я также поблагодарил Соединенные Штаты за то внимание, которое они уделяют поддержке Православной Церкви Украины. Я знаю, что сегодня состоится короткая встреча господина Государственного Секретаря с предстоятелем Православной Церкви Украины Его Блаженством Епифанием. И эта позиция также является очень символической", - убежден Порошенко.

Пятый Президент сообщил, что американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка". "Мы услышали от господина Блинкена о важности доведения до конца тех антикоррупционных дел, которые на сегодняшний день не двигаются. В том числе подразумеваем "Приват" и другие позиции, которые также являются символическими для Украины", - говорит Порошенко.

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Он отметил, что перечень вопросов, которые обсудили во время встречи, свидетельствует - американская делегация это друзья Украины, которые очень хорошо владеют ситуацией.

"Они, возможно, являются одними из лучших в мире экспертов. Я очень хорошо помню, какую огромную помощь мы получали от Энтони Блинкена в 2014-2017 годах. Он де-факто, я могу сейчас раскрыть эту тайну, является соавтором большого количества реформ, в том числе, которые миром признаны одними из самых успешных. И на сегодняшний день не надо ничего объяснять. Абсолютно четкая позиция, что нам надо переходить от разговоров, от "сладкого пения", от видосикив, до реальной конкретной работы в парламенте, в правительстве. Потому что ситуация, которая произошла с нарушением закона при вмешательстве правительства в деятельность Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", абсолютно грубое нарушение процедуры при осуществлении кадровых назначений, позиция атаки на антикоррупционные органы и много-много других проблем, на сегодняшний день точно не способствуют развитию сотрудничества между Украина и США", - предостерегает Петр Порошенко.

"Украина получила визит наших надежных друзей. Получила поздравления от президента США, большого друга Украины, очень хорошего моего знакомого господина Джозефа Байдена. Сегодня мы рады тому, что в США есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку, которую Украина и украинцы имеют в Конгрессе США, в американском правительстве, Белом доме", - констатирует Порошенко.

"Это - уникальный шанс, которым мы просто должны воспользоваться для решения наших проблем, для мощного толчка нашего развития в направлении европейской и евроатлантической интеграции, зафиксированных, в соответствии с моим предложениям, в украинской Конституции. Хочу об этом напомнить и сказать: сейчас время объединиться для решения тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Встреча была очень конструктивной, очень хорошей - как встреча добрых, старых друзей", - резюмировал Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+81
Зебилы!.. сегодня у вас траур)) Порошенко встретился с Госсекретарем США Блинкеном - Цензор.НЕТ 40
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06.05.2021 10:33
+52
Тобто раніше, ніж з Зе? Мені одному здається, що Байден з підлеглими так тролять Зе?))
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06.05.2021 10:35
+48
Ох уж этот Порох, доколее!!!??? Остановитесь!
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06.05.2021 10:33
Комментировать
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ухахаха подоляка методичка потешная как и его пул Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 2902 фотку дай с обезьянкой арахмией коего вытурили из волонтёрского десанта за крысятничество Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 3710
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06.05.2021 11:44 Ответить
Хочеш сказати що Блінкен зустрівся з депутатами, а на Бубочку поклав?
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06.05.2021 11:45 Ответить
Думаючий! Завдяки цьому «афєрісту» ти ще живеш у вільній країні, та маєш перспективу на членство в НАТО та ЄС.
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06.05.2021 11:49 Ответить
Зомбированый! Я живу в свободной стране, имеющей перспективу членства в НАТО и ЕС, благодаря тысячам думающих украинцев, которые рисковали жизнью на Майдане и которые до сих пор отдают свои жизни на фронте! Энергия исторических событий, которым дали начало эти люди, на столько велика, что ей не смог помешать даже олигарх у власти, загадивший пропагандой мозг определённой части населения.
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06.05.2021 12:02 Ответить
Лапоть! Все це ще раз, тільки українською, бо твій свинособачій ізик Пушкіна та Достоєвського якось не світить з такими гучними гаслами.
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06.05.2021 12:25 Ответить
жодне ЗМІ на цю годину не спростували того, що Порох особисто переговорив з Блінкіним ще перед зустріччю з нардепами, в складі делегації яких Порох також був. Очолював цю делегацію, до речі, Разумков. А він окремого брифінгу уникнув.
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06.05.2021 12:32 Ответить
щойно в ефірі телеканалу Еспресо заступник голови фракції Голос Андрій Осадчук повідомив, що вони у складі парламентської делегації зустрічалися не просто з Блінкіним і Нуланд. Він сказав, що розмову вони почали виключно з Нуланд; і лише після тридцяти хвилин обговорення проблем з Вікторією до них приєдналися Блінкін і Порошенко.
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
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06.05.2021 14:22 Ответить
Я не сомневаюсь, что ты будешь считать доказанным фактом всё, что противоречит не устраивающей тебя реальности. Именно так и устроена защитная реакция зомбированного сознания. Если бы можно было легко переубеждать людей, в мире не было бы войн.))
На данный момент реальность такова, что доказанным фактом является лишь то, что кроме слов самого Порошенко и фотографии 2015 года, тогда с ещё заместителем госсекретаря США, никаких подтверждений продолжительной личной встречи с Блинкеном в природе не существует.
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06.05.2021 17:06 Ответить
ти по сутті повідомлення Осадчука можеш щось заперечити?
Якщо ні - замовкни.
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06.05.2021 18:52 Ответить
Ааааааа!!! )))))))))) Только заметил.)))) Цензор уже сменил название статьи и убрал зашкваренную фотку.)))))
Какой позор! Ты не представляешь какими идиотами порохоботы выглядят в глазах нормальных людей.
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06.05.2021 17:11 Ответить
Порох в своєму повідомленні на FВ, і сайт партії "ЄС" на відповідній сторінці мають право ставити будь-які фотки, пов'язанні з Порохом і Блінкіним. Навіть шестирічної давнини. Ці фотки - не документальний доказ, і такого в таких повідомленнях не вимагається.
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06.05.2021 18:56 Ответить
Афонька --яркий пример эффекта Даннинга -Крюгера, в силу метакогнитивного искажения, оно считает себя представителем " нормальных " людей, являясь "полезным" 100%м идиотом)))
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07.05.2021 01:16 Ответить
отже срочно нова серія парашенка бариги! по всім каналам!!!! агонь со всєх батарєй Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 9187
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06.05.2021 11:51 Ответить
уже понёсся подключили лысго андона диму Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 7645 правда уже иск готовится так что разденут приамидку Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 7645
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06.05.2021 11:53 Ответить
клован отбулавленый сейчас с его иго абидится и поведет вас уже открыто в кацапский мир - и 73 пойдут, 25ть будут выкапывать.... - все повертаеться...
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06.05.2021 11:52 Ответить
Успокойтесь, не было никакой личной встречи Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9701

До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7942
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06.05.2021 12:31 Ответить
никто и не нервничал вроде...
а с другой стороны с вами, кацапами, какой покой? ))))
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06.05.2021 12:39 Ответить
була особиста зустріч. До речі, Арахамія того факту, що Порох переговорив з Блінкіним перед зустріччю з делегацією - не заперечив.
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06.05.2021 12:53 Ответить
Петино хвастовство уже убрали, ведь он утверждал, что лично и больше часа Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1957
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06.05.2021 13:06 Ответить
кацык, и почему я сразу подумал шо ты кацапец? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9864
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06.05.2021 13:21 Ответить
Тому що ти бовдур Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6143
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06.05.2021 13:27 Ответить
давай уже за ***** - чем он тебе так нравитца?
ты же в тамбуре любого паровоза от одного ляпаса споешь, шо Ичкерия ето круто и ето правильно.....
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06.05.2021 13:28 Ответить
Тобто ти згоден що ти бовдур і підтверджуєш? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5
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06.05.2021 13:30 Ответить
кацапские имперцы за унижением праячут гордость ? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2176
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06.05.2021 13:30 Ответить
Не маю гадки, що і за чим твої друзі імперці ховають Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1456
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06.05.2021 13:32 Ответить
щойно в ефірі телеканалу Еспресо заступник голови фракції Голос Андрій Осадчук повідомив, що вони у складі парламентської делегації зустрічалися не просто з Блінкіним і Нуланд. Він сказав, що розмову вони почали виключно з Нуланд; і лише після тридцяти хвилин обговорення проблем з Вікторією до них приєдналися Блінкін і Порошенко.Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
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06.05.2021 14:20 Ответить
Тот факт,что они зашли вместе не говорит о том , что они где-то беседовали, Блинкен мог быть занят в другом месте а Пепа ждал его под дверью .... свидетелей беседы, как я понимаю, нет Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 966
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06.05.2021 15:06 Ответить
Вы неправильно понимаете.
Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.
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06.05.2021 15:13 Ответить
Я понимаю всё правильно
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8126
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06.05.2021 15:43 Ответить
тільки 100%дебіл може подумати, що Нуланд, виходячи зранку з посольства на зустріч з нардепами, забула взяти з собою Блінкіна....
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06.05.2021 15:57 Ответить
Порошенко сообщил о встрече с Блинкеном. Многие восприняли, что она была личной, но это не так
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-soobshchil-o-vstreche-s-blinkenom-mnogie-vosprinyali-chto-ona-byla-lichnoy-no-eto-ne-tak-1551936.html

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Пятый президент Украины Петр Порошенко 6 мая сообщил в Facebook, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем по политическим делам Викторией Нуланд и помощником по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.
Рад новой встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, госпожа Нуланд и господином Рикером, замечательной "украинской командой" новой американской администрации", - написал он и рассказал, что передал "теплые приветствия другу Украины" президенту США Джо Байдену.

В изначальном сообщении не уточнялось, при каких обстоятельствах прошла беседа Порошенко с Блинкеном. Публикацию на странице пятого президента иллюстрировали снимком их личной встречи, состоявшейся в 2015 году. Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4857
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06.05.2021 16:41 Ответить
Ще раз: Осадчук заявив, що Блінкін з Порохом долучились до зустрічі нардепів з Нуланд через 30хв. після того, як вона розпочалась.
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06.05.2021 18:58 Ответить
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1737 Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1737 Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1737
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06.05.2021 21:17 Ответить
Допоміг чемодани до таксі віднести?
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06.05.2021 11:54 Ответить
там от зафхоза люди бегали Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 9580 Ермак 10й памперс меняет и брата опять убивать решили - закосит на Петю Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 9755
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06.05.2021 11:56 Ответить
ОП сейчас больше напоминает жОПу с воспаленным гемороем дерьмаком.
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06.05.2021 14:40 Ответить
Блинкену аплодисменты - ето то шо я называю дипломатией...
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06.05.2021 11:59 Ответить
Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 4515
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06.05.2021 12:00 Ответить
Встреча Блинкена с президентом Украины началась в полдень. На нее в плане госсекретаря США выделено больше часа.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6521
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06.05.2021 12:13 Ответить
щойно в ефірі телеканалу Еспресо заступник голови фракції Голос Андрій Осадчук повідомив, що вони у складі парламентської делегації зустрічалися не просто з Блінкіним і Нуланд. Він сказав, що розмову вони почали виключно з Нуланд; і лише після тридцяти хвилин обговорення проблем з Вікторією до них приєдналися Блінкін і Порошенко.
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
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06.05.2021 14:19 Ответить
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06.05.2021 12:53 Ответить
Петро Порошенко


Радий новій зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, пані Нуланд та паном Рікером, чудовою «українською командою» нової американської адміністрації.
Передав теплі вітання другу України Президентові Байдену, побажав успіхів у зміцненні американського лідерства в світі та швидкому подоланні викликів.

Наголосив, що стратегічний успіх України залежить від єдності всіх демократичних сил для ефективної відсічі російській агресії, відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України, членства в ЄС і НАТО, а також шляхів допомоги Україні у протидії викликам коронавірусу.

У реалізації цих завдань важливою є всебічна політична і практична підтримка з боку США. У цьому контексті передав новій американській адміністрації особисте бачення шляхів поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства та внеску США у зміцнення політичної, фінансово-економічної та оборонної стійкості нашої держави. Підтримую заяву Держсекретаря Блінкена, що нам слід будувати в Україні міцну і дієву демократію!

Бесіда відбулася у рамках зустрічі Держсекретаря з керівниками парламентських фракцій Верховної Ради України.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2444988042302240
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06.05.2021 13:58 Ответить
- У Зеленського кинули всі сили, щоб не допустити такої зустрічі, її демонстративно не включали в офіційно погоджену програму візиту. Але позиція Зеленського-Єрмака-Кулеби, коли розмовляють дорослі, нікого не цікавить. Пропозицію про таку зустріч держсекретарю передав Петро Порошенко й вона була реалізована.
- Присутність лідерів інших фракцій стала амортизацією для Зеленського, його не стали остаточно добивати, як би це виглядало, коли б держсекретар розпочав свій візит виключно із зустрічі з головним ворогом (так його оцінює наше непорозуміння) Зеленського Порошенком. Але під час розмови в дискусійній її частині було доволі чітко показано, хто виявився головним співрозмовником і з ким готові координувати свої переговорні зусилля. Ну, не з Тимошенко ж, яка аж пищить про "злочинне зовнішнє управління"...
- Порошенко, який і готував цю зустріч, був до неї добре підготований. Виклав чітко сформульоване бачення українсько-американського партнерства та запропонував дорожню карту євроатлантичних реформ в Україні. Він надав Блінкену 10 месиджів для зміцнення стратегічного партнерства з США та розбудови довіри між Києвом і Вашингтоном. Також вручив неофіційний документ non-paper, де були викладені всі озвучені ним позиції.
- Порошенко і Блінкен цього разу передали Зеленському чіткий меседж стосовно деяких персональних і смислових аспектів україно-американського діалогу.
- І на останок: хто там щось патякав про "збитого льотчика"? І чи не чухається в одному місті в усіляких журнашлюшок, експердів та політиканчиків, які безпосередньо в дні перед візитом розгорнули ошалілу й дуже примітивну, однак явно скоординовану, атаку на Порошенка?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415047518859773&id=100010636159003
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06.05.2021 14:04 Ответить
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
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Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.

Ivan Luti ll
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07.05.2021 01:30 Ответить

Инна Рогоза
Закрита зустріч американської делегації на чолі з Держсекретарем із лідерами парламентських фракцій та спікера була організована дипломатичною командою Петра Порошенка. Ще вчора її не було в офіційному плані візиту американців.
Чому з лідерами фракцій, а не виключно з Порошенком? П'ятий президент домовився про це навмисно, аби надати зустрічі офіційного статусу! При цьому інші голови фракцій та Разумков зіграли на зустрічі роль масовки.
Зустріч пройшла в закритому режимі, куди навіть перекладачів не пустили. Тому різні Бойки з Тимошенками навіть не зрозуміли, про що говорили дорослі.
Головна мета зустрічі - показати американським союзникам реальний стан справ в Україні епохи Зеленського. Зокрема, Порошенко чітко окреслив, що нинішня влада руйнує усі здобутки та реформи попередньої команди, які втілювались в тому числі за допомогою США. І тут якраз важлива складова - офіційний характер зустрічі.
Несподівана зустріч Блінкена з Порошенком серйозно вибила з колії Зеленського за кілька годин до візиту американців в ОП. Аби помститись за образу, Зеленський навіть притягнув свого «завгоспа» Єрмака на зустріч із американцями, хоча вони прагнули говорити без глави ОП.
Наразі основний медійний ресурс офісу Зеленського спрямований тепер не на висвітлення зустрічі президента України із Блінкеном, а на дискредитації зустрічі Держсекретаря з Порошенком. І той факт, що вся куплена Банковою блогерська братія чіпляється за старе фото, яким проілюстрували комюніке лише доводить - аргументів для дискредитації немає. Навіть попри присутність на зустрічі Арахамії.
Черговий раунд дипломатичної боротьби можна зарахувати Петру Порошенку.
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07.05.2021 01:33 Ответить
Кушайте зебилоиды и кремляди))
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06.05.2021 13:58 Ответить
Не забудьте подавится.
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06.05.2021 14:42 Ответить
Не вижу ничего удивительного в том что госсекретарь США встретился сразу с Порошенко. Реальные дела и планы могут быть только у опытных и реальных политиков. А с Ослом - то так требует етикет. И немного потолочь Бубочку его кловунским рылом в его же гамно. Шоб знал свое место.
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06.05.2021 14:45 Ответить
Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций. Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6293

Приехал и сразу же бросился встречаться с Порошенко Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2391
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06.05.2021 14:58 Ответить
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 3248
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06.05.2021 19:25 Ответить


Team Of Zina Portnova
@OfZina

Порошенко встретился с Блинкеном. С Нуланд встретиться не удалось, потому что Нуланд ходит в женский туалет.https://twitter.com/OfZina/status/1390280821999902722
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6817
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06.05.2021 20:22 Ответить
Пробігся тут швиденько , по новинах за минулий день ,, і що ж бачу .Увесь день , на всіх інтернетресурсах країни , йде палке обговорення факту зістрічі Пороха з Блінкеном і Нуланд . Зелені прямо з трусів випадають , доводячи -з піною біля рота , що зустрічі не було . Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7142 . І жодна зе-плядь , навіть словом не згадала про те - що ж саме обговорювали американська делегація , з українською .! ЖОДНА зегнида , в жодному коментарі , на жодному форумі про це не згадала . .!! А йшлося там про -в рази важливіші речі ,, про війну , про підтримку України і т.д і п.т . Пох ,, главноє доказать шо встрєчі ващє нє біло , да зебіли ? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2168 .
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06.05.2021 22:55 Ответить
Твітер Ентоні Блінкена чітко показує пріорітетність зустрічей.
В принципі всі сьогоднішні зустрічі, про які пише дерсекретар США, в своїх хронології відповідають його сьогоднішньому графіку.
Де першими були зустрічі з лідером(ами) парламентської( ких ), фракцій, Петром Порошенком , далі Епіфаній….
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06.05.2021 23:28 Ответить
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2909
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11.05.2021 21:35 Ответить
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