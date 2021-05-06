На встрече Блинкена с нардепами поднимался вопрос назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и главы парламентских фракций осудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд вопросы стратегического партнерства Украины и США.

Встреча состоялась в качестве рабочего завтрака и была первой в насыщенной программе визита Блинкена в Украину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Отмечается, что во время мероприятия обсуждались вопросы стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, национальной безопасности, противодействия российской агрессии.

Также стороны обменялись мнениями относительно проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ.

"Отдельно был поднят вопрос о выполнении Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" относительно назначения председателя правления НАК "Нафтогаз". Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом", - следует из сообщения.

"В демократическом государстве перед законом все должны быть равны. Соблюдение прав и свобод человека является гарантией для развития Украины", – сказал Разумков.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.