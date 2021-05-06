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Подозреваемая в причастности к незаконным вооруженным формированиям задержана на Луганщине, - Нацгвардия

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Подозреваемую в причастности к незаконным вооруженным формированиям задержали на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что дежурившая смена одного из гвардейских блокпостов обнаружила среди путешественников вероятную поклонницу российских оккупантов на Луганщине.

Ориентировка на жительницу Довжанска (бывший Свердловск - город, оккупированный с 2014 года) оказалась в базе данных МВД. По ней, собственно, и проверяются граждане, пересекающие блокпосты.

"Согласно этим данным, женщина подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях. Это преступление квалифицируется по ст. 260 УК "создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Санкция статьи предусматривает от двух до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Гражданка была задержана и передана полиции. Окончательно сам факт и степень ее вины определит суд", - добавили в Нацгвардии.

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Автор: Ірина Дашківська
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На корм чирвакам. Подозреваемая в причастности к незаконным вооруженным формированиям задержана на Луганщине, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 4923 Подозреваемая в причастности к незаконным вооруженным формированиям задержана на Луганщине, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 4923 Подозреваемая в причастности к незаконным вооруженным формированиям задержана на Луганщине, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 4923
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06.05.2021 11:08 Ответить
она сама опарыш .. черви их не жрут
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06.05.2021 11:28 Ответить
в Чехии судят тех кто воевал на стороне оккупанта, а в Украине только выносят подозрения.
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06.05.2021 11:08 Ответить
максимум условный срок дают
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06.05.2021 11:09 Ответить
В Україні заглядають ***** вглаз.
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06.05.2021 11:23 Ответить
Повезло бабе,теперь лет пять раз в неделю мыться будет и корм получать.
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06.05.2021 11:26 Ответить
 
 