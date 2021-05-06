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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) евромайдан (7083) петиция (325) Шабунин (462) Офис Президента (1687) Татаров Олег (348) Липовой Дмитрий (3)

Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ЦПК Виталий Шабунин в свете истории с арестом в Испании активиста Майдана Дмитрия Липового напомнил о петиции к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Юрий Бутусов расписал, как Татаров / Портнов (воспользовавшись ГБР и Печерским "судом") обманом добились ареста майдановца в Испании за якобы убийство двух силовиков во время Революции. Мне стыдно, что все мы не смогли (пока) выбросить из власти Татарова, мусора которого калечили майдановцев во время Революции и который продолжает калечить их судьбы сейчас. Например только у меня больше 100К фолловеров. При этом петицию об отставке Татарова подписали только 9.7К. Границы злу устанавливаем мы - граждане. Не надо удивляться, что зло растет, если нам облом 2 мин найти на подписание петиции. Ссылка на петицию. Пожалуйста, бросьте их коллегам по работе - это 2 мин. вашего времени. Сравните это с годами в тюрьме, которые проведет тот майдановец, если Татаров останется", - призвал Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании. Позже стало известно, что майдановец Дмитрий Липовой задержан в Испании за убийство "беркутовцев" на Майдане по запросу ГБР.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье рассказал, что задержание Липового произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела. Более подробно о данной ситуации читайте в статье Юрия Бутусова "Если майдановец Дмитрий Липовой будет экстрадирован как преступник - это опозорит Украину".

Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин 01
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Топ комментарии
+48
Да неужели? Тартаров прямо попал под действие закона о очищении власти. Как, кстати, и Богдан. Только клал Зеля на все законы и Конституцию с самого первого дня.
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06.05.2021 11:51
+26
Шабунин, ты чуть ли не громче всех топил за Янелоха.
Поэтому скажи ему и себе заодно спасибо за Татарова. Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин - Цензор.НЕТ 2157
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06.05.2021 11:49
+22
Нужно было "не в облом" включать мозги еще в 2017-2019 годах. А не квакать тогда "абынепорошенко".
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06.05.2021 11:49
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Правила форума Совет форумчан
А ведь можно было в 2015-м году кому-то не кастрировать закон о люстрации
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06.05.2021 11:45 Ответить
Да неужели? Тартаров прямо попал под действие закона о очищении власти. Как, кстати, и Богдан. Только клал Зеля на все законы и Конституцию с самого первого дня.
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06.05.2021 11:51 Ответить
Один реформатор в этот закон сделал маленькую приписку - президент в виде исключения имеет право исключить понравившуюся ему особь от действия данного закона и пользовался этим. Как видим, эта практика понравилась и следующему
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06.05.2021 11:54 Ответить
А эту норму закона здесь приведете? Дословно и со ссылкой.
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06.05.2021 11:57 Ответить
Вы недавно переехали в Украину? Поправка звучала так. По представлению соответствующих лиц, деятель попадающий под люстрации от нее освобождается указом президента. Этим больше всего пользовались паны Аваков и Порошенко
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06.05.2021 12:05 Ответить
Вранье.. Вот дословно:

" ...

Міністр оборони України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, керівники інших військових формувань мають право вносити за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування до осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).

Клопотання, передбачене абзацом другим цієї частини, може також бути внесене стосовно осіб вищого офіцерського складу, які були звільнені з займаних посад в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, щодо яких було застосовано заборони, визначені частинами третьою або четвертою цієї статті...."

Не подскажите каким боком сюда Тартаров или Богдан?
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06.05.2021 12:14 Ответить
Один нюанс. Коли ви спілкуєтесь або спорите з довбойобом, оточуючі можуть одразу не збагнути, а хто ж саме тут довбойоб?

Тому не витрачайте свій час даремно, а потвору одразу до кошика.
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06.05.2021 14:00 Ответить
Я все прекрасно понимаю. Только вот из таких "мелочей" федоровские или подоляковские и стряпают тут свои фейки. А люмпен на это ведется, ему перепроверять информацию лень. Это как с вчерашней "сенсацией" про покупку Порохом "слона Сальвадора Дали", который на самом деле был куплен Евгением Касперским.
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06.05.2021 14:42 Ответить
Так на то він і люмпен, щоби не думати. Людину, яка дивиться ТВ, ви ніколи не переможете якимось розумними доводами або фактами тому, що вона живе емоціями. А ви витратили час дарма. Тим йолопам тільки холодильник порожній вправить мізки, і то - не факт.
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06.05.2021 16:55 Ответить
ст.1, ч.8
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06.05.2021 12:10 Ответить
Я уже ответил выше. Каким боком к перечисленным относятся Богдан или Тараров?
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06.05.2021 12:16 Ответить
Где ссылка, Билли? Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3252
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06.05.2021 12:09 Ответить
Злився вже " один нарот" " Борис Пут Леутов " , пішов росо-методичку перечитувати ...
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06.05.2021 17:33 Ответить
Даже не удивляет, что у дебилов и в этом случае Петя виноват...
Зомби не лечатся.
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06.05.2021 12:10 Ответить
Так кто, воспользовася этой якобы правкой для назначения Татарова в свой Офіс?
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06.05.2021 12:13 Ответить
Ну чого? Щоб протягти ригів і корупціонерів у владу, Вава змінив назву.
Цікаво, скільки грошей "мудрого" наріду було "витрачено" на переробку документації і т.д.?
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06.05.2021 11:59 Ответить
Стосовно "зросту" рейтингу ЗЕ, СН, та майже

повною інертністю суспільства в боротьбі за свої права, та роз'єднаністю патріотів скажу наступне:

-Або українське суспільство складається в своїй більшості виключно з олігархів

-Або з баранів...

Бо я з остаточним визначенням характеристики нинішнього стану нашого суспільства ВЖЕ на "роздоріжжі"...
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06.05.2021 19:08 Ответить
а можно было еще в 2019 г. не голосовать за талпайопа - клоуна.

а еще можно было в 14-19 гг. не лить высосанное из пальца дерьмо на единственного в истории Украины ГОСУДАРСТВЕННИКА, который чудом попал на пост Президента.
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06.05.2021 11:52 Ответить
Государственник? А какого государства? Багамского?
То-то он о своем госудастве думал, когда в августе 2014 лучшие люди Украины погибали под Иловайском, "государственник" офшоры открывал и парады проводил. В честь гибели патриотов, вероятно. А кто Шокина ставил генпрокурором? Или то тоже государственник?
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06.05.2021 13:45 Ответить
Базара нема, теперь кушайте и не пообляпывайтесь.
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06.05.2021 13:58 Ответить
зебя, ты не в своей любимой группе "Поддерживаем нашего красотуличку-и-бубасичку".

Аргументация уровня "гнап и сырьожа" - это, плиз, к базарным торговкам.
Если таковые еще остались после того, как их любимый бубасичка прошелся по ним с огнеметом.
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06.05.2021 15:36 Ответить
Только что услышал по радио, что сывочолый **** за прошлый год увеличил состояние на 200 миллионов долларов и поднялся в списке Форбс.Я то подумал, что это порохобльоди полезли как червяки из говна? А оно финансирование возобновили
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06.05.2021 16:11 Ответить
Шо, завидно, лузер зеленожопый? Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3088

давай, иди соси обрезанный член своего бубасички - больше он своим поклонникам не платит.
брезгует

Правильно, кстати, брезгует - малоросов всю историю все только ипли.
На большее вы не заработали.
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06.05.2021 18:02 Ответить
Ну вот что бы еще порохо ******* ответила кроме как "давай, иди соси обрезанный член"? Ну ведь животное же)
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06.05.2021 19:07 Ответить
"...единственного в истории Украины ГОСУДАРСТВЕННИКА, который чудом попал на пост Президента..."
Это можно сказать только про Турчинова...
Кстати, знал с самого начала, что выборы через год, - совпадение? - это я про дебильные сроки каденции в 5 лет.
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06.05.2021 14:13 Ответить
Шабунін, а що толку зі всіх тих петицій, які набрали необхідну кількість голосів?
Чи "цар добрий, а бояри лише погані"?
Де вони,ті петиції - в ЗЕленому туалеті?
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06.05.2021 19:12 Ответить
Подписать петицию нам не облом, вот только петиция не является обязательной к исполнению - только к рассмотрению...
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06.05.2021 11:46 Ответить
Татаров скот, Шабунин 3,14дорас......Достойные друг дружки ублюдки.
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06.05.2021 11:47 Ответить
Шабунин - талпайоп.
Как все, которые критиковали Пороха.

Теперь жрите, идиоты
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06.05.2021 12:43 Ответить
Напомните, сколько месяцев назад, наркоДегенерат уволил дерьмака, после успешной петиции.
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06.05.2021 11:47 Ответить
Нужно было "не в облом" включать мозги еще в 2017-2019 годах. А не квакать тогда "абынепорошенко".
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06.05.2021 11:49 Ответить
Так, Шабунін найголосніше верещав, що Порох злодій, а тепер ця курва вчить нас патріотизму.
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06.05.2021 11:58 Ответить
Шабунин, ты чуть ли не громче всех топил за Янелоха.
Поэтому скажи ему и себе заодно спасибо за Татарова. Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин - Цензор.НЕТ 2157
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06.05.2021 11:49 Ответить
Мені не шкода двох хвилин підписати петицію, мені шкода довбойожиків таких як Шабунін, які вірять, що його звільнять!
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06.05.2021 11:51 Ответить
Запомните!
Революций без казней не бывает!
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06.05.2021 11:54 Ответить
Ты же сам у ЗЕЛОХА под столом х.й сосал, а теперь не удивляйся , что татар тебя сожрёт.
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06.05.2021 12:03 Ответить
Так ты ж это и наголосовал, альбинос сраный! Шо, гнида, заказ по ротердаму не окупился, а каломойский секьюрити не гарантирует?
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06.05.2021 12:09 Ответить
шабунины, бигусы, гнапы и прочие "борцуны" вместе с почитателями сериала про "слугу народа" сделали все возможное, чтобы сейчас вместо украинского Президента страной рулили татаровы, портновы, дЕрьмаки и квартальная шушара во главе с членограем... 2 года уже коту под хвост, экономика в жопе, внешней политики просто нет, вместо нее какие-то смешные покатушки клоуна по офшорным зонам - оманам и катарам и перспективы туманны...
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06.05.2021 12:09 Ответить
Давай Виталя, не отвлекайся, подай ещё одну апелляцию на Роттердам+ Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4438
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06.05.2021 12:15 Ответить
тільки не шабунівська мразота про це має говорити. якщо цей козел замекав то слід 5 разів все зважити.
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06.05.2021 12:15 Ответить
Для того что бы сместить Татарова и всех остальных Портновых-Ермаков нужно вернуть Зеленского и его коллектив на подмостки сцены. И забыть эту страницу как дурной сон.
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06.05.2021 12:18 Ответить
Ти ще 5 років тому почав калічити долі майданівців коли "мочив" Порошенка і а потім топив за того, хто калічить долі майданівців зараз. Але я все одно щойно підписав твою петицію. Бо порохоботів те і відрізняє що у них державне мислення... Хоч повторюю ти і лано , Віталя.
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06.05.2021 12:25 Ответить
Пішов ти, шлабунін 500 раз на юх. Це ти і такі, як сирожа лящ і найом пуштун вибрали Зе. Любуйтеся. Що він на вас навіть не звертає уваги і ви хочете примусити через нарід? Дудки. Після такої кучерявої брехні і маніпуляцій вам ніхто вже ніколи не повірить.
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06.05.2021 12:27 Ответить
только id проверку банка прошел а мне пишет что я проголосовал хотя я ничего не нажимал ..Смотрю список голосовавших а меня нет а написано что я проголосовал ..Бред
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06.05.2021 12:51 Ответить
Підписав петицію Шабуніна про відставку Татарова, хоч не маю жодного сумніву, що ця петиція не призведе до його відставки.

В. Шабунін: "Мені соромно, що всі ми не змогли (поки) викинути з влади Татарова".

А Вам, пане Віталій, не соромно, що Ви і такі як Ви привели до влади і Татарова, і Єрмака, і Портнова? З більш демократичною владою Ви боролись більш активно!..
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06.05.2021 13:25 Ответить
Он прав. Подписано.
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06.05.2021 14:16 Ответить
А СМЫСЛ?!!
Дохрена уже петиций к Бубочке набрали по 20+ тысяч голосов и ЧТО?
Бубочка ответил: "Они просто пошутили."
Любая петиция к Бубочке должна быть поддержана ГОРЯЩЕЙ ШИНОЙ под окнами на Банковой.
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06.05.2021 14:34 Ответить
Більшість населення в Україні ідіоти і бидло. Який "нарід" така і влада. Жуйте своє лайно і ідіть мити туалети в розумних людей.
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06.05.2021 14:38 Ответить
Яка ж тільки гнидота при владі,хай Бог милує...
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06.05.2021 14:58 Ответить
Це не тьатаров калічить долі майданівців - це зебіли 73%!
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06.05.2021 16:57 Ответить
Петицію підписала, а чи буде її розгляд - сумніваюся!
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06.05.2021 17:11 Ответить
А вот хрен вам, нужно было душить ублюдков когда сила была на вашей стороне, теперь отгребайте.
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06.05.2021 17:12 Ответить
Татаров не виноватый, виноваты Янукович и майдановцы это они убийства устроили, а "бубочка", взял к себе на работу хорошего человека профессионала, что бы проводить реформы, даже для этого Зеленский "инвесторам" няней помагает.
Воруют в Укрзализныці,-нет УЗ,-продано -"инвесторам", ворует Кобелев в Нафтогазе,-нет Нафтогаза,-продано, воруют в суду,-нет суда, ликвидировали, воруют Землю у народа чиновники вместе с олигархами ,-нет земли - продана Земля, вместо того, что бы население жило работало и забабатывало на своей Земле,как в ЕС а то как умирать за свою Землю, так это нормально, а как работать на ней, так это для инвесторов, украли сбережения у народа власти вместе с банкирами,- нет банков, нет денег, курс с 8 до 25 полняли,какие тут инвестиции? когда все деньги у Фирташей,, извиняюсь инвесторов, которые все время в убыток работают, налоги не платят, а убытки покрывают за счет инвестиций с офшоров,работает Зеленский - инвест няней ,- дороги строит, которые служат в 3 раза меньше, значит страна тратит на их в 3 раза больше, чем ЕС,- обанкротили страну,- проинвестировали,-продали. Зато инвестор пришел, деньги на сырье и земле зарабатывает, вот это счастье, только в этом счастье нет места для народа.И это не коррупция,а рынок такой для инвесторов и естественная смерть для несеоения от безделия..Так что не ходите граждане на Майдан,не мешайте реформам, не раскачивайте лодку а то пуля башка попадет, совсем виноватым будешь.
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06.05.2021 17:28 Ответить
Гнать к чертям собачим эту прокурско-судейско-мусорскую мафию имени портнова!
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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06.05.2021 17:31 Ответить
Петеботы работают в три смены не покладая рук ) Идите вы все нахер со своим сывочолым барыгой и зелю прихватите!!
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06.05.2021 17:43 Ответить
А пока пойдешь ты)))
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07.05.2021 01:04 Ответить
"Какая отвратительна рожа!" Це,до речі,цитата зі старезної совдепівської кінокомедії.
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06.05.2021 18:29 Ответить
Здається, що вся Україна вже 7 років чекає на об'єктивне розслідування подій по вбивствам на Майдані. Може нехай відповідні структури займаються цим питанням без тиску на слідство. В іншому випадку, зацікавлені політики будуть постійно використати цю незавершену справу в своїх вузькокорисливих цілях. Важливо тільки, щоб не постраждали невинні.
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06.05.2021 18:35 Ответить
А хто з Вас певен у тому, що лічильник не скрчують "татаровці"?
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06.05.2021 19:33 Ответить
Так, а всё таки, не раскрыта тема. Активист Майдана, Дмитрий Липовой, он убивал тех ментов или не убивал? Или этот нюанс, никому не интересен?
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06.05.2021 20:51 Ответить
Чому так складно подати петицію?! Як що немає електр підпису або банкингу,то що,ти вже не громадянин? Чому така дискрімінація?
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06.05.2021 22:47 Ответить
шабунька, ТЫ и тебе подобные привели это зеленое г-но к власти --- теперь и решайте с ней проблему, вперед, борцуны!
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07.05.2021 01:06 Ответить
 
 