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Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции

Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых парней на дом ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook, об этом заявил министр внутренних дел, комментируя инцидент, произошедший на Тернопольщине, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться в частный дом, а его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков. - Жизнь человека бесценна и никто не вправе посягать нее".

Министр внутренних дел подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случае превышения мер необходимой самообороны, - каждому гарантировано законом. И добавил, что следствие этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство, - отметил Арсен Аваков, добавив, что "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

СПРАВКА: статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины: Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции 01
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Топ комментарии
+68
А посадить мерзавцев за предъявление необоснованных подозрений,или эти хитрозадые полицаи тебе еще пригодятся?
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06.05.2021 11:03
+46
Ментам министр должен разьяснять криминальний кодекс. А кто будет обьяснять судам и прокурорам, генсепарша?
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06.05.2021 11:03
+38
Мусорская мразь отличается солидарностью в своих грязных делах
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06.05.2021 11:06
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ты ватник?
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06.05.2021 19:27 Ответить
Значить ты не юрист.
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06.05.2021 19:37 Ответить
Значит ты ватник.
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06.05.2021 19:43 Ответить
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно". Булгаков. Собачье сердце.
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06.05.2021 19:50 Ответить
Чепуху как раз ТЫ несешь!
Три совершенно БЕССМЫСЛЕННЫХ комментария, несущих НОЛЬ информации.
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06.05.2021 21:45 Ответить
Так, прописані.
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07.05.2021 11:54 Ответить
вау, неужели "прописаны"?
значит тебе не составит труда дать ссылочку на эти "прописанные" обстоятельства.
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07.05.2021 12:07 Ответить
Вас мільйони, я що кожному маю давати посилання? Купи кодекс і читай. Не розумієш, що читаєш іди вчись. Я не для того вчився, щоби безкоштовна вам усім консультації давати. Якби ти був перший, десятий, а ти вже мабуть тисячний невіглас, що нездатний пару абзаців прочитати.
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07.05.2021 13:48 Ответить
Вот-вот, миллионы в кодексе ничего НОРМАЛЬНОГО не видят.
ВСЕ адвокаты, в один голос утверждают, что НЕТ четкого описания.
И ты, ОДИН "знаешь правду"... и этим миллионам НЕ ХОЧЕШЬ ЕЁ ОТКРЫТЬ!!!
Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції - Цензор.НЕТ 2835
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07.05.2021 14:28 Ответить
ВСЕ адвокаты? точно всі?
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07.05.2021 14:38 Ответить
ну да, признаю - загнул.
существуют и "адвокаты" типа Медведчука или Портнова.
их "защита" хуже, чем Берия в прокурорах.
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07.05.2021 14:41 Ответить
Яка феєрична брехня, яка маніпуляція. Браво Аваков, ти все ж таки став справжнім мусором.
а тепер по полицям:
- "Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков.

1. передчасність підозри. Мало хто знає, але при затриманні особи на місці вчинення злочину, складається протокол по ст.208 КПК і особа, автоматично стає підозрюваним. У цьому випадку, письмову підорзру, їй просто не можуть не вручити, оскільки це буде незаконне затримання, а це вже "підозра слідчому від ДБР". Зрозуміло, що слідчий, який прибув на місце, побачив труп із ножевим пораненням, людину, що мала ніж і заявила, що нанесла, враховуючи можливу причетність до вчинення особливо тяжкого злочину, зобов'язаний був його затримати. Інакше (як трактує наш Верховний суд) усе вилучене у такої особи, не під протокол затримання (ніж, одяг з плямами крові і т.п., будуть недопустимими доказами). Аваков не може цього не знати. Його слідчі, щодня так затримують сотні людей.
2. обоснованість підозри. Є труп, є ніж, є особи свідки, ким цей ніж було застосовано, враховуючи затримання особи на місці, про яку обоснованість він бредить? Для отримання висновків експертиз, проведення слідчих експерементів і т.п., потрібний час.
3. вынужден применить холодное оружие для самозащиты - це потребує перевірки. Він Ванга, він був на місці під час вчинення? Тільки слідство встановить вимушений був, чи ні.
4. Я не чув від Авакова, щоби його підлеглі зареєстрували по цим 5 нападникам провадження. Я підозрюю, що це зроблено, логічно було би це зробити, але чомусь, ніхто про це не говорить? Самозахист це захист від протиправних дій, якщо вони такими були, то де реєстрація?
5. Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции - це вирішує не Аваков, а прокурор. До того ж, щодо вторгнення та нападу, де реєстрація у ЄРДР?
6. а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство. Це також вирішує не слідчий, а прокурор. Більше того, особисте забов'язання, це також запобіжний захід до ПІДОЗРБВАНОГО! Ти ж мусор тільки що казав, що підозра передчасна і необгрунтована, а тепер кажеш, що ти зміниш йому запобіжний = залишиш йому статус підозрюваного...
Думайте самі, вирішуйте самі - мусор він чи ні.
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06.05.2021 15:27 Ответить
Просто пиар. Зато массы поразятся человечности и справедливости "дорогого арсенборисыча".
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06.05.2021 18:58 Ответить
Vareli Chigirin наївся лайняшки і в приступі кондрашки напейсав якусь дурню
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06.05.2021 21:07 Ответить
навыть із ягодкою зверху купа лайна залишається ЗРАДОЮ Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції - Цензор.НЕТ 4830
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06.05.2021 23:54 Ответить
Як би не широкий резонанс - хлопцяб просто посадили по тихому !
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06.05.2021 21:59 Ответить
После визитов американцев становится вменяемым даже такой упоротый типок как Аваков. Еще бы полицаев-взяточников с дорог убрать
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06.05.2021 23:44 Ответить
Американцы не при чем. Просто удобный повод показать, какой справедливы арсенборисыч.
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07.05.2021 13:53 Ответить
Утю-тю.... А по Рифмастеру обоснованное ? А по Стерненко ? А по Семенченко ? По Черновол? Обоснователь, блин !
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07.05.2021 03:53 Ответить
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