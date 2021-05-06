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Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция

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Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция

Во Львовской области женщина продавала поддельные справки о прохождении теста на COVID-19, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили правоохранители, 35-летняя жительница Золочевского района подделывала и продавала справки о прохождении тестирования на COVID-19 от имени медицинских учреждений, где такие исследования практически не проводились. При этом "заказчики" этих справок не проходили никаких обследований и не сдавали биоматериал на исследование. Стоимость поддельной "справки" составляла 500 гривен.

Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
И наверняка эта женщина клянет коррупционеров и олигархов и мечтает жать как в Европе....
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06.05.2021 11:39
+2
Какие цены? Реальный тест стоит 700 грн - это на много дороже липовой справки??

Тех, кто продает подобную липу нужно сажать с конфискацией лет на 5. А тех, кто покупает - как минимум - штрафовать тысяч на 20 или сажать на пол-годика.
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06.05.2021 11:40
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Привіт туркам та іншим ібіптам. Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки на коронавирус, - полиция - Цензор.НЕТ 6074
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06.05.2021 11:38 Ответить
Поляки з-за таких падлюк вже наші справки взагалі не сприймають - вимагають перероблювати тести у них.
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06.05.2021 11:41 Ответить
А нечего цены ломать...
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06.05.2021 11:38 Ответить
Какие цены? Реальный тест стоит 700 грн - это на много дороже липовой справки??

Тех, кто продает подобную липу нужно сажать с конфискацией лет на 5. А тех, кто покупает - как минимум - штрафовать тысяч на 20 или сажать на пол-годика.
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06.05.2021 11:40 Ответить
И наверняка эта женщина клянет коррупционеров и олигархов и мечтает жать как в Европе....
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06.05.2021 11:39 Ответить
А в чем прикол? Нормальный тест стоит 700 грн.
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06.05.2021 11:40 Ответить
Прикол в том, что нормальный тест может показать у вас наличие Ковид и то, что вы - заразны. А это некоторых несознательных личностей, которым пофигу на окружающих, не устраивает...ну и 200 рн для жлобья - тоже экономия.
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06.05.2021 11:43 Ответить
Так это как бы и не совсем на окружающих (хоть и на них тоже, конечно). Склеить ласты в поездке - то еще удовольствие.
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06.05.2021 11:47 Ответить
Эти мошенники хотя бы Цензор читали. Пару дней назад уже было сообщение что взяли типа продававшего справки за 250 гривен. Цены у нее не рыночные.
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06.05.2021 11:45 Ответить
Грабить быдло на коронобесии это монополия государства. И нечего разной шушаре путаться под ногами. Скоро обложат запретами как волков флажками тогда взвоем но поздно будет. Спасение это выборы антиковидников. Только так можно побороть эпидемию.
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06.05.2021 11:49 Ответить
В якійсь країні в Африці дуже помирали від СНІДу. Король видав указ про те що ВІЛ не існує і епідемія тут же припинилася. Смертність то не знизилася, і навіть вже стала катастрофічною, але епідемії нема.
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06.05.2021 11:57 Ответить
Все в кучу намешал Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция - Цензор.НЕТ 3840 бандера от Пороха
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06.05.2021 13:10 Ответить
Подозреваю, что эта тетка ЗЕизбиратель
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06.05.2021 11:57 Ответить
Один урод продавал справки за 250 грн., эта - за 500. Да, победить ковид будет очень сложно.
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06.05.2021 12:33 Ответить
Я в Украину, уже 1.5 года не могу заехать, а толпа шатается туда-сюда. Покупают справки и всё ок. Знакомый приехал с Украины с ковидом, купил справку, а в Чехии на работе заразил кучу людей.
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06.05.2021 12:44 Ответить
Был бы это вирус эболы, сомнений бы не было. Теперь делают подделку на бумажку от того чего нету.
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06.05.2021 15:49 Ответить
 
 