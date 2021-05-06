Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция
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Во Львовской области женщина продавала поддельные справки о прохождении теста на COVID-19, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Как установили правоохранители, 35-летняя жительница Золочевского района подделывала и продавала справки о прохождении тестирования на COVID-19 от имени медицинских учреждений, где такие исследования практически не проводились. При этом "заказчики" этих справок не проходили никаких обследований и не сдавали биоматериал на исследование. Стоимость поддельной "справки" составляла 500 гривен.
Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - лишение свободы на срок до пяти лет.
Досудебное расследование продолжается.
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Тех, кто продает подобную липу нужно сажать с конфискацией лет на 5. А тех, кто покупает - как минимум - штрафовать тысяч на 20 или сажать на пол-годика.