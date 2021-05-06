РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5154 посетителя онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
3 070 11
суд (24691) Чехия (1463) наемники РФ (2002)

В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Городской суд столицы Чехии Праги начал рассматривать очередное дело в отношении гражданина страны, которого обвиняют по уголовным статьям о "террористическом нападении" и "участие в террористической группе" за его участие в боях против Украины на стороне российских гибридных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

32-летнего Мартина Кантора судят заочно - как полагают, он и сейчас находится на оккупированной части Донбасса. В случае признания виновным ему может грозить приговор к 20 годам лишения свободы.

По данным обвинения, он приехал на оккупированную часть Донбасса еще в 2015 нелегально через российский Ростов-на-Дону, подписал контракт в группировке "ЛНР". Его обучили саперному делу, а также обращаться со снайперским оружием. Так Кантор участвовал в боях против украинских войск, получил от террористов "звание сержанта" и стал командиром отделения, затем был членом диверсионно-разведывательной группы и получил от наемников РФ "награду".

Его адвокат на суде назвал эти обвинения "необоснованными".

Также были допрошены несколько свидетелей, которые рассказывали, что Кантор говорил им о том, что хочет ехать в Украину воевать на стороне террористов.

В Чехии уже состоялись, дальше проходят или готовятся несколько процессов над людьми, которые участвовали в деятельности незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР".

Читайте: Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Садили. Успешно обменяны. В том числе ключевой персонаж по Боингу, по личному приказу Главзебила В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5023
показать весь комментарий
06.05.2021 11:02
+1
А у нас хоть одного засудили из таких,хотя бы простого писаря не говоря про больших боссов типа ахметки и чука?
показать весь комментарий
06.05.2021 11:00
+1
Однозначно! Одного из них он сделал ************, но тсссс.... В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 9831
показать весь комментарий
06.05.2021 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас хоть одного засудили из таких,хотя бы простого писаря не говоря про больших боссов типа ахметки и чука?
показать весь комментарий
06.05.2021 11:00 Ответить
Садили. Успешно обменяны. В том числе ключевой персонаж по Боингу, по личному приказу Главзебила В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5023
показать весь комментарий
06.05.2021 11:02 Ответить
Его не садили,никого не садили,потрох лично крышевал всех регионалов и их боевиков.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:04 Ответить
Однозначно! Одного из них он сделал ************, но тсссс.... В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 9831
показать весь комментарий
06.05.2021 11:08 Ответить
Максимум 8 лет давали конкретным убийцам с "той стороны". Это единичные случаи, обычно условное...
показать весь комментарий
06.05.2021 12:41 Ответить
Надо потребовать его выдачи Украине.
Зе его обменяет на таксиста. Пу пожмёт лапку Зе.
?
Профит. В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 8758
показать весь комментарий
06.05.2021 11:00 Ответить
Интересно спросить у этого чеха, за что он там воевал? Против хвошистов бился как рыба об лёд? Или просто за бабки, тогда хоть понятен мотив.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:05 Ответить
да вижу разбогател .. поделом мерзости
показать весь комментарий
06.05.2021 11:31 Ответить
А у нас сепаротеррорюгам дают условные сроки.
показать весь комментарий
06.05.2021 13:14 Ответить
У нас сажают только мелкую шваль , а боссов меняют , так как сами замазаны по уши .
показать весь комментарий
06.05.2021 16:29 Ответить
 
 