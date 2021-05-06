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Новости Политика Украины
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США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что целью его визита в Украину является подтверждение партнерства и сотрудничества между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я счастлив вновь вернуться в Украину. Я тут по очень простой причине - представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией", - отметил госсекретарь.

После встречи в МИД Блинкен вместе Кулебой и предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием подошли к стене памяти героев Украины, погибших в борьбе за независимость страны, и почтили их память.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
ага. у главзебила есть чёрный пояс по борьбе с коррупцией и ковидлой.
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06.05.2021 11:08
+2
"пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией"
дипломатический язык - он такой США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 4697
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06.05.2021 11:20
+1
так и думал - спасиба шо не подвел, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 1665
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06.05.2021 11:55
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Значит пока не преданны.
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06.05.2021 11:07 Ответить
ага. у главзебила есть чёрный пояс по борьбе с коррупцией и ковидлой.
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06.05.2021 11:08 Ответить
Он его ярмаку в аренду сдал ...
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06.05.2021 11:10 Ответить
сколько лет "борцунам с коррупцией".....А получается только Возглавлять. Уже и кучу НАБУшек и суд Антикор создали...И что???
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06.05.2021 11:17 Ответить
Здається боротьба Зєлі з корупцієї виглядає так:
- Нехай ці корупціонери вдавляться накраденим!!! США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 7079
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06.05.2021 11:17 Ответить
"пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией"
дипломатический язык - он такой США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 4697
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06.05.2021 11:20 Ответить
Это для лохтората....а за кулисами в привате мы и не узнаем какие указания и как "ругаютт" подчиненных.
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06.05.2021 11:22 Ответить
все можно было сказать двумя словами - "******* зеленые", но по дипломатии вышло отак...
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06.05.2021 11:23 Ответить
гулaй, малчык... - я тебе насквозь бачу
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06.05.2021 11:34 Ответить
так и думал - спасиба шо не подвел, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 1665
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06.05.2021 11:55 Ответить
спасиба шо не подвел 2, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 7524
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06.05.2021 12:29 Ответить
Преданность подтвержена "джевелинами", "хаммерами", радарами, катерами... мне инетересно будет подтверждена еще и "петриотами"?
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06.05.2021 11:30 Ответить
 
 