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Новости ЭкономикаОбщество
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налоги (3180) рынок земли (250)

Наведение порядка на "теневом" рынке земли даст Украине минимум 24 миллиарда гривен ежегодно, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Наведение порядка на

Из-за теневых схем по аренде земли страна теряет миллиарды.

 Поэтому власть должна перекрыть лазейки в законодательстве, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластён.

"Действительно, объемы теневого рынка аренды и теневого возделывания сельскохозяйственных земель очень большие. Мы оцениваем его на уровне около 8 млн гектаров земли. Это эквивалент около 24 миллиардов арендной платы в год", - рассказал Сластен в эфире телеканала" Украина 24 ".

По его словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо закрыть щели в законодательстве. А если просто увеличить ставки налогов, как планирует власть, то ситуация только ухудшится, и бизнес  еще больше начнет переходить в тень.

"Есть определенные лазейки в законодательстве, которые сейчас позволяют этому происходить. Если будет увеличен уровень нагрузки налоговой, то это отнюдь не будет стимулировать бизнес работать легально. Наоборот, мы увидим увеличение количества теневой обработки сельскохозяйственных земель. И по сути увеличения налоговой базы, поступлений так и не произойдет. Потому что большая часть просто начнет переходить в дальнейшем в тень", - пояснил Сластен.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться теневых схем на рынке топлива.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.
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У нас сейчас не только с землей беспредел Поэтому и уходят из страны иностранные инвестиции второй год подряд. Наголосовали зебилы, твою дивизию ....
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06.05.2021 11:08 Ответить
Так а чего не порезать по 20 га и продать гражданам Украини, а не по10 тис. Єто ж будет перепродажа, купять иностранци и будут виводить заработанное за границу, а если обичние фермери все деньги будут вкладиваться в економіку України
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06.05.2021 11:18 Ответить
Продажа земли олигархам по 10 000 га и есть достославная борьба с "теневым рынком" земли.
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06.05.2021 12:38 Ответить
 
 