Порошенко о встрече Блинкена с главами фракций ВР: Американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились с пятым президентом Украины и лидером "ЕС" Петром Порошенко в рамках встречи с главами фракций Верховной Рады.
"Только что завершилась более чем часовая встреча с Государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд - человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже была с нами", - сообщил Порошенко журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Встреча была очень конструктивная и символическая. Потому что когда Украину посещает среди первых стран один из высших должностных лиц США - это символ важности Украины для США", - убежден пятый Президент.
"И то, что сказал Государственный секретарь, то, что повторила Виктория Нуланд - это концентрация усилий на проведении и защите реформ. Потому что является очень неприемлемым, когда разрушаются реформы, которые были сделаны в том числе и, как сказал Энтони Блинкен, с его участием в 2014, 2015, 2016 годах нашей командой", - отметил Петр Порошенко.
Он, в частности, уточнил, что речь идет о реформе корпоративного управления, о реформах, касающихся независимости антикоррупционной инфраструктуры, речь идет о верховенстве права и де-факто подмене юридической структуры определенными волюнтаристскими решениями.
"И Государственный Секретарь, и Виктория Нуланд очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины. И мы получили мощную поддержку, мощный месседж о том. что реформы должны быть защищены и продолжены", - отмечает Порошенко.
"И по реформе Вооруженных сил, и по реформе корпоративного управления, и по реформе децентрализации, и по реформе независимости антикоррупционных институтов, и по многим другим реформам ситуация сейчас хуже, чем это было в 2019 году", - констатирует Петр Порошенко.
Он сообщил, что американские партнеры отмечают две крупнейшие проблемы в Украине. "Первая проблема - это защита суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. И был очень позитивный месседж, что все политические силы сейчас задекларировали, что это самый высокий приоритет - защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии. Я передал Государственному секретарю non-paper и изложил совершенно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Оно включает и необходимость получения Плана действий по членству в НАТО, и поддержку Украины в переговорах по вступлению в НАТО и ЕС", - говорит Порошенко.
"Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставки оборудования и заканчивая поставкой вакцин. Поделиться опытом, который имеют США в том числе по организации логистики в противодействии (пандемии. - Ред.). Представил наш антиковидный план. И мы договорились о том, что будут предоставлены соответствующие определенные лица для проведения этой координации", - отмечает пятый Президент.
"Мы попросили, чтобы США приняли участие в Крымской платформе. Мы также совместно обсудили активизацию нормандского формата. Назначение специального представителя США для отражения российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ. На сегодняшний день оно разрушено. Потому что много обещаний, которые давала власть, не были выполнены. Разрушено главное, что мы имели в течение пяти лет нашей каденции - это доверие. Мы будем прилагать все усилия, чтобы доверие к Украине было восстановлено", - отметил Петр Порошенко.
"Мы хоть и лидирующая проевропейская оппозиционная политическая сила, говорим о том, что сейчас объединение усилий в проведении реформ и отпоре агрессии является чрезвычайно важным", - подчеркнул лидер партии.
"Я также поблагодарил Соединенные Штаты за то внимание, которое они уделяют поддержке Православной Церкви Украины. Я знаю, что сегодня состоится короткая встреча господина Государственного Секретаря с предстоятелем Православной Церкви Украины Его Блаженством Епифанием. И эта позиция также является очень символической", - убежден Порошенко.
Пятый Президент сообщил, что американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка". "Мы услышали от господина Блинкена о важности доведения до конца тех антикоррупционных дел, которые на сегодняшний день не двигаются. В том числе подразумеваем "Приват" и другие позиции, которые также являются символическими для Украины", - говорит Порошенко.
Он отметил, что перечень вопросов, которые обсудили во время встречи, свидетельствует - американская делегация это друзья Украины, которые очень хорошо владеют ситуацией.
"Они, возможно, являются одними из лучших в мире экспертов. Я очень хорошо помню, какую огромную помощь мы получали от Энтони Блинкена в 2014-2017 годах. Он де-факто, я могу сейчас раскрыть эту тайну, является соавтором большого количества реформ, в том числе, которые миром признаны одними из самых успешных. И на сегодняшний день не надо ничего объяснять. Абсолютно четкая позиция, что нам надо переходить от разговоров, от "сладкого пения", от видосикив, до реальной конкретной работы в парламенте, в правительстве. Потому что ситуация, которая произошла с нарушением закона при вмешательстве правительства в деятельность Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", абсолютно грубое нарушение процедуры при осуществлении кадровых назначений, позиция атаки на антикоррупционные органы и много-много других проблем, на сегодняшний день точно не способствуют развитию сотрудничества между Украина и США", - предостерегает Петр Порошенко.
"Украина получила визит наших надежных друзей. Получила поздравления от президента США, большого друга Украины, очень хорошего моего знакомого господина Джозефа Байдена. Сегодня мы рады тому, что в США есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку, которую Украина и украинцы имеют в Конгрессе США, в американском правительстве, Белом доме", - констатирует Порошенко.
"Это - уникальный шанс, которым мы просто должны воспользоваться для решения наших проблем, для мощного толчка нашего развития в направлении европейской и евроатлантической интеграции, зафиксированных, в соответствии с моим предложениям, в украинской Конституции. Хочу об этом напомнить и сказать: сейчас время объединиться для решения тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Встреча была очень конструктивной, очень хорошей - как встреча добрых, старых друзей", - резюмировал Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
На данный момент реальность такова, что доказанным фактом является лишь то, что кроме слов самого Порошенко и фотографии 2015 года, тогда с ещё заместителем госсекретаря США, никаких подтверждений продолжительной личной встречи с Блинкеном в природе не существует.
Якщо ні - замовкни.
Какой позор! Ты не представляешь какими идиотами порохоботы выглядят в глазах нормальных людей.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
а с другой стороны с вами, кацапами, какой покой? ))))
ты же в тамбуре любого паровоза от одного ляпаса споешь, шо Ичкерия ето круто и ето правильно.....
Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-soobshchil-o-vstreche-s-blinkenom-mnogie-vosprinyali-chto-ona-byla-lichnoy-no-eto-ne-tak-1551936.html
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Пятый президент Украины Петр Порошенко 6 мая сообщил в Facebook, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем по политическим делам Викторией Нуланд и помощником по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.
Рад новой встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, госпожа Нуланд и господином Рикером, замечательной "украинской командой" новой американской администрации", - написал он и рассказал, что передал "теплые приветствия другу Украины" президенту США Джо Байдену.
В изначальном сообщении не уточнялось, при каких обстоятельствах прошла беседа Порошенко с Блинкеном. Публикацию на странице пятого президента иллюстрировали снимком их личной встречи, состоявшейся в 2015 году.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
Радий новій зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, пані Нуланд та паном Рікером, чудовою «українською командою» нової американської адміністрації.
Передав теплі вітання другу України Президентові Байдену, побажав успіхів у зміцненні американського лідерства в світі та швидкому подоланні викликів.
Наголосив, що стратегічний успіх України залежить від єдності всіх демократичних сил для ефективної відсічі російській агресії, відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України, членства в ЄС і НАТО, а також шляхів допомоги Україні у протидії викликам коронавірусу.
У реалізації цих завдань важливою є всебічна політична і практична підтримка з боку США. У цьому контексті передав новій американській адміністрації особисте бачення шляхів поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства та внеску США у зміцнення політичної, фінансово-економічної та оборонної стійкості нашої держави. Підтримую заяву Держсекретаря Блінкена, що нам слід будувати в Україні міцну і дієву демократію!
Бесіда відбулася у рамках зустрічі Держсекретаря з керівниками парламентських фракцій Верховної Ради України.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2444988042302240
- Присутність лідерів інших фракцій стала амортизацією для Зеленського, його не стали остаточно добивати, як би це виглядало, коли б держсекретар розпочав свій візит виключно із зустрічі з головним ворогом (так його оцінює наше непорозуміння) Зеленського Порошенком. Але під час розмови в дискусійній її частині було доволі чітко показано, хто виявився головним співрозмовником і з ким готові координувати свої переговорні зусилля. Ну, не з Тимошенко ж, яка аж пищить про "злочинне зовнішнє управління"...
- Порошенко, який і готував цю зустріч, був до неї добре підготований. Виклав чітко сформульоване бачення українсько-американського партнерства та запропонував дорожню карту євроатлантичних реформ в Україні. Він надав Блінкену 10 месиджів для зміцнення стратегічного партнерства з США та розбудови довіри між Києвом і Вашингтоном. Також вручив неофіційний документ non-paper, де були викладені всі озвучені ним позиції.
- Порошенко і Блінкен цього разу передали Зеленському чіткий меседж стосовно деяких персональних і смислових аспектів україно-американського діалогу.
- І на останок: хто там щось патякав про "збитого льотчика"? І чи не чухається в одному місті в усіляких журнашлюшок, експердів та політиканчиків, які безпосередньо в дні перед візитом розгорнули ошалілу й дуже примітивну, однак явно скоординовану, атаку на Порошенка?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415047518859773&id=100010636159003
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Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
Инна Рогоза
Закрита зустріч американської делегації на чолі з Держсекретарем із лідерами парламентських фракцій та спікера була організована дипломатичною командою Петра Порошенка. Ще вчора її не було в офіційному плані візиту американців.
Чому з лідерами фракцій, а не виключно з Порошенком? П'ятий президент домовився про це навмисно, аби надати зустрічі офіційного статусу! При цьому інші голови фракцій та Разумков зіграли на зустрічі роль масовки.
Зустріч пройшла в закритому режимі, куди навіть перекладачів не пустили. Тому різні Бойки з Тимошенками навіть не зрозуміли, про що говорили дорослі.
Головна мета зустрічі - показати американським союзникам реальний стан справ в Україні епохи Зеленського. Зокрема, Порошенко чітко окреслив, що нинішня влада руйнує усі здобутки та реформи попередньої команди, які втілювались в тому числі за допомогою США. І тут якраз важлива складова - офіційний характер зустрічі.
Несподівана зустріч Блінкена з Порошенком серйозно вибила з колії Зеленського за кілька годин до візиту американців в ОП. Аби помститись за образу, Зеленський навіть притягнув свого «завгоспа» Єрмака на зустріч із американцями, хоча вони прагнули говорити без глави ОП.
Наразі основний медійний ресурс офісу Зеленського спрямований тепер не на висвітлення зустрічі президента України із Блінкеном, а на дискредитації зустрічі Держсекретаря з Порошенком. І той факт, що вся куплена Банковою блогерська братія чіпляється за старе фото, яким проілюстрували комюніке лише доводить - аргументів для дискредитації немає. Навіть попри присутність на зустрічі Арахамії.
Черговий раунд дипломатичної боротьби можна зарахувати Петру Порошенку.
Приехал и сразу же бросился встречаться с Порошенко
Team Of Zina Portnova
@OfZina
Порошенко встретился с Блинкеном. С Нуланд встретиться не удалось, потому что Нуланд ходит в женский туалет.https://twitter.com/OfZina/status/1390280821999902722
В принципі всі сьогоднішні зустрічі, про які пише дерсекретар США, в своїх хронології відповідають його сьогоднішньому графіку.
Де першими були зустрічі з лідером(ами) парламентської( ких ), фракцій, Петром Порошенком , далі Епіфаній….