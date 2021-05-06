Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции
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Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых парней на дом ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook, об этом заявил министр внутренних дел, комментируя инцидент, произошедший на Тернопольщине, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться в частный дом, а его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.
"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков. - Жизнь человека бесценна и никто не вправе посягать нее".
Министр внутренних дел подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случае превышения мер необходимой самообороны, - каждому гарантировано законом. И добавил, что следствие этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.
"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство, - отметил Арсен Аваков, добавив, что "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".
СПРАВКА: статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины: Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.
Пожалуйста, подождите...
Три совершенно БЕССМЫСЛЕННЫХ комментария, несущих НОЛЬ информации.
значит тебе не составит труда дать ссылочку на эти "прописанные" обстоятельства.
ВСЕ адвокаты, в один голос утверждают, что НЕТ четкого описания.
И ты, ОДИН "знаешь правду"... и этим миллионам НЕ ХОЧЕШЬ ЕЁ ОТКРЫТЬ!!!
существуют и "адвокаты" типа Медведчука или Портнова.
их "защита" хуже, чем Берия в прокурорах.
а тепер по полицям:
- "Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков.
1. передчасність підозри. Мало хто знає, але при затриманні особи на місці вчинення злочину, складається протокол по ст.208 КПК і особа, автоматично стає підозрюваним. У цьому випадку, письмову підорзру, їй просто не можуть не вручити, оскільки це буде незаконне затримання, а це вже "підозра слідчому від ДБР". Зрозуміло, що слідчий, який прибув на місце, побачив труп із ножевим пораненням, людину, що мала ніж і заявила, що нанесла, враховуючи можливу причетність до вчинення особливо тяжкого злочину, зобов'язаний був його затримати. Інакше (як трактує наш Верховний суд) усе вилучене у такої особи, не під протокол затримання (ніж, одяг з плямами крові і т.п., будуть недопустимими доказами). Аваков не може цього не знати. Його слідчі, щодня так затримують сотні людей.
2. обоснованість підозри. Є труп, є ніж, є особи свідки, ким цей ніж було застосовано, враховуючи затримання особи на місці, про яку обоснованість він бредить? Для отримання висновків експертиз, проведення слідчих експерементів і т.п., потрібний час.
3. вынужден применить холодное оружие для самозащиты - це потребує перевірки. Він Ванга, він був на місці під час вчинення? Тільки слідство встановить вимушений був, чи ні.
4. Я не чув від Авакова, щоби його підлеглі зареєстрували по цим 5 нападникам провадження. Я підозрюю, що це зроблено, логічно було би це зробити, але чомусь, ніхто про це не говорить? Самозахист це захист від протиправних дій, якщо вони такими були, то де реєстрація?
5. Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции - це вирішує не Аваков, а прокурор. До того ж, щодо вторгнення та нападу, де реєстрація у ЄРДР?
6. а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство. Це також вирішує не слідчий, а прокурор. Більше того, особисте забов'язання, це також запобіжний захід до ПІДОЗРБВАНОГО! Ти ж мусор тільки що казав, що підозра передчасна і необгрунтована, а тепер кажеш, що ти зміниш йому запобіжний = залишиш йому статус підозрюваного...
Думайте самі, вирішуйте самі - мусор він чи ні.